İsrail ve ABD’nin İran’a saldırısı, “Büyük Ortadoğu Savaşı”nın günümüzdeki son aşamasıdır.

“Büyük Ortadoğu Savaşı”nın bugünkü tetikçisi HAMAS’tır, uzun dönemli asıl amacı ise İsrail’in güvenliğinin sağlanması ve ABD’nin Ortadoğu’daki stratejik varlığının güçlendirilmesidir:

Ortadoğu’da ABD ve İsrail karşıtı üç ülke vardı:

Irak, Suriye ve İran.

Irak ve Suriye halledildi, sıra İran’a geldi.

Savaşın, “Domino Etkisi” ile ve Hizbullah, HAMAS, PKK, PEJAK, PYD-YPG, HTŞ ve pek çok El Kaide serpintisi örgütler aracılığıyla yürütülen “Vekâlet Savaşları” yoluyla tırmandırılmasının tetikçiliğini HAMAS, İsrail’e sürpriz bir saldırı ile yaptı.

Genel resmin görülebilmesi için, çok kalın hatlarıyla aşağıda kaba bir özet yaptım ki herkes stratejiyi fark etsin ve Türkiye’deki “Barış Süreci” denilen olaylar ile de ilişkisini anlayabilsin.

***

1) 7 Ekim 2023’te Radikal Siyasal İslam’ın, Filistin ayağı HAMAS, Güney İsrail’e sürpriz bir baskın düzenledi; yaklaşık 1200 kişiyi öldürdü, yaklaşık 250 İsrailli ve yabancıyı rehin alarak Gazze’ye götürdü.

2) İsrail hemen savaş durumu ilan etti ve Hamas baskınına karşı saldırı başladı, Gazze işgal edildi.

3) Lübnan’a da saldırıldı ve 27 Eylül 2024 tarihinde bazı komutanlarla birlikte Hizbullah lideri Nasrallah öldürüldü ve böylece İsrail ve ABD karşıtı bir askeri örgüt olan Hizbullah devre dışı bırakıldı.

4) 6 Aralık 2024’te ABD’nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu, İslamcı Terör Örgütü Hey’etu Tahriri’ş-Şâm’ın (HTŞ) lideri Muhammed el Colani Humus’ta Şam’a karşı yürüyüşe başladı.

5) Putin ile Trump’ın Ukrayna ve Ortadoğu savaşları bağlamındaki karşılıklı ödünleri çerçevesinde Ortadoğu’yu ABD’ye bırakan Rusya’nın desteğini çekmesi sonunda, Beşşar Esad Moskova’ya kaçtı, HTŞ lideri Ebu Muhammed el Colani, 8 Aralık’ta Şam’a girdi ve Türkiye’nin desteğiyle, Ahmed eş-Şara adıyla Suriye’nin Cumhurbaşkanı olarak ilan edildi.

6) İsrail ve ABD, İran’ın nükleer bomba yapacağı suçlamasıyla bu ülkeye yapılan baskıyı artırdı ve İsrail, İran’ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırmak için 13 Haziran 2025 tarihinde hava saldırıları yaptı.

Aralarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri ve üst düzey kuvvet komutanlarının da aralarında olduğu liderler ve nükleer bilim insanları öldürüldü, nükleer tesisler bombalandı.

7) İran, İsrail’deki askeri hedeflere ve sivil yerleşim yerlerine füzelerle misillemede bulundu.

8) 3 Ocak 2026’da ABD Venezuela’ya saldırdı ve Başkan Nicolás Maduro ile eşi Cilia Flores’i kaçırdı. (Ortadoğu ile ilgisiz ama ABD dış politikası ve operasyon benzerliği açılarından ilişkili.)

9) Ve sonunda, tam Cenevre’de ABD ile İran arasında nükleer güç görüşmeleri yapılırken ABD-İsrail’in İran saldırısı başladı ve Dini Lider Hamaney başta olmak kaydıyla ordunun komuta kademesindeki üst düzey yetkililer öldürüldü.

***

Bundan sonraki adımların da aynı yönde olacağını ve önemli bir ölçüde ülkemizi de etkileyeceğini söylemek önemli bir kehanet sayılmaz sanırım!