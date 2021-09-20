20 Eylül 2021 Pazartesi

Galatasaray’da, Lazio maçında iyi oyunu ile göz dolduran takımdan sadece cezalı Marcao değişmiş. Bir de futbol oynama ateşi! Kendi sahalarında, onları çok özleyen seyircileri önünde şeklen var olsalar da kafalar pek sahada değil. Alanyaspor’da yeni teknik direktör Bülent Korkmaz takımına en iyi bildiği ve G.Saray’ın hiç sevmediği şeyi yaptırıyor: Katı bir defans. Bu ikisi birleşince, ilk yarının 30 dakikasında sadece santra oluyor! Şut görebilmek içinse 35. dakikayı beklememiz gerekiyor. Bu dakikada Kerem’in şutu isabetli ama Serkan çıkartıyor. Bunu 3 dakika sonra Alanyaspor’un Diedhou ile yakaladığı pozisyon takip ediyor. Kalenin hemen önünde yaptığı vuruş, Muslera’dan sekip mucize kabilinden üst direğe çarpıp çıkıyor.

İkinci yarı, Fatih Terim için oyuncu değişiklikleriyle takımı güncelleme zamanı. Bülent Korkmaz ise agresif bir kontratak anlayışı ekliyor. Bu yarıda iki takım da daha aktif ve kalelere daha çok geliyorlar. Ancak her iki tarafın da çabası yeterli değil. Zira Alanyaspor kapandıkça kapanıyor ve G.Saray bu kilidi açamadıkça yıpranıyor. Bu verimsiz düellonun denklemini Borja bozuyor. Nitekim onun usta ortasını 87’de Candeias, Muslera’nın çabalarına rağmen ağlara gönderiyor. Maç sonuna 6 dakika ekleniyor ama G.Saray’ın bugün canı hiç futbol oynamak istemiyor. Anlaşılan o ki, Terim kafasındaki inovasyonu gerçekleştirene kadar, bir en yüksek enerjiyle cıvıldayan bir tükenmişlik sendromundan bunalan “bipolar” bir takım seyredeceğiz.