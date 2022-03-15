Derbi morali

15 Mart 2022 Salı

Torrent geldiğinden beri belki de ilk defa sorgulanmadığı bir maç yönetiyor. Beşiktaş karşısında oynanan futbolla tüm puan kalıplarını adeta temize çekiyor. Onun yönetiminde geçen 10 resmi maçtan sonra anlaşılıyor ki Torrent asla macera peşinde koşmayacak. Terbiyeli bir 4-2-3-1’le çıkacak rakipleri karşısına ve varyete yapmayacak. Tabii artık açıkça görülen kondisyon artışı ve motivasyonun katkısıyla.

Özetle, G.Saray, Beşiktaş karşısında uzun zamandır olmadığı kadar baskılı bir futbol oynuyor. Yaptığı hataları hızlı telafi ediyor. Bol pozisyona giriyor ve bunların çoğunu da organize ataklarla gerçekleştiriyor. Barcelona maçı sonrası futbolcuların yükselen güven seviyesinin etkisi büyük. Buna Beşiktaş’ın tutuk ve rakibine boşluk bırakan oyunu eklenince 22 ile 32’de her ikisi de Muhammed’in asisti ve Kerem’in vuruşuyla tamamlanan 2 golü bulan taraf G.Saray oluyor. Beşiktaş’ın son dakikalarda artan baskısı yorulan G.Saray savunmasıyla eşleşince, konuk ekip 85’te Rıdvan’la golü buluyor. Devamında gelen yoğun baskı skoru değiştirmeye yetmiyor. G.Saray 3 puanlık moralle Barcelona maçını beklemeye başlıyor.