‘Gibi’ yapmak

21 Mart 2022 Pazartesi

Gaziantep karşısındaki Galatasaray’ın sergilediği futbol, bir kez daha gösteriyor ki söz konusu futbol olduğunda bir hedef şart. Zira hedef olmayınca akıntıyla sürüklenen bir hal alıyor takımlar. G.Saray’ın Gaziantep’te sergilediği futbol da aynen bu şekilde. Buna karşılık, Gaziantep FK’nin kuvvetli ve kalabalık orta sahası, ilk dakikadan itibaren Galatasaray’ı yıpratmaya başlıyor. Topa hâkim olan, oyunun vitesini ayarlayan onlar.

Galatasaray ise Kerem hariç komple aksıyor. Oyun kurmakta ve pozisyon üretmekte zorlanıyor. Buna rağmen şans Galatasaray’a gülüyor; 34. dakikada, soldan Kerem’in taşıdığı topla başlayan Morutan ile devam eden atağı Gomis tamamlayınca ilk golü bulan taraf Sarı-Kırmızılılar oluyor. Bu, Galatasaray’ın beceri konusunda varlık gösterdiği son dakika. Bundan sonrasında, Sarı-Kırmızılılar sadece topun peşinde koşuyor. Buldukları pozisyonları harcamayı tercih ediyorlar. Gaziantep ise galibiyet konusunda ciddi düşündüğünü 45+3’te duran toptan gelen Djilobodji’nin golüyle kanıtlıyor. Bunu 71’de Maxim’in penaltı golü ve 81’de asistini ve ‘üretimini’ Maxim’in yaptığı Figueiredo’nun golü pekiştiriyor. Galatasaray’ın yönetiminden futbolcusuna ‘varmış gibi yapmaktan’ vazgeçip ciddiyetle çözüm üretme gerekliliği skora (bir kez daha!) yansıyor.