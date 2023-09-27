Laubali dahilik!

27 Eylül 2023 Çarşamba

Ertelenen Süper Lig 3. hafta maçında, G.Saray ilk düdükten son düdüğe kadar oyunun tartışmasız hâkimi İstanbulspor karşısında. Rakip kaleyi ablukaya alıyor, teoride 3 puanı bir an önce garantilemek istiyor. Teoride kısmı önemli zira istatistikler Sarı-Kırmızılıları yüzde 75’e varan bir oranla oyunun hâkimi gösterse de sahadaki yıldızları oranında bir oyun değil bu. Herkes adeta elinin ucuyla tutuyor maçı. Tutku ve tempo yansımıyor. Bunun bir sakıncası var mı? Bu maç için yok. Zira rakip İstanbulspor hem fazlasıyla yetersiz hem de çokça isteksiz kalıyor bu maçta. Bu, varlık gösteremiyorlar anlamına gelmesin. Topu kaptıkları anda, G.Saray kalesinin önünde bitiyorlar. Muslera dikkatli olmasa gole dönüşebilecek pozisyonlara da giriyorlar. Ama maçın genelinde G.Saray’a maruz kalıyorlar. G.Saray’ın istatistik üstünlüğüne rağmen skor üstünlüğü 37. dakikada çalınan penaltıya kadar gelmiyor. İşin komiği, bu şansı kullanacak olan Kerem Aktürkoğlu, topu kaleye vuruş olarak değil Icardi’ye pas olarak yolluyor. O da kale yerine topu dışarı atıyor! Dahiyane bir buluş olmakla laubalilik çizgisinin tam ortasında duran bir vuruş. Bundan 5 dakika sonra normal bir pozisyonla gelen asist Kerem-gol Icardi organizasyonu olmasa, bu penaltı vuruşu oldukça konuşulacak. Neyse ki G.Saray 3 puanlık golü buluyor. En sevilen iki futbolcu günah keçisi olmaktan kurtuluyor.