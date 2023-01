Üç üçlük galibiyet

09 Ocak 2023 Pazartesi

Bir gol düellosu yok belki sahada ama baskı tahterevallisi olduğu kesin. İlk on dakikası Fenerbahçe’ye yazılıyor. Sonra Galatasaray oyunu dengeleyip rakibini yoran taraf olmaya başlıyor. Bulduğu pozisyonlar hatta ağlara giden topları var. Her ne kadar ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmasa da Sarı-Kırmızılı takıma Kadıköy morali olduğu bir gerçek. Nitekim Galatasaray’ın golü, bunların takibinde geliyor. 32. dakikada Oliveira önüne gelen topu şık bir şutla (bu sefer direğe de çakmadan) ağlara yolluyor. Bundan sonra baskı tahterevallisinde Fenerbahçe ağırlık kazanıyor. Öyle pozisyonlar buluyor ki, Muslera’nın kurtarışlarına mucizeler ekleniyor. İkinci yarıda da benzer tablo devam ediyor. Baskı da son derece tehlikeli pozisyonlar da bir o tarafa bir bu tarafa geçiyor. Bu çekişmeden galip çıkan taraf Okan Buruk oluyor. Doğru zamanda gelen oyuncu değişiklikleriyle takımını hem güncelliyor hem de özellikle Icardi’nin girişiyle enerjisini yükseltiyor. Nitekim 79. dakikada gelen Kerem’in golünü hazırlayan da o. Kalan dakikalara, İrfan Can, Dubois’ya yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart alınca, sadece skor değil psikolojik üstünlük de Galatasaray’a geçiyor. Galatasaray her iki üstünlüğü de son düdüğe kadar bırakmıyor. Hatta Icardi’nin golüyle pekiştiriyor. Üç golle gelen üç puan Galatasaray’ı liderlik koltuğuna iyice yerleştiriyor.