Yangın yeri

09 Mayıs 2023 Salı

Peş peşe puan kayıpları sonrası yaralı ama koltuğunu korumakta kararlı olarak çıkıyor Galatasaray zorlu rakibi karşısına. Şampiyonluk yolundaki en önemli maçlardan biri ev sahibi için. Her zamanki kadroda tek “güncelleme” var. Sol kanadı emanet alan Kazımcan. Galatasaray maça hızlı başlıyor. İlk net pozisyonları yakalayan ve oyunu rakibinin yarı sahasına yıkan taraf olmayı başarıyor. Başakşehir’in taktik dizilişi (4-1-4-1) ofansif bir futbol vadediyor. Ama bu teori sahaya yansımıyor. Başakşehir genel oyun karakterinden farklı olarak, oyunu kendi yarı sahasında bile değil kendi ceza sahasında karşılamayı tercih ediyor uzun süre. Kalabalık savunmanın ileri atmayı planladığı kontratak başlatacak pozisyonlar ise hem Galatasaray defansına hem de konsantrasyonu biraz noksan olan Başakşehirli futbolculara takılıyor. Baskı Galatasaray’ın hanesine yazılsa da Sarı-Kırmızılılar gol yollarında çok da başarılı değil. Bol bol tehlikeli pozisyon yaratıyorlar ama hiçbiri ağlara kavuşmuyor. 45+8’de elle oynama sonucu verilen penaltı vuruşu hariç. Bunu Icardi kullanıyor ve topu ağlara yolluyor. Bu da maçın tek golü olarak üç önemli puanı getiriyor. Puan kayıplarından “yanmıştı” Sarı-Kırmızılı takım ama bu galibiyet Ali Sami Yen’de şampiyonluk ateşinin yangınını hissettiriyor.