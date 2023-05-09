Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Son Yazısı / Tüm Yazıları

Yangın yeri

09 Mayıs 2023 Salı

Peş peşe puan kayıpları sonrası yaralı ama koltuğunu korumakta kararlı olarak çıkıyor Galatasaray zorlu rakibi karşısına. Şampiyonluk yolundaki en önemli maçlardan biri ev sahibi için. Her zamanki kadroda tek “güncelleme” var. Sol kanadı emanet alan Kazımcan. Galatasaray maça hızlı başlıyor. İlk net pozisyonları yakalayan ve oyunu rakibinin yarı sahasına yıkan taraf olmayı başarıyor. Başakşehir’in taktik dizilişi (4-1-4-1) ofansif bir futbol vadediyor. Ama bu teori sahaya yansımıyor. Başakşehir genel oyun karakterinden farklı olarak, oyunu kendi yarı sahasında bile değil kendi ceza sahasında karşılamayı tercih ediyor uzun süre. Kalabalık savunmanın ileri atmayı planladığı kontratak başlatacak pozisyonlar ise hem Galatasaray defansına hem de konsantrasyonu biraz noksan olan Başakşehirli futbolculara takılıyor. Baskı Galatasaray’ın hanesine yazılsa da Sarı-Kırmızılılar gol yollarında çok da başarılı değil. Bol bol tehlikeli pozisyon yaratıyorlar ama hiçbiri ağlara kavuşmuyor. 45+8’de elle oynama sonucu verilen penaltı vuruşu hariç. Bunu Icardi kullanıyor ve topu ağlara yolluyor. Bu da maçın tek golü olarak üç önemli puanı getiriyor. Puan kayıplarından “yanmıştı” Sarı-Kırmızılı takım ama bu galibiyet Ali Sami Yen’de şampiyonluk ateşinin yangınını hissettiriyor. 

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Yangın yeri 9 Mayıs 2023
Yarışta varım! 1 Mayıs 2023
Güç ve akıl 24 Nisan 2023

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Sevginin eli... Nefretin eli...
Özdemir İnce
Özdemir İnce Bir daha cumhurbaşkanı olmamalı!
Ali Sirmen
Ali Sirmen Bir ders: 1988 Şili referandumu
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Bunlar ciddi mi, yoksa kaybetmenin küçük öçleri mi?
Olaylar Ve Görüşler
Seçime giderken tarımın sorunları ve çözümleri - Mehmet Şakir Örs
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Türünün son örneğisin!
Şükran Soner
Şükran Soner ‘Kamulaştırılmadan toplumsal yıkım kaldırılamaz’
Murat Ağırel
Murat Ağırel Kıyma ile havalimanı arasında ne ilişki var demeyin
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek e-Devlet’te görünmeyen hizmet için ne yapmalı?
Ayşegül Yüksel
Ayşegül Yüksel Bir tiyatro devi
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Yangın yeri
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Olağanüstü zirve

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler