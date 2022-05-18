18 Mayıs 2022 Çarşamba

İstanbul’daki ‘mega projeler’ Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, üçüncü havalimanı için kentin akciğerleri Kuzey Ormanları’ndan milyonlarca ağaç katledildi.

Yaklaşık 20 yıllık dilimde ülkenin toplam tarım arazisinde kayıp en az 2 milyon 652 bin hektar.

Ekilen tarım arazilerindeki kayıp yaklaşık 2 milyon hektar.

İlki Trakya bölgesi, ikincisi İsrail'in yüzölçümü kadar.

Aynı dönemde zarar gören orman alanı en az 121 bin hektar.

1990’da 20 milyon dekar olan bakliyat ekim alanı 2018’de 7 milyona geriledi, üretim yüzde 41 azaldı.

Kaz Dağları'ndaki altın madeni projelerinde yüz binlerce ağaç kesildi, bölgenin içme ve tarımsal suları siyanürle zehirlendi, ekolojik yapı alt üst edildi.

Ülkenin doğal su kaynakları, ırmakları, dereleri Hidroelektrik Enerji Santralleri’ne (HES) kurban edildi, yerel halk, ekosistem, yöresel kültür geri dönüşü olmayan hasarlar aldı.

Bergama’da olduğu gibi yer altı kaynaklarına ulaşmak için ülkenin dört bir yanında siyanürlü madencilik projeleri başlatıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesi 12 bin yıllık tarihi, onlarca köyü ve yerleşim alanıyla birlikte Ilısu Barajı'nın suları altında kaldı.

Burdur’da 2 milyon yıllık bir sürede oluşan Salda Gölü millet bahçesi projesi nedeniyle tahrip edildi.

Gümüşhane’de buzul çağından beri ayakta kalan Dipsiz Göl, valilik onayıyla define araması için boşaltıldı, kazıldı.

Dipsiz Göl artık çamur göl oldu.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesi ‘kentsel dönüşüm’ projesiyle yok edildi.

Sur’da kilise, cami, konak, hamam gibi tarihi yapılar hasar gördü, yıkıldı.

2002’de 36 milyon metrekare olan yapı ruhsat izinleri 15 yılda yaklaşık 300 milyon metrekareye çıkarıldı.

Kentlerde 2 milyar 350 milyon metrekare beton yapı inşa edildi.

Yetersiz atık su arıtımı, sanayi faaliyetleri, denizin açık kanalizasyon olarak kullanılması nedeniyle Marmara Denizi deniz salyasına teslim oldu, ölmek üzere.

Zeytinlik Kanunu’na rağmen zeytinliklerin maden projelerine açılması 1 Mart’ta mümkün hale geldi.

Türkiye'nin ithal plastik atık miktarı 2018’de yaklaşık yüzde elli artarak 440 bin tona ulaştı.

Şimdi ülkenin stratejik açıdan hayati, vazgeçilmez mühendislik mirası Atatürk Havalimanı yıkılıyor.

‘Millet Bahçesi’ projesi kılıfı altında.

Açlıktan vatandaşların intihar ettiği, ekmek kuyruklarının uzadığı bir dönemde…

Rant, ihanet ve talan.

Projenin aslı bu.