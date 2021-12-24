Bir eylem iki söylemi yalanladı

24 Aralık 2021 Cuma

Ne demiş Ziya Paşa:

“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.”

Ziya Paşa bu beytinde günümüz Türkçesiyle şöyle diyor:

“İnsanın aynası iştir, lafa bakılmaz.

Bir kişinin aklının seviyesi yaptığı işte görünür.”

Evet özetle, bir kişinin söylediklerine değil, yaptıklarına bakmalı...

Söyledikleri değil yaptıkları, onun aklını gösterir.

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İktidarın 20 yıllık yönetimi boyunca, söylediklerinin önemli bir bölümünü yerine getirmediğini, bir bölümünün ise tam tersini yaptığı biliniyor.

20 Aralık eylemiyle de iki söyleminin doğru olmadığını kanıtladı:

Gerçeğe uygun olmadığı kanıtlanan birinci söylem, “Nassa (dini emre) uyacağız, faizi indireceğiz” sözleriydi.

Gerçeğe uygun olmadığı ortaya çıkan ikinci söylemi de “Dış güçlerin ekonomik saldırısı altındayız, doları onlar yükseltiyor” idi.

Çünkü 20 Aralık eylemi, hem Türk Lirası’nı ABD Doları’na endeksleyen bir kararla faiz oranını artırdı hem de “iç güçlerin” yani kendisinin aldığı kararlarla Türk Lirası’nın değerini yükselterek “dış güçlerin oyunu” efsanesini bitirdi.

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Aslında 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 12.13’te Bloomberg HT tarafından girilen ve saat 15.35’te güncellenen haber 20 Aralık kararlarını önceden haber veriyordu:

“Bakan Nebati ile banka genel müdürleri zirvesinde neler konuşuldu?” başlıklı haberin özeti şöyleydi:

“Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin banka genel müdürlerine, ‘Faiz artırımı tartışmaya kapalı. Bunun dışındaki önerilerinizi dinlemeye hazırım’ dediği toplantıda, serbest piyasa prensiplerinden asla vazgeçilmeyeceği, sermaye kontrolü imasında bulunan yazı ve kesimlerin ise suç işlediğini söylediği belirtildi.

Bloomberg HT’nin edindiği bilgiye göre, banka genel müdürleri sistemin gelecekteki sonuçlarına ilişkin kaygılarını dile getirdiği, katılım bankası yöneticilerinin de ‘enflasyon kadar faiz verilmesini’ önerdikleri belirtildi.”

Metindeki bazı bölümler, 20 Aralık kararlarını açıkça haber veriyordu:

“Bloomberg HT’nin edindiği bilgiye göre, TL’nin değer kazanımına yönelik olarak bir mekanizma açıklanacağı, kamu bankaları ile ekonomi yönetimi aracılığıyla uygulanacak bu mekanizmaya, özel sektörün de davet edildiği vurgulandı.

Banka genel müdürlerinin ise durumdan duydukları kaygıyı dile getirdiği, sistemin zorlanabileceği alanlar konusunda uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Toplantıda katılım bankası yöneticilerinin de enflasyon kadar faiz verilmesi konusunda görüş beyan ettikleri öğrenildi.

BDDK’nin bankalarda yaşanabilecek sermaye yeterlilik rasyosu sorunlarına yönelik olarak rahatlatıcı önlemler alabileceği şeklinde güvence verdiği de ifade edildi.

Banka yöneticilerinin ise rahatlatıcı önlemlere rağmen Basel kurallarından çok uzaklaşılmaması gerektiği konusunda yorum verdikleri vurgulandı.

Bakan Nureddin Nebati’nin konuya ilişkin tüm yorumları dinlediği ve bu sürecin geçici olduğu konusunda görüş beyan ettiği söyleniyor.”

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Sevgili okurlarım, açıkça görüldüğü gibi, iktidar, Merkez Bankası’nın eşgüdümünde, devlet bankaları ve özel bankalarla işbirliği halinde, enflasyon soygununa, “dolarizasyon” yoluyla bir de vurgun ekledi.

Böylece hem “Faizi düşüreceğiz” hem de “Türk Lirası’nın değer kaybı, Dış güçlerin saldırısıdır” söylemleri iflas etti.

NOT: Osman Kavala’nın tahliye başvurusu yine reddedilmiş...

Yazık!