Çizgide kaldılar

19 Ocak 2025 Pazar

Anlas¸ılan o ki Bes¸iktas¸lı futbolcular gelecek hesabı da yapmıyor. Yoksa yeni teknik direktör Solskjaer’in izledigˆi maçta daha istekli oynarlardı.

Immobile’nin direkte patlayan s¸utu dıs¸ında futbolseverleri heyecanlandıracak futbol ritüelleri izleyemedik. Elbette Samsunspor’un gol yememeyi önceleyen futbolu unutulmamalı. Vasat ilk 45 dakikanın ardından ikinci bölümde daha önde bir Bes¸iktas¸ izledik. Tempo yapamayan Joao Mario’nun yerine giren Muçi’nin çabası dikkat çekti. Rashica’nın diregˆe giden s¸utu, Rafa’nın golle burun buruna gelis¸i, Samsun’un ani atakları futbol dolu anlardı. Van Drongelen’in atılıs¸ı sonrası maç tek kaleye döndü. Uzatmada Semih’in vurus¸unu Schindler’in çizgiden çıkarması Bes¸iktas¸’ı galibiyetten etti. Biraz da iki kalecinin maçıydı. Bes¸iktas¸ kötü oynuyor ama kos¸mak, mücadele etmek zorunda. Yoksa gelecek yıl takımdan birçok isim gider.



