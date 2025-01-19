Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Son Yazısı / Tüm Yazıları

Çizgide kaldılar

19 Ocak 2025 Pazar

Anlas¸ılan o ki Bes¸iktas¸lı futbolcular gelecek hesabı da yapmıyor. Yoksa yeni teknik direktör Solskjaer’in izledigˆi maçta daha istekli oynarlardı.

Immobile’nin direkte patlayan s¸utu dıs¸ında futbolseverleri heyecanlandıracak futbol ritüelleri izleyemedik. Elbette Samsunspor’un gol yememeyi önceleyen futbolu unutulmamalı. Vasat ilk 45 dakikanın ardından ikinci bölümde daha önde bir Bes¸iktas¸ izledik. Tempo yapamayan Joao Mario’nun yerine giren Muçi’nin çabası dikkat çekti. Rashica’nın diregˆe giden s¸utu, Rafa’nın golle burun buruna gelis¸i, Samsun’un ani atakları futbol dolu anlardı. Van Drongelen’in atılıs¸ı sonrası maç tek kaleye döndü. Uzatmada Semih’in vurus¸unu Schindler’in çizgiden çıkarması Bes¸iktas¸’ı galibiyetten etti. Biraz da iki kalecinin maçıydı. Bes¸iktas¸ kötü oynuyor ama kos¸mak, mücadele etmek zorunda. Yoksa gelecek yıl takımdan birçok isim gider.



Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Çizgide kaldılar 19 Ocak 2025
Maç seçince! 18 Ocak 2025
MHK tiyatrosu! 17 Ocak 2025

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Demokratik rejim için direnmek anayasa emridir!
Özdemir İnce
Özdemir İnce Meselenin sorununun problemi (6)
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı RTE cumhurbaşkanı seçimini başlattı CHP el yükseltmeli
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Kırmızı kart
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Çürüyüş
Zeynep Oral
Zeynep Oral Hrant Dink’i anarken...
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Vatan nasıl sevilir?
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu Geç çıkan kırmızı kart
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Çizgide kaldılar
İrfan Hüseyin Yıldız
İrfan Hüseyin Yıldız Bütçede adaletsizlik ve keyfilik
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer İki farklı devre

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler