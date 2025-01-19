Çizgide kaldılar
Anlas¸ılan o ki Bes¸iktas¸lı futbolcular gelecek hesabı da yapmıyor. Yoksa yeni teknik direktör Solskjaer’in izledigˆi maçta daha istekli oynarlardı.
Immobile’nin direkte patlayan s¸utu dıs¸ında futbolseverleri heyecanlandıracak futbol ritüelleri izleyemedik. Elbette Samsunspor’un gol yememeyi önceleyen futbolu unutulmamalı. Vasat ilk 45 dakikanın ardından ikinci bölümde daha önde bir Bes¸iktas¸ izledik. Tempo yapamayan Joao Mario’nun yerine giren Muçi’nin çabası dikkat çekti. Rashica’nın diregˆe giden s¸utu, Rafa’nın golle burun buruna gelis¸i, Samsun’un ani atakları futbol dolu anlardı. Van Drongelen’in atılıs¸ı sonrası maç tek kaleye döndü. Uzatmada Semih’in vurus¸unu Schindler’in çizgiden çıkarması Bes¸iktas¸’ı galibiyetten etti. Biraz da iki kalecinin maçıydı. Bes¸iktas¸ kötü oynuyor ama kos¸mak, mücadele etmek zorunda. Yoksa gelecek yıl takımdan birçok isim gider.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Türkiye Suriye'ye yönelik operasyona mı hazırlanıyor?
- Balbay, siyasetin perde arkasını açıkladı!
- Özel okulların ücretleri uçtu
- Merakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı!
- Milyonlarca emeklinin gözü 3 Ocak'ta!
- Yapay zeka sağlıkta çığır açıyor
- Asgari ücret ve emekli maaşı hakkında önemli iddia!
- Asgari ücret kaç TL olmalı?
- Yarısı mesleği bırakmayı düşünüyor!
- Asgari ücret artarsa verimlilik artar
En Çok Okunan Haberler
-
- Cinsel içerikli videolar çeken karı-koca tutuklandı
- İstanbul'da berber ücretlerine dev zam!
- Kılıçdaroğlu’ndan videolu mesaj
- Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi
- Ölü ve yaralılar var!
- 'Hukuki başvurular yapılacaktır'
- Anlattığı anlar ortaya çıktı!
- Erdoğan'dan Özel'in 'savaş ilanı' sözlerine yanıt
- Kayak merkezinde korkunç anlar... 17’si ağır 30 yaralı!
- Cem Yılmaz'ın yeni evi dudak uçuklattı!