İki farklı devre

19 Ocak 2025 Pazar

Hoca degˆil takım ve oyuncular önemlidir derim hep. Bes¸iktas¸, yeni hocası Solskjaer’e kendini kanıtlamak için sahada yer alan kadrosuyla adeta “gezindi”.

Samsunspor da Bes¸iktas¸’a kars¸ı kendi yerinden memnun olacak ki puan almak için çaba göstermedi. Çagˆın futbolu bu degˆil. Bizler daima hoca degˆis¸ikligˆinde takımların kendilerini daha iyi oyunla kabul ettirecegˆini düs¸ünürüz. Oysa Bes¸iktas¸ “al gülüm ver gülüm” oynarken ilk yarı sadece Immobile’nin direkten dönen s¸utunu ve Mert’in kurtardıgˆı vurus¸u pozisyon olarak izledik. I·kinci devre bagˆlantılar koptu, takım boyları

uzadı, orta sahalar kolay geçildi.



Bir de Samsun 10 kis¸i kalınca Bes¸iktas¸ rakip kalede tehlikeler yarattı. Ancak konuk ekip kalesini gole kapatınca iki takım da 1’er puana razı oldu.











