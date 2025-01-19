Adnan Dinçer
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İki farklı devre

19 Ocak 2025 Pazar

Hoca degˆil takım ve oyuncular önemlidir derim hep. Bes¸iktas¸, yeni hocası Solskjaer’e kendini kanıtlamak için sahada yer alan kadrosuyla adeta “gezindi”.

Samsunspor da Bes¸iktas¸’a kars¸ı kendi yerinden memnun olacak ki puan almak için çaba göstermedi. Çagˆın futbolu bu degˆil. Bizler daima hoca degˆis¸ikligˆinde takımların kendilerini daha iyi oyunla kabul ettirecegˆini düs¸ünürüz. Oysa Bes¸iktas¸ “al gülüm ver gülüm” oynarken ilk yarı sadece Immobile’nin direkten dönen s¸utunu ve Mert’in kurtardıgˆı vurus¸u pozisyon olarak izledik. I·kinci devre bagˆlantılar koptu, takım boyları
uzadı, orta sahalar kolay geçildi.

Bir de Samsun 10 kis¸i kalınca Bes¸iktas¸ rakip kalede tehlikeler yarattı. Ancak konuk ekip kalesini gole kapatınca iki takım da 1’er puana razı oldu.





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