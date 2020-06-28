Ozan Tufan

28 Haziran 2020 Pazar

Aklım hâlâ salıyı çarşambaya bağlayan gecede kaldı. Saat 00.15’te F.Bahçe, resmi internet sitesinden Obradovic’le yolların ayrıldığını duyuruyor. F.Bahçe müzesi Obra’nın kazandırdığı kupalarla dolup taştı. Böyle birkaç satırla veda yazısı mı olur? Hele bu kişi Obradovic ise. Keşke o birkaç satırı da yazmasaydınız. Çok sıradan olmuş. Şaşırdım, ayıpladım. Benim gibi milyonlar ayıpladı. Hani ikinci görüşmede her şey yolunda gitmişti? Ne değişti 2-3 günde? Çok açık ve net; Ali Koç, Obradovic’le devam etmek istemedi.

Futbolda da işler yolunda gitmiyor. İyi ki maçlar seyircisiz oynanıyor. Tribünler dolu olsaydı, Trabzonspor ve Kasımpaşa yenilgileri sonrası ortaya hoş olmayan görüntüler çıkabilirdi. Yine de “Yönetim istifa” seslerini duydum. Hâlâ teknik direktör yok. Teklif götürülen birkaç yabancıdan olumsuz yanıt gelmiş. Erol Bulut favorim. Gelirse kafamda soru işaretleri oluşuyor. Emre Belözoğlu’nun Volkan Demirel’in, Aurelio’nun ve de Volkan Ballı’nın bulunduğu bir yerde Erol Hoca, öyle her istediğini rahat yapamaz. İşine karışan çok olur.

Erol Bulut bugün Alanyaspor’da başkandan sonra takımın ikinci patronu. F.Bahçe’de bu zor. Sivas’tan Mert Hakan’ın transferi bitti dendi. İmzalar atılmadan inanmam. Çok gördüm kararından cayanları. Gökhan Gönül, Caner Erkin yeniden gündemde. Caner için Ali Koç, “Bir daha buraya dönmesi sıfır ihtimal” demişti. Emre Belözoğlu ortayı bulmaya çalışıyormuş. Gelmelerini isterim. Seneler oldu, halen ne sağbeke ne solbeke Caner ve Gökhan ayarında topçu gelmedi. Caner, Beşiktaş’la ipleri tamamen koparmış. Gökhan’ın kafası henüz net değil.

F.Bahçe, kalan maçlarda gençlere şans tanır diye düşünüyordum. Yanıldım. Sahada yine ne oynadığı belirsiz bir takım vardı. Sarı-Lacivertlilerin hali içler acısı. Gençlere yazık ediyorsunuz. Bugün oynamayacaklarsa ne zaman oynayacaklar? Şampiyon mu olacak F.Bahçe? Neden güvenmiyorsunuz genç çocuklara? 18.30’da maç oynanmaz. Güneş, futbolcuların tepesinde. Ayıp ediyor yayıncı kuruluş. Gökhan Töre’nin sarıdan gördüğü kırmızı ağır karar. Emre, sen futbol oynamaya devam et. Boşver sportif direktörlüğü. 10 kişi oynayan Malatyaspor’dan 2 gol yemek ayıp ötesi. Sahada olmayan Ozan’ın 2 gol atması enteresan. Futbol böyle bir şey işte.