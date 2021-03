Yeter artık

15 Mart 2021 Pazartesi

Vaka sayıları on binlerin üzerinde. Her yer açıldı. (Kafe, restoran vs) İki faz aşısını olduğu halde koronaya yakalanan hasta sayıları azımsanmayacak kadar fazla. Uzaktan eğitimin yüz yüze sınavları 3 milyona yakın öğretmen ve öğrenciyle gün içindeki hareketliliği artırdı. (Metrobüs, minibüs, otobüs, okul önü yığılmalar) Yüzde 50’lik seyahat uygulaması yüzde 100’e çıkartıldı. Madem her şey yeniden normalleşti, o zaman benim bir önerim olacak. “Maçlar seyircili oynatılsın.” Ne de olsa futbol sahaları en havadar yerlerden. Hem oyuncuların motivasyonları artar, hem daha kaliteli, daha coşkulu maçlar izleriz. Tabii ki girişlerde HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü yapılmak şartıyla. Haydi Nihat Başkan, seyircili oynatmaktan yana düşleriniz vardı. Şimdi tam zamanı. Geçirin hayata. Milyonlar sizden müjdeli haber bekliyor.

F.Bahçe’nin rakibi G.Birliği, üç gün önce yeni hoca getirmiş, 11 haftadır galibiyeti yok. Sonuncu sırada. Camia için ‘çantada keklik’ bir maç. Hiç de öyle olmadı ama. Ankara temsilcisi 35 dakika kapanarak savunma yaptı. F.Bahçe golü buldu, 3 dakika sonra Serdar, kendi kalesine attı. Rakip açıldı, mücadeleye ortak oldu. Altay’ın karşı karşıya kurtardığı iki top var. Erol Bulut’un B ve C planları olsa, F.Bahçe zoru kolaya dönüştürebilirdi. Mert Hakan, Thiam, Pelkas oyun içinde kayboldu. Ne zaman arkamı koltuğa yaslayıp rahat bir karşılaşma izleyeceğim merak ediyorum. F.Bahçe bugüne kadar bunu yaşatmadı. Yaşatır mı? Erol Hoca’ya ve futbolculara bağlı. Gerilmekten bıktım. Beşiktaş’ı izlerken her maçından keyif alıyorum.

G.Birliği öne geçti, şaşırmadım. Bu futbolla F.Bahçe bir yere varamaz. Kadıköy’de 3 puan kayıpları, elin parmaklarını geçti. Bu kadarı fazla. Hangi futbolcuya ceza verilecekse verilsin. Kim istifa edecekse etsin. Yeter. 30 milyon taraftarı üzmeye kimsenin hakkı yok.