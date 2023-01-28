Gizli şampiyon

28 Ocak 2023 Cumartesi

Cumhuriyet Gazetesi’ndeki ilk yazım. Bu güzel aileye katıldığım için çok mutluyum. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederek maç yorumuma geçiyorum. Beşiktaş, Alanyaspor karşısında üst üste 5. galibiyetini aldı. Siyah-Beyazlıların, şampiyonluğun gizli favorisi olduğunu oynadığı futbolla, kadrosuyla, aldığı sonuçlarla görüyoruz. Bakalım 90 dakikada neler oldu?





1- Beşiktaş sahaya 3 santrforla çıkıyor. Sağda Muleka, solda Cenk, en uçta Aboubakar. En önemlisi kanatlardan yaptığı akınlarda, diğer santrfor ceza sahasına girerek çift forvet oluyor. Beşiktaş böylece net pozisyon buluyor, bunları gole çeviriyor.





2- Beşiktaş’ın sisteminde kanatlar çok önemli. Sağdan Tayfur-Muleka, soldan Masuaku-Cenk’le sürekli kanatlardan hücum yapıyor. Gelen ortalar ve asistlerle Aboubakar ile Cenk’i topla buluşturarak goller kaydediyor. Futbolun gizli silahı olan dönen topları da Dele Alli ve Gedson’la kazanarak tekrar baskın hücum yapmaya çalışıyor. Bu da oyunun sürekli rakip sahada oynanmasını sağlıyor.





3- Beşiktaş’ta bu maç Mert’in kurtarışları çok öne çıktı. 3 tane yüzde 100 top çıkardı. Eğer bu kurtarışları yapmasaydı Beşiktaş yine kazanırdı ama bu kadar rahat kazanamazdı.





4- Beşiktaş’ta bir sorun var ki 10 numara pozisyonunda oynayan Dele Alli hiç sahada yok! Oysa daha etkili olmalı, forvete destek vermeli, oyunun yönünü çabuk değiştirmeli, bu kadar çok top kaybetmemeli. Alli böyle devam ederse takımda yer bulamayacağı kesin. Muleka da yerini yadırgıyor. Fakat oynayacağı başka mevki yok. Çünkü artık santrforu Aboubakar doldurdu. Muleka sağ ön tarafa uyum sağlayıp daha iyi performans koymalı yoksa N’Koudou formayı kapar.

Beşiktaş’ta büyük bir hoca farkı görüyoruz. Eğer Şenol Güneş sezon başı takımda olsaydı, şimdi Beşiktaş’ı lider görebilirdik. Ama şampiyonluğun en büyük favorilerinden birinin Beşiktaş olduğunu net şekilde görmekteyiz.