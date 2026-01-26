Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trump ‘vekil’ kartı...
Mine Esen
Son Köşe Yazıları

Trump ‘vekil’ kartı...

26.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Suriye’deki gelişmelerin Türkiye açışından önemi ortada. Şam yönetimi güçlerinin SDG’yi ters köşe yapan hamlesi tartışmalı İmralı sürecini de yakından ilgilendiriyor. İktidar cephesiyle DEM arasında tansiyon inişli çıkışlı. İmralı sürecinde tamam mı devam mı yol ayrımında olunduğu yorumları yapılıyor. 

Gözler cihatçı HTŞ’den jet hızla uluslararası siyaset sahnesine taşınan Şara yönetimiyle SDG’nin ana omurgası terör örgütü PKK/YPG arasındaki pazarlıklara çevrilmiş halde. Bir çatışma bir ateşkes haberleri birbirini izliyor. YPG ile ittifaktaki Arap aşiretleri, “Artık sizinle değiliz” diyerek isim babalığını ABD’lilerin yaptığı SDG’yi terk edip Şara yönetimiyle işbirliğinde. YPG’ye verilen mesaj; Fırat’ın doğusuna çekilmesi. Ki bu noktada Türkiye’nin güvenliği açısından dikkatler YPG-İmralı-Kandil hattındaki gelişmelerde. 

ERBİL’İN ROLÜ 

YPG’nin yıllardır arkasına aldığı Washington desteğini Şara cephesine kaptırmış görüntüsü sürecin geleceğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Örneğin; ABD milyarlarca dolar askeri, siyasi yatırım yaptığı YPG’yi bir çırpıda siler mi? Bölgesel çıkarlarının koruyucusu olarak gördüğü İsrail ile kalkan oldukları YPG’nin Kürt yapılanmasındaki rolünü sınırlar mı? Ve belki de kritik soru ana rolü Fransa ve İngiltere ile de yakın ilişkileri olan Erbil’e, Barzani cephesine mi verir? Transatlantik ilişkilerde gerilim artarken Kürt yapılar üzerindeki etkisini Avrupa’ya kaptırmaya göz yumar mı?... 

Emperyalist çıkarların çoklu hesapları, hızlı manevra kabiliyeti düşünüldüğünde BOP/GOP’lu haritalar akla geldiğinde ABD’nin “Kürt kartını” tümüyle terk etme olasılığı düşük. Ama o kart olmazsa radikal İslamcı HTŞ kökenli yapı üzerinden bir diğer kartı çıkabiliyor. O olmadı başkası... Irak, Suriye, İran ve Türkiye üzerinden “Kürt devleti yaratma” senaryoları bitecek gözükmüyor. Aynı zamanda ABD’nin YPG’ye tavrı emperyalizmin “Çıkarlarına göre kullan, bırak” anlayışını nasıl kolayca sahaya uyguladığının da örneği. 

NATO TARTIŞMASI 

“Önce Amerika” diyen Trump yönetimi, dışarıda askeri yapılanma ve harcamalarını azaltma peşinde. Bu çerçevede İsrail-Şam arasındaki normalleşmeyi yaşama geçirmek, “vekilleriyle” bölgede etkinliğini sürdürmek arayışında. Pentagon’un 2026 “Ulusal Savunma Stratejisi” belgesi, ABD anakarası, Batı Yarımküre’nin güvenliğini ilk sıraya yerleştiriyor. “NATO perdesi kapanıyor mu”ya varan tartışmalar alevlenirken Washington, Avrupa’ya “Bana bel bağlama, savunmanı güçlendir” diyor. Pentagon, “krizlerde müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesini” istiyor. Kimi yorumda Trump’tan Ankara’ya da bir mesaj gelme olasılığına değiniliyor. 

Ortadoğu kazanının durulacağını düşünmek hayalperestlik olsa gerek. Emperyalist zihniyet aynı. Bağımsız, egemen bir ülkeden yana olmayan, ulusal birliği düşman gören, din-etnik-mezhepsel çeşitliliği kaos için kullanan, toplumsal barışa ayrımcılık ve nefret tohumu eken, stratejik bölgelerde demografide yapay oynamalar yapan, böl-parçala sistemini devreye sokan kirli çıkar çarkının dönmesi... 

Suriye, Irak, İran üzerinden artan gerilim geçen hafta sınırımızda bayrak provokasyonuna dek uzandı. Bu noktada bir kez daha Türkiye’nin diken üstü bölgede güvenliğini korurken ulusal birlik içinde demokratik, laik, hukuk devlet ilkesini sıkıca benimseyip güçlendirmesinin gerekliliği ortada. Birlik mesajları yaparken iktidar da DEM de samimiyet testinden geçiyor. 

Ekonomik krizle boğuşan yurttaşın karnı aç ama yeni aldanmalara, kandırıldık kandırmalarına da karnı tok.

İlgili Konular: #türkiye #suriye

Yazarın Son Yazıları

Trump ‘vekil’ kartı...

Suriye’deki gelişmelerin Türkiye açışından önemi ortada.

Devamını Oku
26.01.2026
Dünya kaynıyor

Venezuela devlet başkanı ve eşinin ABD tarafından kaçırılmasıyla “Yok artık” diyerek hâlâ şaşırabildiğimizi görüp şaşırdığımız yeni yıla merhaba demiş olduk.

Devamını Oku
12.01.2026
‘Arka bahçe’ tuzakları

ABD’nin Venezüella’ya darbesi, kâğıt üzerinde bile olsa, uluslararası hukukun, kurallarının artık geçerli olmadığının açık ilanı oldu.

Devamını Oku
05.01.2026
Çetin bir yıl bizi bekler

Dünya zaman dilimine göre 365 günü daha geride bırakmak üzereyiz.

Devamını Oku
29.12.2025
Magazinleştirmek...

Uyuşturucu operasyonu “ünlü” dalgasıyla sürüp giderken ana gündem maddeleri sanki gölgede bırakılmak istenir gibi.

Devamını Oku
22.12.2025
Toplumsal çürüme...

Küresel eşitsizlik derinleşiyor.

Devamını Oku
15.12.2025
Ücretsiz öğün hemen şimdi!

Darmaduman, son derece yoğun bir gündem içinde savrulup duruyoruz.

Devamını Oku
08.12.2025
Kurultayın mesajı: Birlik ve mücadele

“CHP, bir kurultayı daha geride bıraktı.” Normal koşullarda siyasetin içinde, hayatın olağan akışına uygun bir haber cümlesi.

Devamını Oku
01.12.2025
Anayasa planları...

“İmralı kayığı” siyasette fırtınalar kopardı.

Devamını Oku
24.11.2025
Hesap vermek, hesap sormak...

İBB iddianamesi beklendiği üzere fırtına gibi o pek sakin (!) gündemimizin merkezine oturdu.

Devamını Oku
17.11.2025
Kurucu liderimizin mirasının koruyucusuyuz

Fotoğrafına bakıyorum. Hüzün ve gülümseme birbirine eşlik ediyor.

Devamını Oku
10.11.2025
Gıdada enflasyon canavarı

Yoksulluk çemberi dalga dalga yayılıyor.

Devamını Oku
03.11.2025
Yaşasın Cumhuriyet!

Cumhuriyetimiz 102 yaşında.

Devamını Oku
27.10.2025
Sandık gücü

Ülke siyasetinde yine kritik bir hafta.

Devamını Oku
20.10.2025
Gazze’ye asker göndermek...

Filistin küresel vicdan hesaplaşmasının yeni sahası olarak adlandırılıyor.

Devamını Oku
13.10.2025
Eşitlik mücadelesi

Cumhuriyet kazanımlarının demokrasi ve haklar açısından önemini sıklıkla vurgulamak gerekiyor.

Devamını Oku
06.10.2025
Ne aldık, ne verdik bilinmezliği...

Beyaz Saray zirvesinden neler çıktı diye günlerdir yorumlar, açıklamalar birbirini takip ediyor.

Devamını Oku
29.09.2025
CHP delegesi mesajını verdi

Özgür Özel liderliğindeki CHP yönetimi, “Darbeye, kayyuma hayır” sloganlı dünkü olağanüstü kurultayla güven tazeledi.

Devamını Oku
22.09.2025
Seçmeni duymak gerek

Sinirler gergin. Sandık iradesine karşı kayyumcu siyaset aklıyla birlikte ekonomi de bu toz duman arasında kırılganlığına yenilerinin eklenmesi tedirginliğinde.

Devamını Oku
15.09.2025
Bugünün çalınan gündemi eğitim

Demokrasilerde seçme ve seçilme özgürlüğünü, milletin iradesini gösterdiği sandığı yok sayarsanız ne olur?... Güçler ayrılığı ilkesindeki denge gibi sandıktan çıkan sonuca tüm kurumların anayasal haklar çerçevesinde uyup saygı göstermesindeki ince ayar kaçarsa yönetim sistemi nereye evrilir?

Devamını Oku
08.09.2025
Şam siyaseti...

Suriye’de gerilim artıyor. Sahadaki parçalı bulutlu yapının kullanışlı ortamı zaten olabileceklerin sinyalini uzun süredir veriyordu.

Devamını Oku
01.09.2025
Meydanlar acil eylem planı bekliyor

CHP’ye yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de geçen hafta itibarıyla zorunlu posta adresi “Silivri” yapılanlar arasına katıldı. Son operasyonlarla CHP’nin 16 belediye başkanı ile onlarca çalışma arkadaşı ve yakınları cezaevinde.

Devamını Oku
25.08.2025
Çürütülmeye alışma!...

CHP seçmeninin desteğiyle belediye başkanlığı koltuğuna oturma hakkı kazanan bazı isimlerin geçen hafta AKP saflarına katılmasıyla siyasetteki ahlaki çöküntü ve çürüme tartışmaları bir kez daha gündeme geldi.

Devamını Oku
18.08.2025
ABD yeni ‘vekiller’ peşinde...

Küresel güç mücadelesi çerçevesinde Türkiye’yi de yakından ilgilendiren sıcak gelişmeler yaşanıyor. Washington cephesi, Ortadoğu’dan Kafkaslar’a son dönemde hegemonya politikasına yönelik adımlarını hızlandırıyor.

Devamını Oku
11.08.2025
Oldubittiye gelmeden...

İktidar cephesinin başlattığı “İmralı” süreci komisyon adımıyla Meclis’e taşınıyor. Gözler yarın yapılacak ilk toplantıda. Ama görüldüğü üzere komisyona yönelik soru işaretleri çok. Bunlar arasında iktidarın samimiyetinin ne kadar güvenilir olduğu konusu da var.

Devamını Oku
04.08.2025
Tükenmişliğe mahkûm değiliz, seçim elimizde

Niye bunlar başımıza geldi, geliyor, diyenlere kıpkırmızı bir kart çıkarmak gerek.

Devamını Oku
28.07.2025
Zeytine de kelepçe!

Ülkemizin yeşilini, su kaynaklarını yeterince koruyamazken içinde bulunduğumuz bu tehlikeli virajda yine akıl almaz bir hız eşliğinde vites yükseltildi.

Devamını Oku
21.07.2025
Bölge tuzağı etnik, mezhep siyaseti...

Savaştan, terörden yana olacak halimiz yok, demokratik ilkeler, barış kuşkusuz ortak umut, ortak hedef.

Devamını Oku
14.07.2025
Kutuplaşma kime yarar... 

Türkiye zor bir süreçten geçiyor, geçirtiliyor. Demokratik, laik, hukuk devleti sistemiyle “sorunlulardan” Ortadoğu coğrafyasının koltuk sevdalısı liderlerini pohpohlayarak çıkarlarını dizayn etme çabasındaki çıkarcı emperyalist zihniyetlere, Atatürk Cumhuriyetine yönelik karşıdevrimcilere dek, pek çok kesimin bu sisli atmosferden yararlanma peşine düştüğü ortada. 

Devamını Oku
07.07.2025
Bölünme değil birliktelik

Enerjisi bol milletiz. Ama bunu ne için, nasıl kullanacağımız konusunda geldiğimiz nokta tartışmalı.

Devamını Oku
30.06.2025
Tahran sil baştan mı...

En kötü durumlardan biri insanın yaşananlara karşı artık şaşırmama hali. Uluslararası sistemden iç siyasete tuhaf, aykırı ne varsa “normalleştirme”, “Bunu da gördük, bakalım sonrası” diyecek hallere gelindi.

Devamını Oku
23.06.2025
Kaosla beslenenler

İran’a saldırı aslında çok da şaşırtmadı, adım adım taşları döşenen, başta ABD, İsrail basını olmak üzere son aylarda iyice dillendirilen felaket senaryosuydu.

Devamını Oku
16.06.2025
Suriye kazanı...

Sağımız solumuz krizlerle dolu.

Devamını Oku
09.06.2025
Dalgalar meydanlarda kırılıyor

Hafta sonlarına yaklaşırken şafak baskınlarıyla birlikte gelen “operasyon” haberleri artık kamuoyu için şaşırtıcı olmaktan uzak.

Devamını Oku
02.06.2025
Nefes al, ver...

Bu aralar hayat felsefesine yönelik popüler kavramlardan biri de uzun ömürlülük (longevity).

Devamını Oku
26.05.2025
19 Mayıs kutlu olsun!

Bugün ulusal egemenlik tarihimizin destansı yıldönümlerinden.

Devamını Oku
19.05.2025
Müttefiklik ve güven

Müttefiklik ve güven

Devamını Oku
12.05.2025
Siyaset şiddeti beslerse!...

Siyaset şiddeti beslerse!...

Devamını Oku
05.05.2025
Siyasetten çevreye her yer fay hattı...

Siyasetten çevreye her yer fay hattı...

Devamını Oku
28.04.2025
Seçmen iradesini yok sayan yok sayılır

Seçmen iradesini yok sayan yok sayılır

Devamını Oku
21.04.2025