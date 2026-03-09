Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ateşin Akdeniz yansıması
Mine Esen
Son Köşe Yazıları

Ateşin Akdeniz yansıması

09.03.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

ABD-İsrail ile İran arasındaki ateş çemberi genişliyor. Körfez’in son yıllarda küresel çapta yatırımcılar için çekim merkezi haline gelen zengin Sünni monarşilerinde alarm zilleri çalıyor. 

Bu ülkelerde yaşayan, çalışan yabancıların bir kısmı ülkelerine geri dönerken savaşın uzaması halinde tümden bölgeden çıkış için şartları yokluyor. BAE’nin parıltılı Dubai’sinin, Riyad’ın uluslararası yatırım için çaba gösterdiği Neptün projesinin geleceği de gelişmelerin seyrine bağlı gibi... 

Trump cephesinin İsrail’le birlikte başlattığı savaşın ABD açısından orta ve uzun vadeli planlarına yönelik sorular ise çok. Yorumların çoğu sıkça birbiriyle çelişen açıklamalarıyla gündem olan Trump’ın, savaşa girdiği hızdaki gibi bir çıkış planının olmadığında birleşiyor. ABD’nin Ortadoğu’yu saracak bir savaşın pimini çekerek bölgede büyük bir yıkıma gidildiği ve her geçen gün daha fazla sivil kaybının yaşandığı görülüyor. Kritik enerji hatları ve temiz su kaynaklarının da hedef olmasıyla bölgesel çapta insani krizin ağırlaşma olasılığı kaygı yaratıyor. 

ASKERİ KONUŞLANMA ARTIYOR 

Savaşın bir de Akdeniz boyutu var ki Türkiye açısından Irak ve Suriye’deki gelişmelerle birlikte oldukça dikkatli olunması gereken bir tabloyu ortaya koyuyor. Özellikle de Kıbrıs konusunda. Lübnan Hizbullah’ı veya İran bağlantılı başka gruplardan Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssüne İHA’lı saldırı girişimi haberlerinin ardından Avrupa Birliği (AB), ABD’nin tek taraflı politikalarına karşı gösteremediği ortak savunma duruşunu bir anda ispata girişmiş halde. Geçen hafta aralarında AB’nin tek nükleer gücü olan Fransa da olmak üzere Hollanda, İtalya, İspanya bölgeye askeri gemilerini yollama kararını duyurdu. Kıbrıs’ın garantörlerinden ve bölgede askeri konuşlanması olan İngiltere ile Yunanistan da adanın güvenliği için deniz ve hava unsurlarıyla destek sağlanacağını belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un nükleer cephaneliği genişletme planının ardından Yunanistan’ın da aralarında olduğu 8 AB ülkesinin Paris’in “nükleer şemsiyesi” altına gireceği haberleri gündeme düştü. 

Son dönemde ABD’nin Yunanistan’da NATO gerekçeli Suda’da başta olmak üzere askeri üs hamleleri, Atina’nın Ege adalarının silahsızlandırılması anlaşmalarına uymaması da düşünüldüğünde gerilimin Akdeniz’de etkinlik mücadelesine yansıma olasılığı dışlanamaz. 

Gelişmeler kuşkusuz Ankara’nın da gündeminde. MSB kaynakları gerekirse KKTC’ye F-16 savaş uçaklarının konuşlanabileceğini söyledi. Ancak donanma ve enerji sondaj gemileri olarak Akdeniz’deki etkinlik durumumuz konusunda tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. 

Akdeniz’in güzel adası Kıbrıs’ı ateşten uzak tutmak, barış ve istikrarı korumak önemli. KKTC’nin haklarının, güvenliğinin korunması da aynı şekilde hayati. Soru; AB’nin ve giderek ABD ile daha fazla gerilim yaşayan İngiltere’nin nasıl adımlar atacağı. Ya da aynı şekilde üyesi GKRY’ye kalkan olan AB ile nasıl bir denge bulunabileceği? Haliyle Akdeniz’de etkinlik alanını sadece ABD ve İngiliz merkezli küresel enerji şirketleriyle anlaşmalara imza atarak sağlanabileceği düşüncesi fazla iyimserlik içeriyor gibi. 

İsrail, Lübnan’ın güneyinden işgalini genişletme, Trumpizmle kanlı eylemlerle Gazze sahillerine uzanıp Filistinlilerin ülkelerini ellerinden alma peşindeyken yeni oldubitti senaryolarını dışlamamak gerek. 

SİLİVRİ’DE ADALET ÇAĞRISI 

Ülke tarihinin tartışmalı yargı süreçlerinden birine daha tanık oluyoruz. CHP’nin seçilmiş İBB başkanı ve cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’nun aralarında olduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı davanın ilk duruşması bugün Silivri’de başlıyor. İktidarın, yerel seçimlerden birinci çıkan CHP’ye yönelik baskısının gölgesinde, soru işaretleri barındıran gizli tanık ifadeleri arasında İBB’ye yönelik mali soruşturma kapsamında hazırlanan yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamenin okunmasıyla başlayacak duruşmalar bağımsız yargının sınavlarından biri olacak. Siyasi etkilerden uzak, tutuksuz yargılama çağrılarıyla birlikte, demokrasinin olmazsa olmazı güçler ayrılığı ilkesinin terazisinin durumu görülecek.

İlgili Konular: #ABD #israil

Yazarın Son Yazıları

Ateşin Akdeniz yansıması

ABD-İsrail ile İran arasındaki ateş çemberi genişliyor. Körfez’in son yıllarda küresel çapta yatırımcılar için çekim merkezi haline gelen zengin Sünni monarşilerinde alarm zilleri çalıyor.

Devamını Oku
09.03.2026
Yarını belli olmayan senaryolar

Domino taşı etkisi hızlıydı. İsrail işgali altındaki Filistin’i yerle bir etti, on binler katledildi, topraklarından sürüldü. Bugün bağımsız, bütüncül bir Filistin devleti hedefinden bahsetmek istesek de gerçekler Trumpizmin Akdeniz resortu tadında kurguladığı, gerçek sahiplerinin yok sayıldığı bir bölge.

Devamını Oku
02.03.2026
Güven demekle olmaz...

Yaşamın her alanında güven vermek, güven duymak değerlidir.

Devamını Oku
23.02.2026
Ne senle ne sensiz ittifakı...

Hangi sohbete dalsak konu eni sonu, nasıl bir dünyaya doğru gittiğimizin belirsizlik ve kaygılarla iç içe geçmiş sorusuna geliyor.

Devamını Oku
16.02.2026
Kısır döngüden çıkmak gerek

Ekonomi şimdi düzeldi, düzelecek diye iktidar sözlerinin üzerinden kaç bahar, kaç kış geçti...

Devamını Oku
09.02.2026
Diken üstü dünya...

Küresel restleşmede oyun sürekli yeniden kuruluyor.

Devamını Oku
02.02.2026
Trump ‘vekil’ kartı...

Suriye’deki gelişmelerin Türkiye açışından önemi ortada.

Devamını Oku
26.01.2026
Dünya kaynıyor

Venezuela devlet başkanı ve eşinin ABD tarafından kaçırılmasıyla “Yok artık” diyerek hâlâ şaşırabildiğimizi görüp şaşırdığımız yeni yıla merhaba demiş olduk.

Devamını Oku
12.01.2026
‘Arka bahçe’ tuzakları

ABD’nin Venezüella’ya darbesi, kâğıt üzerinde bile olsa, uluslararası hukukun, kurallarının artık geçerli olmadığının açık ilanı oldu.

Devamını Oku
05.01.2026
Çetin bir yıl bizi bekler

Dünya zaman dilimine göre 365 günü daha geride bırakmak üzereyiz.

Devamını Oku
29.12.2025
Magazinleştirmek...

Uyuşturucu operasyonu “ünlü” dalgasıyla sürüp giderken ana gündem maddeleri sanki gölgede bırakılmak istenir gibi.

Devamını Oku
22.12.2025
Toplumsal çürüme...

Küresel eşitsizlik derinleşiyor.

Devamını Oku
15.12.2025
Ücretsiz öğün hemen şimdi!

Darmaduman, son derece yoğun bir gündem içinde savrulup duruyoruz.

Devamını Oku
08.12.2025
Kurultayın mesajı: Birlik ve mücadele

“CHP, bir kurultayı daha geride bıraktı.” Normal koşullarda siyasetin içinde, hayatın olağan akışına uygun bir haber cümlesi.

Devamını Oku
01.12.2025
Anayasa planları...

“İmralı kayığı” siyasette fırtınalar kopardı.

Devamını Oku
24.11.2025
Hesap vermek, hesap sormak...

İBB iddianamesi beklendiği üzere fırtına gibi o pek sakin (!) gündemimizin merkezine oturdu.

Devamını Oku
17.11.2025
Kurucu liderimizin mirasının koruyucusuyuz

Fotoğrafına bakıyorum. Hüzün ve gülümseme birbirine eşlik ediyor.

Devamını Oku
10.11.2025
Gıdada enflasyon canavarı

Yoksulluk çemberi dalga dalga yayılıyor.

Devamını Oku
03.11.2025
Yaşasın Cumhuriyet!

Cumhuriyetimiz 102 yaşında.

Devamını Oku
27.10.2025
Sandık gücü

Ülke siyasetinde yine kritik bir hafta.

Devamını Oku
20.10.2025
Gazze’ye asker göndermek...

Filistin küresel vicdan hesaplaşmasının yeni sahası olarak adlandırılıyor.

Devamını Oku
13.10.2025
Eşitlik mücadelesi

Cumhuriyet kazanımlarının demokrasi ve haklar açısından önemini sıklıkla vurgulamak gerekiyor.

Devamını Oku
06.10.2025
Ne aldık, ne verdik bilinmezliği...

Beyaz Saray zirvesinden neler çıktı diye günlerdir yorumlar, açıklamalar birbirini takip ediyor.

Devamını Oku
29.09.2025
CHP delegesi mesajını verdi

Özgür Özel liderliğindeki CHP yönetimi, “Darbeye, kayyuma hayır” sloganlı dünkü olağanüstü kurultayla güven tazeledi.

Devamını Oku
22.09.2025
Seçmeni duymak gerek

Sinirler gergin. Sandık iradesine karşı kayyumcu siyaset aklıyla birlikte ekonomi de bu toz duman arasında kırılganlığına yenilerinin eklenmesi tedirginliğinde.

Devamını Oku
15.09.2025
Bugünün çalınan gündemi eğitim

Demokrasilerde seçme ve seçilme özgürlüğünü, milletin iradesini gösterdiği sandığı yok sayarsanız ne olur?... Güçler ayrılığı ilkesindeki denge gibi sandıktan çıkan sonuca tüm kurumların anayasal haklar çerçevesinde uyup saygı göstermesindeki ince ayar kaçarsa yönetim sistemi nereye evrilir?

Devamını Oku
08.09.2025
Şam siyaseti...

Suriye’de gerilim artıyor. Sahadaki parçalı bulutlu yapının kullanışlı ortamı zaten olabileceklerin sinyalini uzun süredir veriyordu.

Devamını Oku
01.09.2025
Meydanlar acil eylem planı bekliyor

CHP’ye yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de geçen hafta itibarıyla zorunlu posta adresi “Silivri” yapılanlar arasına katıldı. Son operasyonlarla CHP’nin 16 belediye başkanı ile onlarca çalışma arkadaşı ve yakınları cezaevinde.

Devamını Oku
25.08.2025
Çürütülmeye alışma!...

CHP seçmeninin desteğiyle belediye başkanlığı koltuğuna oturma hakkı kazanan bazı isimlerin geçen hafta AKP saflarına katılmasıyla siyasetteki ahlaki çöküntü ve çürüme tartışmaları bir kez daha gündeme geldi.

Devamını Oku
18.08.2025
ABD yeni ‘vekiller’ peşinde...

Küresel güç mücadelesi çerçevesinde Türkiye’yi de yakından ilgilendiren sıcak gelişmeler yaşanıyor. Washington cephesi, Ortadoğu’dan Kafkaslar’a son dönemde hegemonya politikasına yönelik adımlarını hızlandırıyor.

Devamını Oku
11.08.2025
Oldubittiye gelmeden...

İktidar cephesinin başlattığı “İmralı” süreci komisyon adımıyla Meclis’e taşınıyor. Gözler yarın yapılacak ilk toplantıda. Ama görüldüğü üzere komisyona yönelik soru işaretleri çok. Bunlar arasında iktidarın samimiyetinin ne kadar güvenilir olduğu konusu da var.

Devamını Oku
04.08.2025
Tükenmişliğe mahkûm değiliz, seçim elimizde

Niye bunlar başımıza geldi, geliyor, diyenlere kıpkırmızı bir kart çıkarmak gerek.

Devamını Oku
28.07.2025
Zeytine de kelepçe!

Ülkemizin yeşilini, su kaynaklarını yeterince koruyamazken içinde bulunduğumuz bu tehlikeli virajda yine akıl almaz bir hız eşliğinde vites yükseltildi.

Devamını Oku
21.07.2025
Bölge tuzağı etnik, mezhep siyaseti...

Savaştan, terörden yana olacak halimiz yok, demokratik ilkeler, barış kuşkusuz ortak umut, ortak hedef.

Devamını Oku
14.07.2025
Kutuplaşma kime yarar... 

Türkiye zor bir süreçten geçiyor, geçirtiliyor. Demokratik, laik, hukuk devleti sistemiyle “sorunlulardan” Ortadoğu coğrafyasının koltuk sevdalısı liderlerini pohpohlayarak çıkarlarını dizayn etme çabasındaki çıkarcı emperyalist zihniyetlere, Atatürk Cumhuriyetine yönelik karşıdevrimcilere dek, pek çok kesimin bu sisli atmosferden yararlanma peşine düştüğü ortada. 

Devamını Oku
07.07.2025
Bölünme değil birliktelik

Enerjisi bol milletiz. Ama bunu ne için, nasıl kullanacağımız konusunda geldiğimiz nokta tartışmalı.

Devamını Oku
30.06.2025
Tahran sil baştan mı...

En kötü durumlardan biri insanın yaşananlara karşı artık şaşırmama hali. Uluslararası sistemden iç siyasete tuhaf, aykırı ne varsa “normalleştirme”, “Bunu da gördük, bakalım sonrası” diyecek hallere gelindi.

Devamını Oku
23.06.2025
Kaosla beslenenler

İran’a saldırı aslında çok da şaşırtmadı, adım adım taşları döşenen, başta ABD, İsrail basını olmak üzere son aylarda iyice dillendirilen felaket senaryosuydu.

Devamını Oku
16.06.2025
Suriye kazanı...

Sağımız solumuz krizlerle dolu.

Devamını Oku
09.06.2025
Dalgalar meydanlarda kırılıyor

Hafta sonlarına yaklaşırken şafak baskınlarıyla birlikte gelen “operasyon” haberleri artık kamuoyu için şaşırtıcı olmaktan uzak.

Devamını Oku
02.06.2025