Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çetin bir yıl bizi bekler
Mine Esen
Son Köşe Yazıları

Çetin bir yıl bizi bekler

29.12.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Dünya zaman dilimine göre 365 günü daha geride bırakmak üzereyiz. Koş koş nereye kadar demeyin!... Bu gün meselesinin ortaya çıkışı ta antik Mısır, Babilliler, Mayalara dek uzar gider. 16. yüzyılda Kopernik’in Dünya’nın hem kendi ekseni etrafında döndüğü hem de Güneş’in etrafında yıllık bir tur attığı teorisi öncesi, sonrasında olduğu gibi günümüzde de bu yaklaşık 365 günlük zamanın peşinde koşup duruyoruz. Tarih kendini tekrarlar der kimileri. Ülkeler, uluslar, toplumlar tarihine bakarsak örnekleri çoktur; iniş, çıkışlar, yükseliş, genişlemeler, bölünme, çöküşler... Sonra yeniden başlangıçlar... Soru aynıdır; insan neden geçmişten ders almaz?

Küresel karne açısından hiç de iç açıcı olmayan bir yıla vedadayız. Kapıda bizi bekleyenin aydınlık getireceği konusunda da şüpheler çoğunlukta. Kuşkusuz umut direncimiz, umut mücadele gücümüz. Ama gerçekliği yadsıyarak umut balonu yaratmanın da çözümden çok çözümsüzlüğü derinleştirdiği ortada.

ÖNGÖRÜLEMEZLİK ÇAĞI

Bu köşede pek çok kez öngörülemez bir dönem içinde olduğumuza değindik. Vahşi kapitalist sistemin küresel çaptaki ağır faturasını aktardık. Demokrasideki erozyonun, aşırı sağcı, faşist birlikteliklerin çoğalmasından, otokratik eğilimlerin getirdiği tehlikelerden, popülizm rüzgârının şiddetlenmesinden bahsettik. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları öncesindeki gibi ekonomik, toplumsal buhranlardan geçildiği yönündeki görüşlere işaret ettik. Bildik geleneksel Batı ittifakındaki güven(lik) stratejisinin sallanmaya, Washington-Avrupa arasında artan görüş ayrılıklarına vurgu yaptık. “Refah, birlik içinde istikrarlı Avrupa” modelindeki çatlaklara; Çin, Rusya, Hindistan gibi ülkelerdeki gelişmelerle birlikte çok kutuplu dünya görüşlerine işaret ettik.

Küresel sistemde, hem ekonomik hem siyasi tablo açısından yaşanan bu kaotik dönemde Türkiye, 2025 yılını iç ve dış politikada zorlu kriz başlıklarıyla, yoğun tartışmalarla geçirdi. İktidar cephesinin yerel seçimlerden birinci çıkan CHP’ye baskısı 19 Mart operasyonlarıyla birlikte daha da arttı. Seçilmiş İBB Başkanı İmamoğlu ve ekibinin de aralarında olduğu çok sayıda belediye başkanı ve ekibine operasyonlar, tutuklamalar peş peşe geldi. Süreçte, ülkenin kurucu partisi CHP’nin kapatılmasına yol açabilecek kimi girişimlere tanıklık ettik. AYM ve AİHM kararlarına karşı pek çok isim hâlâ hapiste. Bunlardan biri de ciddi sağlık sorunları bulunan Tayfun Kahraman. Gazetemiz Cumhuriyet’in 100. yılındaki konuşmamızda “Vera artık babasına kavuşmalı” demiştik. Umarız yeni yıl bu dileği gerçekleştirir.

Gelecek yıl için kuşkusuz önemli gündem başlıklarından biri de CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu merkezli dava olacak. Özel liderliğindeki CHP’nin baskı iklimine karşı ve kendi politikalarını anlatmak hedefiyle de başlattığı milli irade vurgulu ülke çapındaki miting maratonu yurttaşın gözünde olumlu değerlendirmelerle 2025 yılına damga vuran gelişmelerdendi.

TOPLUMSAL TUTKAL BELLİ...

2026’ya taşınacak kriz başlıklarından Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye, İsrail, Filistin derken uluslararası gelişmeler de ulusal güvenliğimiz açısından son derece kritik. Karadeniz ve Akdeniz’deki mücadele hatlarında gerilim yüksek. Tüm bu zorlu denklemde ise ülkemizde ekonomi, tarım, çevre, eğitim, şiddet, kadın-çocuk hakları konusunda tablo ağır. “Tek adam” yönetim sistemiyle milletten giderek kopan bir siyaset şekli, iktidarı yandaş-çıkar ilişkileriyle çevreleyen bakış açısı, güçler ayrılığı ilkesindeki aşınma, liyakat, etik ve ahlaki bakıştan yoksunluk eleştiriler arasında.

2026 yılı, tartışmalı İmralı sürecinin geleceği nokta açısından da önemli. Terör örgütü PKK’nin kendini feshettiğini duyurmasının sahadaki gerçekliğini başta Suriye olmak üzere Irak ve İran’daki gelişmelerden ayrı tutmak olanaksız. Özellikle ulusal çıkarlarımız, sınır güvenliğimiz ve ulus devlet yapımızın korunması açısından.

Yazının girişinde belirttiğimiz gibi geçmişten ders aldık mı sorusunu yeni bir yıla girerken hepimizin bir kez daha sormasında fayda var sanki. Bu coğrafyada bizi güçlü kılan, çevremiz ateş çemberiyken toplumsal birliktelik, ulusal bilinç sağlayan tutkal nedir? Yanıtı, pek çok kez kanıtlandığı gibi belli: Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet ilkelerinin, demokratik, laik, hukuk devlet anlayışının, Aydınlanmanın izinden gitmek, bilim ve teknolojik gelişmelerde geride kalmamak. Kutuplaştırma siyasetine soyunanlara, yapay gündem başlıklarıyla ülkeyi oyalayıp geride bırakmak isteyenlere, Osmanlıcılık hayali satanlara geçit vermemek.

İlgili Konular: #CHP #Ekrem İmamoğlu

Yazarın Son Yazıları

Çetin bir yıl bizi bekler

Dünya zaman dilimine göre 365 günü daha geride bırakmak üzereyiz.

Devamını Oku
29.12.2025
Magazinleştirmek...

Uyuşturucu operasyonu “ünlü” dalgasıyla sürüp giderken ana gündem maddeleri sanki gölgede bırakılmak istenir gibi.

Devamını Oku
22.12.2025
Toplumsal çürüme...

Küresel eşitsizlik derinleşiyor.

Devamını Oku
15.12.2025
Ücretsiz öğün hemen şimdi!

Darmaduman, son derece yoğun bir gündem içinde savrulup duruyoruz.

Devamını Oku
08.12.2025
Kurultayın mesajı: Birlik ve mücadele

“CHP, bir kurultayı daha geride bıraktı.” Normal koşullarda siyasetin içinde, hayatın olağan akışına uygun bir haber cümlesi.

Devamını Oku
01.12.2025
Anayasa planları...

“İmralı kayığı” siyasette fırtınalar kopardı.

Devamını Oku
24.11.2025
Hesap vermek, hesap sormak...

İBB iddianamesi beklendiği üzere fırtına gibi o pek sakin (!) gündemimizin merkezine oturdu.

Devamını Oku
17.11.2025
Kurucu liderimizin mirasının koruyucusuyuz

Fotoğrafına bakıyorum. Hüzün ve gülümseme birbirine eşlik ediyor.

Devamını Oku
10.11.2025
Gıdada enflasyon canavarı

Yoksulluk çemberi dalga dalga yayılıyor.

Devamını Oku
03.11.2025
Yaşasın Cumhuriyet!

Cumhuriyetimiz 102 yaşında.

Devamını Oku
27.10.2025
Sandık gücü

Ülke siyasetinde yine kritik bir hafta.

Devamını Oku
20.10.2025
Gazze’ye asker göndermek...

Filistin küresel vicdan hesaplaşmasının yeni sahası olarak adlandırılıyor.

Devamını Oku
13.10.2025
Eşitlik mücadelesi

Cumhuriyet kazanımlarının demokrasi ve haklar açısından önemini sıklıkla vurgulamak gerekiyor.

Devamını Oku
06.10.2025
Ne aldık, ne verdik bilinmezliği...

Beyaz Saray zirvesinden neler çıktı diye günlerdir yorumlar, açıklamalar birbirini takip ediyor.

Devamını Oku
29.09.2025
CHP delegesi mesajını verdi

Özgür Özel liderliğindeki CHP yönetimi, “Darbeye, kayyuma hayır” sloganlı dünkü olağanüstü kurultayla güven tazeledi.

Devamını Oku
22.09.2025
Seçmeni duymak gerek

Sinirler gergin. Sandık iradesine karşı kayyumcu siyaset aklıyla birlikte ekonomi de bu toz duman arasında kırılganlığına yenilerinin eklenmesi tedirginliğinde.

Devamını Oku
15.09.2025
Bugünün çalınan gündemi eğitim

Demokrasilerde seçme ve seçilme özgürlüğünü, milletin iradesini gösterdiği sandığı yok sayarsanız ne olur?... Güçler ayrılığı ilkesindeki denge gibi sandıktan çıkan sonuca tüm kurumların anayasal haklar çerçevesinde uyup saygı göstermesindeki ince ayar kaçarsa yönetim sistemi nereye evrilir?

Devamını Oku
08.09.2025
Şam siyaseti...

Suriye’de gerilim artıyor. Sahadaki parçalı bulutlu yapının kullanışlı ortamı zaten olabileceklerin sinyalini uzun süredir veriyordu.

Devamını Oku
01.09.2025
Meydanlar acil eylem planı bekliyor

CHP’ye yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de geçen hafta itibarıyla zorunlu posta adresi “Silivri” yapılanlar arasına katıldı. Son operasyonlarla CHP’nin 16 belediye başkanı ile onlarca çalışma arkadaşı ve yakınları cezaevinde.

Devamını Oku
25.08.2025
Çürütülmeye alışma!...

CHP seçmeninin desteğiyle belediye başkanlığı koltuğuna oturma hakkı kazanan bazı isimlerin geçen hafta AKP saflarına katılmasıyla siyasetteki ahlaki çöküntü ve çürüme tartışmaları bir kez daha gündeme geldi.

Devamını Oku
18.08.2025
ABD yeni ‘vekiller’ peşinde...

Küresel güç mücadelesi çerçevesinde Türkiye’yi de yakından ilgilendiren sıcak gelişmeler yaşanıyor. Washington cephesi, Ortadoğu’dan Kafkaslar’a son dönemde hegemonya politikasına yönelik adımlarını hızlandırıyor.

Devamını Oku
11.08.2025
Oldubittiye gelmeden...

İktidar cephesinin başlattığı “İmralı” süreci komisyon adımıyla Meclis’e taşınıyor. Gözler yarın yapılacak ilk toplantıda. Ama görüldüğü üzere komisyona yönelik soru işaretleri çok. Bunlar arasında iktidarın samimiyetinin ne kadar güvenilir olduğu konusu da var.

Devamını Oku
04.08.2025
Tükenmişliğe mahkûm değiliz, seçim elimizde

Niye bunlar başımıza geldi, geliyor, diyenlere kıpkırmızı bir kart çıkarmak gerek.

Devamını Oku
28.07.2025
Zeytine de kelepçe!

Ülkemizin yeşilini, su kaynaklarını yeterince koruyamazken içinde bulunduğumuz bu tehlikeli virajda yine akıl almaz bir hız eşliğinde vites yükseltildi.

Devamını Oku
21.07.2025
Bölge tuzağı etnik, mezhep siyaseti...

Savaştan, terörden yana olacak halimiz yok, demokratik ilkeler, barış kuşkusuz ortak umut, ortak hedef.

Devamını Oku
14.07.2025
Kutuplaşma kime yarar... 

Türkiye zor bir süreçten geçiyor, geçirtiliyor. Demokratik, laik, hukuk devleti sistemiyle “sorunlulardan” Ortadoğu coğrafyasının koltuk sevdalısı liderlerini pohpohlayarak çıkarlarını dizayn etme çabasındaki çıkarcı emperyalist zihniyetlere, Atatürk Cumhuriyetine yönelik karşıdevrimcilere dek, pek çok kesimin bu sisli atmosferden yararlanma peşine düştüğü ortada. 

Devamını Oku
07.07.2025
Bölünme değil birliktelik

Enerjisi bol milletiz. Ama bunu ne için, nasıl kullanacağımız konusunda geldiğimiz nokta tartışmalı.

Devamını Oku
30.06.2025
Tahran sil baştan mı...

En kötü durumlardan biri insanın yaşananlara karşı artık şaşırmama hali. Uluslararası sistemden iç siyasete tuhaf, aykırı ne varsa “normalleştirme”, “Bunu da gördük, bakalım sonrası” diyecek hallere gelindi.

Devamını Oku
23.06.2025
Kaosla beslenenler

İran’a saldırı aslında çok da şaşırtmadı, adım adım taşları döşenen, başta ABD, İsrail basını olmak üzere son aylarda iyice dillendirilen felaket senaryosuydu.

Devamını Oku
16.06.2025
Suriye kazanı...

Sağımız solumuz krizlerle dolu.

Devamını Oku
09.06.2025
Dalgalar meydanlarda kırılıyor

Hafta sonlarına yaklaşırken şafak baskınlarıyla birlikte gelen “operasyon” haberleri artık kamuoyu için şaşırtıcı olmaktan uzak.

Devamını Oku
02.06.2025
Nefes al, ver...

Bu aralar hayat felsefesine yönelik popüler kavramlardan biri de uzun ömürlülük (longevity).

Devamını Oku
26.05.2025
19 Mayıs kutlu olsun!

Bugün ulusal egemenlik tarihimizin destansı yıldönümlerinden.

Devamını Oku
19.05.2025
Müttefiklik ve güven

Müttefiklik ve güven

Devamını Oku
12.05.2025
Siyaset şiddeti beslerse!...

Siyaset şiddeti beslerse!...

Devamını Oku
05.05.2025
Siyasetten çevreye her yer fay hattı...

Siyasetten çevreye her yer fay hattı...

Devamını Oku
28.04.2025
Seçmen iradesini yok sayan yok sayılır

Seçmen iradesini yok sayan yok sayılır

Devamını Oku
21.04.2025
Susturulmuşlar kulübü peşindeler!

Susturulmuşlar kulübü peşindeler!

Devamını Oku
14.04.2025
CHP meydanları, meydanlar CHP’yi duydu

CHP meydanları, meydanlar CHP’yi duydu

Devamını Oku
07.04.2025
Mine Esen yazdı...

Gençlere sözümüz, demokrasi ve özgürlük

Devamını Oku
31.03.2025