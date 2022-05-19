Atatürk betona değil beyinlere kazındı!

19 Mayıs 2022 Perşembe

Atatürk Havalimanı’na yönelik husumetin altında adının yattığı kamuoyunda kabul gören bir gerçek.

Atatürk adını silmek, unutturmak için akla gelen gelmeyen her şeyi deniyorlar.

Atatürk’ün kurduğu kurumlar ya işlevsiz hale getiriliyor ya da kapatılıyor.

Bunun yaygın örneği stadyumlar. İşte birkaç örnek:

Bursa Atatürk Stadı, Timsah Arena oldu...

Antalya Atatürk Stadı, Antalya Arena oldu...

Afyon Atatürk Stadı, Afyon Arena oldu...

Eskişehir Atatürk Stadı, ETİ Arena oldu...

Konya Atatürk Stadı, Torku Arena oldu...

Antakya Atatürk Stadı, Hatay Arena oldu...

Sakarya Atatürk Stadı, Sakarya Arena oldu...

Kayseri Atatürk Stadı, Kadir Has Stadı oldu...

Rize Atatürk Stadı, Çaykur Didi Stadı oldu...

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Bütün bunlar rastgele yapılmış şeyler değil. Yerine bir şey koyamayınca yıkmaktan başka çareleri kalmıyor.

Yıkarak, yok ederek unutturabilir misiniz?

Mustafa Kemal Atatürk’ten hiç söz etmeden şu cümleleri kursak:

-1919 yılında Anadolu’nun 30 yerinde kongreler oluşturdu. Amasya, Erzurum, Sivas kongrelerinde, milletin kaderini milletin azim ve kararlılığının belirleyeceğini ilan etti...

-23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarak tarihte ilk kez bağımsızlık savaşını Meclis’ten yöneten lider unvanını aldı...

-Savaşlar kadar barışların da kahramanı oldu. Montrö Sözleşmesi ile dünyada ilk kez uluslararası bir suyolu anlaşmasını savaş olmaksanız inşa etti...

-Kadınların seçilme hakkına kavuşmasını pek çok Avrupa ülkesinden çok daha önce sağladı.

-Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir diyerek bütün dogmaları reddetti.

-Bir ulusun kurtuluşu için değilse savaş bir cinayettir diyerek temel ülküsünün yurtta barış dünyada barış olduğunu tüm dünyaya haykırdı...

Sonra da sorsak:

Bu sözlerin sahibi kimdir?

Bu sorunun yanıtını silebilir misiniz?

Silemezsiniz!

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Bugün 19 Mayıs... Atatürk’ün Samsun’a çıkıp bağımsızlık harcını sahada karmaya başlamasının 103. yıldönümü...

Bugün 19 Mayıs’ı anma etkinliğine katılmayıp, başka bir açılışa gidebilirsiniz ama 19 Mayıs gerçeğini unutturmazsınız.

Atatürk Havalimanı’nın tüm pistlerini lime lime edip yerine millet bahçesi yaparak Atatürk’ün silineceğini mi düşünüyorsunuz?

Bu kadar mı kin dolusunuz?

Hiç boşuna uğraşmayın...

Atatürk betonlara değil, beyinlere kazındı...

Atatürk statların adında değil, o tribünleri dolduranların ağzında...

Atatürk kurumların tabelalarında değil, insanların kalplerinde...

Silin silebildiğiniz kadar...

Yıkın yıkabildiğiniz kadar...

Atatürk adı milyonların yüreği kadar...

Bugün 19 Mayıs 2022...

1919 taptaze ilk günkü gibi...