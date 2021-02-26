1921 Anayasası - Av. Gülseren AYTAŞ
“1921 Anayasası” dediğimiz 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilâtı Esasiye Kanunu, tam bir anayasa değildi. 1921 Anayasası ile birlikte “1876 Anayasası” dediğimiz çok milletli, çok hukuklu ve muhtar eyaletli Kanuni Esasi de yürürlükteydi. 1876 Anayasası ancak 1924 Anayasası’nın 104. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
• 1921
Anayasası’nın 10. maddesine göre Türkiye, coğrafi durumuna göre vilayetlere, vilayetler
kazalara, kazalar da nahiyelere ayrılmıştır, siyasi bir ayrım yoktur.
• 11.
maddede, vilayetlerin “dış
ve iç siyaset, şeri, adli ve askeri konular, uluslar-arası iktisadi ilişki ve
hükümetin genel yükümlülükleri ile birden fazla vilayeti kapsayan hususlarda
yetkilerinin olmadığı, çıkarılacak kanunlar gereğince ve belli konularda
yetkili oldukları” hükmü getirilmiştir. Dolayısıyla vilayetler kanunlar
çerçevesinde kendilerine tanınan yetkileri kullanabilecektir, vilayetlere
herhangi bir egemenlik devri veya TBMM’nin yetkilerinde herhangi bir
sınırlama söz konusu
değildir. Nitekim 3. maddeye göre Türkiye Devleti, Büyük Millet
Meclisi tarafından yönetilir.
2. maddeye göre milletin
yegâne ve hakiki mümessili Büyük
Millet Meclisi’dir. Böylece
Osmanlı’daki ikili parlamento sistemi de kaldırılmış olmaktadır.
• Nahiye (köy-kasaba) ile ilgili 16. vd. maddeler, 1876 Anayasası’nın 108. maddesine uygun düzenlemelerdir. 15. maddede ise kazaların TBMM tarafından atanan kaymakam tarafından yönetilmesi kabul edilmiştir. Böylece 1876 Anayasası’nda yer alan “her kazada her milletin bir cemaat meclisi bulunması” şeklindeki ayrımcı hüküm kaldırılmış olmaktadır.
ÖZERKLİK DEĞİL, ‘VATANIN BÜTÜNLÜĞÜ’
Kısacası,
1921 Anayasası’nda idarenin bütünlüğü sağlanmaya çalışılmıştır. Atatürk, ulusal
sınırlarımız içinde yaşayan herkese aynı hukukun uygulanacağına ilişkin olarak
24 Nisan 1920 tarihli TBMM konuşmasında
şöyle diyordu:
“Erzurum Kongresi milli hududumuz içerisinde yaşayan Müslüman olmayan unsurları da göz önüne almıştır. (...) Kongrenin ortaya koyduğu eser, Müslüman olmayan unsurlara Müslüman olanlara verilmiş olan hakları vermekten ibaret olacaktır. Bundan daha doğal bir kural bulamam. Bununla aynı hudut içinde yaşayan insanlara aynı kanuni haklar verilmiş oluyordu.”
Yüzyıllardır süren “Müslüman-gayrimüslim” ayrımı bile kaldırılırken 1921’de ırk veya etnik köken ayrımı getirildiği ileri sürülemez. Amasya Genelgesi’nden itibaren sürekli olarak “vatanın tamamiyeti” denilirken 1921’de vatanın özerk bölgelere ayrılmasının kabul edildiği iddia edilemez. 1921 Anayasası ile ilgili bu tarz iddialar tarihsel ve hukuksal gerçeklere aykırıdır. 1921’de bütünlükçü/ merkeziyetçi bir devlet yapısı hedeflenmiştir.
Atatürk’ün önderliğinde ve Misakımilli (Ulusal Yemin) doğrultusunda yapılan 1921 Anayasası ile “yeni ve milli bir Türk Devleti kurulmuştur.” Bu durum, 1. Meclis’in aldığı Saltanatın Kaldırılmasına Dair Karar’da açıkça anlatılmıştır.
1921 Anayasası’nda Büyük Millet Meclisi tabiri olsa da TBMM’nin adı 23 Nisan 1920’den bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. (1 No’lu ve 23 Nisan 1920 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Suret-i Teşekkülü Hakkında Heyet-i Umumiye Kararı.)
TUTANAKLAR ORTADAN KALDIRILDI
1921 Anayasası’nın 1. maddesi ise şöyledir: “Hâkimiyet bila kaydü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir.” Bundan sonra yapılan diğer her türlü hukuksal düzenleme bu madde doğrultusunda yapılmıştır.
Atatürk dönemine ilişkin tüm belgeler
açıktır. Nutuk’un 3. cildi sadece belgelerden oluşur. 2011-2013 Anayasa
Uzlaşma Komisyonu tutanakları ise TBMM internet sitesinden kaldırılmıştır.
AV. GÜLSEREN AYTAŞ
KAYNAKLAR:
- Hukuksal
metinler: Türk Anayasa Metinleri, Prof. Dr. Suna Kili, Prof. Dr. Şeref Gözübüyük, T. İş Bankası Yay., 2006.
- Cemaat
Nizamnameleri ile her “millet”
için genel meclisler ve eyaletlerde bölgesel meclisler kurulması: Prof. Dr. Gülnihal Bozkurt, Gayrimüslim
Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu, TTK, 2. Baskı, 1996, s. 170 vd.
- Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III, Atatürk Araştırma Merkezi, 2006, s. 30,
31.
- Mustafa
Kemal Atatürk, Nutuk III Vesikalar, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, Milli Eğitim
Basımevi, 13. Basılış, İstanbul, 1972, Vesika 26 ve 130.
- Gülseren S. Aytaş, Yeni Türkiye Anayasası, Yeni Irak Anayasası ve Fransız Anayasası, İstanbul Barosu Dergisi, Ocak-Şubat 2012, Cilt 86, sayı:2012/1 s.232-261.
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