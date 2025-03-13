Anti futbol hakemi

13 Mart 2025 Perşembe

Öyle üstünde kısaca durulacak bir konu değil bu. Hakemlerimizin futbol oyununa yaklaşımlarından bahsediyorum. Malum, sahadaki hakemin oynanan oyunun kalitesindeki payı büyük. En son Beşiktaş-Gaziantep maçını yöneten hakem mesela. Zorbay Küçük öylesine kötü maç yönetti ki adeta oyunu dondurdu. Top oynanmaması için elinden geleni yaptı. Saçma fauller verip oyunu sık sık kesti. Ama verilmesi gereken faulleri, dolayısıyla kartları vermedi. Es geçtiği kırmızı kartlık ihlaller, kurallar kitabında açıkçası “oyun dışı ihlal” olarak tanımlanmıştı ve yoruma açık değildi. Sonuçta maçın gidişatını da sonucunu da doğrudan etkiledi. Şimdi oyunu kuralına göre yönetmeyen, yani işini yapmayan Küçük hâlâ görev alacak mı? Alacaksa onu atayanlar işlerini yapmıyor olmayacak mı?

Sadece bu kadar da değil. Küçük ve benzerleri futbol oynanmasın istiyor bu ülkede. Nereden mi belli? Her kararında çevresini sarıp şiddetle itiraz eden Antepli oyuncularla uzun sohbetlere daldı hakemimiz. Mesela, ilk yarının son dakikasında, Masuaku’nun faulünü vermedi diye 7-8 Antepli futbolcu hakemi taciz edercesine etrafını çevirip pozisyona itiraz etti. Anlaşıldı ki bu itirazlar 2. yarı için yatırımmış. Selçuk İnan öğrendiği futbol kültürünü iyi aşılamış takımına.

Maçtan sonra ise yayıncı kuruluşun ekranında “hakem mahkemesi” kuran Trio programını izleyince ağzım açık kaldı. “Hoca”lar TV’de izledikleri üzerinden, körün fili tarifi gibi kararlar verdiler. Konuştuklarının neredeyse tamamının “fauldü değildi, karttı değildi” olması bir yana, Küçük’ün Antep kalecisinin zaman geçirmesine karşı tavrını bir de övmesinler mi! Zahmet edip maçı statta izleselerdi, kalecinin daha ilk dakikadan itibaren aut atışlarını son derece yavaş kullandığı göreceklerdi. Hatta hakem Küçük’ün daha maçın başlarında kart göstereceğine, kaleciye saatini gösterdiğini de. Sonunda 84’te lütfen gösterilen kart da maçı istediği gibi yavaşlatan, daha doğrusu yöneten kaleciye ödül oldu. Yani “bundan sonra da zaman çalabildiğin kadar çal” izniydi. “Trio”cuların görmedikleri bir ihlal de Selçuk İnan’ın maçın neredeyse tamamını teknik alanın dışında geçirmesiydi.

Sonuçta istediğiniz kadar karar tartışın. Şu bir gerçek; bizde hakemler futbol oyununu değil, anti futbol oyununu yönetiyor. Gel de bu ortamda futbol oynamaya çalış, oynayarak kazanmaya çalış. Sahadaki oyundan zevk almaya çalış.