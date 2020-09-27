90. Yaşında Kerim Afşar - Günay GÜNER

27 Eylül 2020 Pazar

Doğumunun 90. yılında usta oyuncu Kerim Afşar’ı düşünmek, insanın belleğine pek çok güzellik taşıyor. Ulusunun gönlünü kazanmış, yüreğine girmiş direnç insanlarındandır Kerim Afşar. Yaşamını büyük doğallıkla, güzelduyusal etkileşim olarak kurmuştur; her anında inceliklidir, duyarlıdır, bilinçlidir, sevgi doludur, sanat doludur.

Afşar, Türk tiyatrosuna kazandırdıklarıyla bir kilometre taşıdır. Ondan önce ve sonra diye anılsa yeridir. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda, Ankara Sanat Tiyatrosu’nda, bir okul işlevi gördüğü dönemde TRT’de (özellikle radyo tiyatrosunda), Avrupa’daki tiyatrolarda, diğer sahnelerde ve sinemada verdiği emek olağanüstüdür. Onlarca oyunda, başyapıtlarda başkişilikleri, özdeşleşerek oynadı. Atatürk’ün Söylev’ini aylarca okudu...



Türk şiirini seslendirmesi de apayrı bir güzelliktir. Ustanın yurtdışındaki çalışmaları üzerinde de durmak gerekir. Yurtdışı denince de Berlin’de, 15 Haziran 1980’de ilk gösterimi yapılan, Macit Koper ile Ayla Algan’ın yazdıkları, müziğini Ergüder Yoldaş’ın yaptığı, göç gerçeğini anlatan Giden Tez Geri Dönmez adlı oyun mutlak akla gelir. Oyun, Kerim Afşar’ın etkileyici oyunculuğuyla 46 kez sahnelenir. Sahne, Berlin Schaubühne Türk Ansamblesi’dir. Başka kimler yoktur ki orada: Tuncel Kurtiz, Engin Akçelik, Şener Şen...



Ve Keşanlı Ali Destanı yine Almanya’da, Hebbel Tiyatrosu’nda oynanır. İlk gösteriminde Haldun Taner de bulunur.

DEVASA BİRİKİM

Oyunun bitiminde yönetmen Peter Stein, Kerim Afşar’ı öperek kutlarken “Sen çok büyük bir oyuncusun” der. Ardından Afşar, kendi derlemesinden oluşturup yazdığı Sait Faik ve Orhan Veli adlı oyunu sahneler. 6 Haziran 1981’de ilk gösterimi yapılan Mehmet Ali’nin Harikulade Maceraları (diğer adıyla İşgal) adlı oyunda oynar. Oyuncular arasında Şener Şen ile Yekta Arman da vardır.



Afşar’ın Berlin’deki eşsiz oyun çalışmaları Güngör Dilmen Kalyoncu’nun Kurban, Faruk Erem ile Çetin Öner’in Bir Ceza Avukatının Anıları, Sigfried Lenz’in Suçlular ve Suçsuzlar adlı oyunlarıyla sürecektir. (Yekta Arman, Bendeki ve Berlin’deki Kerim Afşar, Kültür Avrupa, Mayıs 2017, S. 15, s. 4-9.)

Kaynağını Türk aydınlanma devriminden, giderek en değerli dayanağı olan dil devriminden alan devrimci Türk tiyatrosunun yetkin sözcüsü, simgesi Kerim Afşar’ı bir Dil Bayramı günü, 26 Eylül 2003’te yitirdik.

Gelecek kuşaklara devasa bir sanat birikimi, yüce gönüllü, örnek bir kişilik bıraktı. Sonsuz saygıyla, sevgiyle, özlemle anıyoruz.