‘İyi ki görmedi...’ söylemi - Nusret ERTÜRK

28 Ağustos 2021 Cumartesi

Ünlü bir kişi, “Atatürk, iyi ki bu günleri görmedi. Tam zamanında ölmüş!” diyordu. Söylenen, dil sürçmesi miydi? Değildi. Düzeltilmedi. Olamazdı. Dondum kaldım. Yüzde yüz yanlış bir görüş. Öyle düşünenlere yanıt şu olmalı :

Atatürk yaşasaydı, durum böyle mi olurdu? Mustafa Kemal’e en yakın arkadaşları bile ilkin inanmıyordu. Mandacılığa kucak açanları düşününüz. O, düşünülenin ötesindekini gerçekleştirdi. Atatürk ayrımı bu. Atatürk olmak kolay mı? Ah bu günü bir görseydi! Akılla ve bilimle yaşadığımız sorunları çözerdi. Onun karşısına çıkacak adam, sağlam bir görüş taşımalı. O da onlarda yok. Bir ülke, ya bilimle ya zulümle yönetilirmiş!

PASİFLİK İLANI

Sıkıntılarımız, Atatürkçü düşünceden uzaklaşıldığından değil midir? Sorunlar, onun görüşlerini savunanların yetersizliğinden kaynaklanmıyor mu?

“İyi ki görmedi”, çoğu ünlüler için de söyleniyor. O kişi, eğer alanında gerçekten güçlüyse ben ona güvenirim. Onun ölüsü bugünün döküntülerini hallaç pamuğu gibi atar. Örneğin Aziz Nesin, dirisi de ölüsü de tek başına milyonluk örgüt dense yeridir.

Atatürk’e, İnönü’ye makamları altın tepsi ile mi sunuldu? İçte gericilerle, dışta yedi düvelle savaşıldı. Zafer üstüne zafer kazanıldı. Arkasından çağdaşlaşma devrimleri geldi. Dünya onu parmakla gösteriyordu. Kısa zamanda sıfırdan onurlu, başı dik bir ulus yarattı. O, kimseye pabuç bırakmadı. Yaşasaydı, Atatürk pabuç mu bırakırdı? İnönü’nün sözüyle söylersek: “Hadi canım sen de!”

“Atatürk iyi ki görmedi” demek, pasiflikten de öte, kaçıştır. Atatürk’ü tanımamaktır. Bindiği dalı kesmektir. Eserleriyle, düşünceleriyle Atatürk hep yanımızda olacaktır, gücümüze güç katacaktır.

YÜZYILLAR ALACAK

Bu söylem, durduk yerde ödün vermektir, teslim olmaktır. Haklı olanın ödün verme lüksü yoktur. Atatürk’ü böyle söylemler öldürür. Atatürk bilimsel düşüncedir, güzel gelecektir. Bu gidişle ona yetişmek yüzyıllar alacaktır. Yeter ki onu iyi tanıyalım. Yolumuzdan sapmayalım. Onun koltuğunda oturanların bazıları emekli bir vaize saygı sunmadı mı? Atatürkçülükte var mı böyle sapmalar? Bu mu Atatürk’ün aydınlık yolu? Sonra da “Atatürk, tam zamanında ölmüş” incileri! Bazılarına üzücü bir haber vereyim: Atatürk yaşıyor...

“Atatürk iyi ki görmedi” değil, bugünleri ah bir görseydi! Umutsuzlukların umuda nasıl dönüştüğünü birlikte görürdük. İnsan sevgisini, kardeşliği, saygınlığı, onuru yeniden yaşar, kendimize gelirdik...

NUSRET ERTÜRK

