Nargin Adası esir kampı - Ömer BAYRAKLI
Bir büyüğümüz “Askerin kadavrası arazidir” derdi. Evet doğru. Çünkü işinizin temel unsuru arazidir. Planlar ve birlik eğitimleri, bunun üzerinde işlem görür. Yaz şartlarına göre hazırlanan planlar ve eğitilmiş birliklerle kış zamanı harekât yapamazsınız. Kışın istekleri farklıdır. Bu şekilde yapılacak olan harekâtın başarı şansı hemen hemen yok gibidir.
TARİHTEN ÖRNEK
Nargin esareti bu noktada tarihten önemli bir örnektir. I. Dünya Savaş’ında, başarısız Sarıkamış Harekâtı’ndan sonra, bölgede “Rusya hâkimiyeti” belirleyici olurken, göç ve esaret hareketi başlamıştır. Esirler (savaş esiri askerler dahil) trenle esir kamplarına sevk edilmek üzere önce Gence’ye; üst rütbeliler Sibirya’ya, kalan esirler ise Bakû’nün doğusundaki Nargin Adası’na gönderilmiştir. Ruslar tarafından, Ermenistan’a vaat edilen Doğu Anadolu’da yaşayan Türklerin, katliam ve esir edilmeleri suretiyle nüfus dengesinin Ermenistan lehine değiştirilmesi için çalışılmıştır. Muharebeler devam ederken Azerbaycan’daki mevcut basın ve yardım derneklerinin gayretleri sonucu Nargin Adası’ndaki Osmanlı esirlerinin izine çıkmaları sağlanmış ve kaçma planları yapılarak birçoğunun esaretten kurtarılmaları sağlanmıştır.
Serbest kalan esirlerini bir kısmı Azerbaycan’da kalmış, evlenmiş ve yerleşik hale gelmiştir. Bir kısmı yurda dönmüş, bir kısmı da özgürlüklerine kavuştuktan sonra Kafkas İslam Ordusu’na katılarak ordunun sonraki savaş faaliyetlerine iştirak etmiştir. Kafkas İslam Ordusu bundan sonra Ermenilerin işgal ettiği Karabağ’a bir harekât düzenlemiş ve bölgedeki katliamlara son vermiştir.
Nargin Adası, Bakû kıyısından görünen, üzerinde ağaç olmayan, çorak, çakıl ve kumluk bir zemine sahip, 3 kilometre uzunluğunda 1 kilometre genişliğinde üzerinde 10 bin-15 bin esirin barındırılmış olduğu bir kamptı.
Esirlerin soydaş bir ülkenin topraklarında esir tutulmaları ve mevcut esirlerden sağ kalanların olması, buradaki soydaşların yaptıkları yardım faaliyetinin sonucu olarak bilinmelidir. Barıştan itibaren alınan eğitimlerle her askerde kaçma ve kurtulma fikri oluşturulmalı, esarete düştüğünde bunu uygulama şansı değerlendirilmelidir.
KÖKLÜ GEÇMİŞ
Türkiye, mevcut komşularına ek olarak, AB ve ABD de dahil olmak üzere, bu ülke ve oluşumlarca terörün desteklenmesi, Ege ve Akdeniz’deki menfaat sahaları, enerji hatları, sözde tarihi emel ve istekleri gibi sorunlarla mücadele ederken, 1991’de Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştur. Günümüzde Türkiye ile Azerbaycan’ın Karabağ olayındaki siyasi ve askeri dayanışma içerisinde olması, tarihte Osmanlı Devleti’nin, Kafkas İslam Ordusu ile Azerbaycan topraklarındaki faaliyetlerine benzerlik göstermektedir. Bu durum da geçmişten günümüze iki ülke arasındaki siyasi ve askeri işbirliğinin köklülüğünü bizlere göstermektedir.
Günümüz dünya konjonktürüne bakacak olursak, yaklaşık bir asır önce bölgedeki mevcut güç mücadelesinin benzerinin, bugün aktörlerin kısmen değişimi ile tekrarlandığını söyleyebiliriz. Bu nedenle Türkiye olarak bölgesel güç olma yönünde Türk cumhuriyetleri ile olan alaka ve ilişkilerin kısa, orta, ve uzun vadeli planlamalarla artarak devam ettirilmesi, ülkemiz ve soydaşlarımız açısından faydalı olacaktır. “Kurumsal hafıza”nın bize her zaman en büyük desteği sağlayacağı unutulmamalıdır.
ÖMER BAYRAKLI
EMEKLİ TÜMGENERAL
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Video Haberler
- Kuytulcular slogan attı, polis sirenle bastırdı
- Öldürülen tribün lideri davasında yeni gelişme
- Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
- Örümcek gibi tırmanarak girdiği evden iki telefon çaldı
- Bakanın katıldığı toplantıda alanı su bastı
- Obi-Wan Kenobi'nin yıldız oyuncusu ırkçılığa cevap verdi
- Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotkapanla görüntülendi
- Üstsüz alışveriş yapan kadın serbest bırakıldı
- İstilacı çekirgelerle 2 bin hindi mücadele edecek
- Su borusu patlayınca yol yarıldı; O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidar son mermisini saklıyor'
- Motorine bu gece dev zam geliyor
- Yol durumu: Karayollarında son durum
- Rusya Büyükelçisi Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti
- Son anketten Erdoğan'a kötü haber
- Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
- 'Akşener ve Davutoğlu dikkatli olsun'
- Genel Başkanın eşine 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası
- AKP'de 'yalnızlık' istifası
- Markete üstsüz giren kadına gözaltı