Tevfik Çavdar Hoca - Av. M. Ziya YERGÖK

19 Ekim 2022 Çarşamba

Ülkemizin yetiştirdiği en değerli iktisatçı ve planlamacılarından olan, Devlet İstatistik Enstitüsü’nde ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde uzun yıllar görev yapan Tevfik Çavdar Hocamızı, bundan on yıl öce 15 Ekim 2012’de sonsuzluğa uğurladık. Çok çalışkan bir araştırmacı ve üretken bir düşünce insanı olan Tevfik Hoca aramızdan ayrıldığında her biri başyapıt niteliğinde 20’nin üzerinde eser bırakmıştı. Türkiye Demokrasi Tarihi, Türkiye Ekonomisinin Tarihi, Türkiye’de Liberalizm, Örgüt Ustası Talat Paşa, Bir İnkılabın Günbatımı ve Türkiye’nin Yüzyılına Romanın Tanıklığı’nı bugün de okunması gereken başlıca eserleri arasında sayabiliriz.

EMEKÇİ DOSTU

Tarih, edebiyat, sanat alanında da yazıları ve yapıtları olan hocamız, son ana kadar yazmaya ve üretmeye devam etmiştir. 1 Ekim 2015’te köşesinde “Geldiğimiz nokta ‘nefret’i doğallaştırılmış, bir ‘cahiliye’ dönemidir ve de kök salmakta, derinleşmektedir” diye yazan Tevfik Hoca, ölüm günü olan 15 Ekim’de “Cinayeti görmek” başlığıyla çıkan son yazısını şu çarpıcı cümleyle bitirmişti: “Büyük Reis ağzını açarak herkesi tehdit ederken onu bir İslam mürşidi olarak göklere çıkaranlar kendilerini de kurban seçmiş bu açık ve net katliamı görmezden geliyorlar. Ülkemin, halkımın çevresinde nitelikleri kendinden menkul bir ‘ifritler dansı’ uygulanıyor.” (https://haber.sol.org.tr/yazarlar/tevfik-cavdar/cinayeti-gormek-60925)

Tevfik Hoca, her şeyden önce bir işçi ve emekçi dostuydu. Yıllarca sendikalarda danışmanlık ve eğiticilik yapmıştı. Tevfik Hoca’nın siyasette de çok büyük emeği vardı. Erdal İnönü’nün genel başkanlığı döneminde SODEP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi idi. Halkçı Parti, SODEP birleşmesi üzerine oluşan SHP’de de genel başkan yardımcılığı yapmış ve parti programının hazırlanmasına çok önemli katkılarda bulunmuştu. O dönemin genel başkanları olan rahmetli Erdal İnönü de Aydın Güven Gürkan da hocayı çok severlerdi hatta Gürkan, hocaya “Örgüt Ustası Tevfik Çavdar” diye takılırdı.

DOYUMSUZ SOHBETLER

Tevfik Hoca’nın, Adana sevgisinin bir nedeni demiryolcu olan babasının görevi nedeniyle liseyi Adana’da okuması ve Adana Erkek Lisesi’nden mezun olmasıydı. Sevgili eşi ve can yoldaşı değerli Özden Hanım’ın babasının da demiryolcu olması ve aynı tarihlerde Adana’da görevli bulunması nedeniyle, Adana’da tanışmış ve evlenmiş olduklarını Gamze Erbil’in hazırlayıp yayımladığı “Tevfik Çavdar’ın Kitabı”ndan biliyoruz. Telefonla her aradığında, benim de yakından tanıdığım bazı lise arkadaşlarını, demiryolcuların kurduğu Adana Demirspor’u ve Adana’nın yüz yıllık Milli Mücadele gazetesi Yeni Adana’yı mutlaka sorardı.

Parlamentoda bulunduğum 2002-2007 döneminde de hepsi hocanın dostları olan milletvekili arkadaşlarımız, Yakup Kepenek, Kemal Anadol, Cevdet Selvi, Mustafa Gazalcı, İzzet Çetin ve Hakkı Ülkü’nün katılımıyla zaman zaman bir araya gelir ve ülke sorunlarıyla ilgili hocamın değerli görüş ve düşüncelerini dinler, doyumsuz sohbetlerini paylaşırdık.

Halen, güncel olan yazıları ve yapıtlarıyla yolumuzu aydınlatmaya devam eden Tevfik Hocamızı, 10. ölüm yıldönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyorum.

AV. M. ZİYA YERGÖK

22. DÖNEM ADANA MİLLETVEKİLİ