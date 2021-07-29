Rixos işçisi mahsur kaldı

29 Temmuz 2021 Perşembe

Kazakistan’ın Aktau kentinde Rixos Otel’in inşaatında çalışan inşaat işçileri ülkelerine geri dönmek için bir aydır bekliyor. Sembol İnşaat’ın taşeron firması BBR İnşaat’ta çalışan yaklaşık 150 işçi ve farklı firmalardan işçiler Türkiye’ye dönemiyor.

İnşaat işçilerinin çilesi bitmek bitmiyor. Aşırı kâr hırsı ile gerekli koşulları sağlamadan yurtdışındaki inşaatlarda çalıştırılan işçilerin yurda dönüş çilesi devam ediyor. İnşaat-Sen Yurt Dışı Koordinasyonu tarafından verilen bilgiye göre, Kazakistan’ın Aktau kentinde Rixos Otel’in inşaatında çalışan inşaat işçileri ülkelerine geri dönmek için bir aydır bekledi. Yüklenici firma Sembol İnşaat’ın taşeron firması BBR İnşaat’ta çalışan yaklaşık 500 işçi ve farklı firmalardan işçiler Türkiye’ye dönemedi. Ardından ülkeye gelebilen 350 civarı işçi, hukuki işlemleri başlatmak üzere çalışmalar başladı. Ancak hâlâ yüzlerce işçi ülkeye dönmeyi bekliyor.

AÇIKLAMA YOK

Kazakistan devletiyle Sembol İnşaat arasında yaşanan vize uzatma sorunundan kaynaklı olarak işçiler şantiyede mahsur kaldılar. Sendikalarına ulaşan işçiler, gelen işçilerin vizelerine öncelik tanındığını ancak giden işçilerin işlemlerinin sarkıtılması sebebiyle Kazakistan’da mahsur kaldıklarını anlatıyor. Vize ihlali yaptıkları gerekçesiyle Kazakistan devleti tarafından mahkemeye çıkarılan işçiler, çıkış vizelerinin bir an önce verilmesini istiyor.

Ne Sembol İnşaat, ne BBR İnşaat ne de Rixos Otel projesi için işçileri Kazakistan’a götüren firmalar, işçilere net bir açıklama yapıyor. İşçiler şantiyede bir araya gelmek istediklerinde, seslerini duyurmak istediklerinde ise Kazakistan polisi ile yüz yüze bırakılıyor.

İnşaat-Sen’e ulaşan işçilerin yaşadıkları sorunlar sadece bunlarla sınırlı değil. İşçiler, küçük konteynırlarda en az 6 kişi kaldıklarını, yemeklerinin kötü olduğunu, hastalanan işçilerle kimsenin ilgilenmediğini ancak kendi imkânları ile hastanelere gittiğini anlatıyor. Öte yandan hastalandığı için işten ayrılmak zorunda kalan işçilerin “size masraf yaptık” denilerek maaşlarından kesinti yapıldığı, kesinti olmasın diye işçilerin zor koşullarda işe devam ettiğini anlattılar.

BAKANLIK NEREDE?

Sendika diyor ki: “İşçiler alacaklarını alamadığında patronlarla baş başa. Hakkı yendiğinde patronlarla baş başa. Yurtdışına ekmek parası için gidip ülkesine dönemediğinde de patronlarla baş başa. Soruyoruz: Dışişleri Bakanlığı tüm bu süreçlerin neresinde? İnşaat işçileri bir aydır ülkeye dönmeyi bekliyor. Dışişleri Bakanlığı’ndan neden tek bir açıklama dahi yapılmadan günler geçiyor?

Daha geçen günlerde Kazakistan’da mahsur kalan 13 inşaat işçisinin yaşadıklarını duyurduk. O işçiler Türkiye’ye döndüler ancak Dışişleri Bakanlığı yurtdışında faaliyet yürüten inşaat firmalarını denetlemediği sürece bu sorunların yaşanmaya devam edeceği açıktır.

ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ’NDEN DESTEK

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) işbirliğinde uygulanan Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİGEP) ek 7 bin 500 çalışanın daha sosyal güvenliğe erişimini destekleyerek genişledi.

Son iki yıldan uzun sürede, toplam 9 bin 500’e yakın çalışan ve 1277 işveren, Covid-19 küresel salgın dönemini de kapsayan süreçte KİGEP’ten faydalandı.

2022 sonuna kadar, yeni kayıtlı işlerin yaratılması ve mevcut olanların korunmasına katkıda bulunmak amacıyla, SGK vasıtasıyla toplam 112 milyon TL işletmelere aktarılmış olacak.

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, konuyla ilgili olarak “Kayıtlı istihdamın desteklenerek sosyal güvenlik kapsamının yaygınlaştırılması, SGK ile ortak hedefimizdir” değerlendirmesinde bulundu.

YURTİÇİ KARGO’DA EMEKÇİ KAZANDI

Yurtiçi Kargo’da sendika üyesi işçilere yönelik baskı, hak ihlali ve hukuksuz uygulamalar mahkeme kararıyla bir kez daha belgelenmiş oldu. Yurtiçi Kargo’da işten çıkarılan işçilerle ilgili işe iade davaları birer birer sonuçlanmaya başladı. Mahkeme, bir kez daha işçilerin işten çıkarılmasını “sendikal sebep” sayarak işe iade ve sendikal tazminata karar verdi.

Sendikadan verilen bilgiye göre, Yurtiçi Kargo işçileri anayasal hakkını kullanarak sendikaya üye oldular ancak işçilere yönelik istifa baskısı ve mobbinge varan uygulamaların ardı arkası kesilmedi. Yurtiçi kargo işvereni farklı tarihlerde yaptığı işten çıkarmalar ile bugüne kadar 150’den fazla üyemizin işine son verdi. İşten çıkarılan üyelerimizle ilgili işe iade davaları açıldı.

Yurtiçi Kargo işçisi olmasına rağmen muvazaalı olarak alt işveren Turan Kargo’da sigortalı gösterilirken işten çıkarılan üyemiz Serkan Sarıkaya ve Celal Şimşek’le ilgili İstanbul 23. İş Mahkemesi’nde dün (27.07.2021 tarihinde) görülen dava duruşmasında Mahkeme, Serkan Sarıkaya ve Celal Şimşek’in “sendikal nedenle” işten çıkarıldığına karar verdi. Mahkeme, her iki üyemizin de asıl işveren olan Yurtiçi Kargo’da işe iadesine, işe başlatması ya da başlatmaması şartına bağlı olmaksızın 12 aylık brüt ücreti tutarında sendikal tazminata ve dört aya kadar boşta geçen süre ücretinin ödenmesine hükmetti.



YATAĞAN’DA ÜCRETSİZ İZİN DAYATMASI

Yatağan Termik Santralında emekliliği gelmiş 43 işçinin işten çıkarılacağı, 4-C kapsamındaki 59 işçinin sözleşmeli yapılacağı, 193 işçinin de ücretsiz izne çıkarılacağı öğrenildi.

Yerüstü sahalardaki kömür rezervinin tükenmesi ve bu rezervlerin devamında olan sahanın da sit alanı ilan edilerek çalışmaların mahkeme kararı ile durdurulduğu Yatağan’da şirket, Maden-İş’le yaptığı görüşmelerin sonuçlanmasını beklemeden bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Emekliliği gelmiş 43 işçinin yasal hakları ödenerek emekliye ayrılacakları, 59 işçinin tercih hakkı tanınmadan sözleşmeli personel olma hakları kapsamında ayrılmaları, 193 işçinin de 1 Ağustos itibarı ile yıllık ücretli izne ayrılmalarını, 1 Ekim 2021’ye kadar ücretsiz izne çıkarılmasını öngördükleri” yer aldı.