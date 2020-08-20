Taşeronda toplu sözleşme zamanı

20 Ağustos 2020 Perşembe

500 bine yakın kadroya alınan belediye şirket işçisinin 4+4’lük zam mahkûmiyeti sona eriyor

1 Nisan 2018 tarihinde belediye şirketlerine aktarılan 497 bin 684 işçiye Yüksek Hakem Kurulu ile verilen 4+4’lük zam dönemi sona eriyor. DİSK’e bağlı Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan, 50 bine yakın işçi için temmuzda masaya oturacaklarını söyledi.

Kanun hükmünde kararname ile kadrosu olan işçiler için temmuzda yeni bir dönem başlayacak. 2018 Nisanı’nda kadroya geçirilen, ağırlık olarak belediyede çalışan taşeron işçilerin, o zaman ellerinden alınmış başta toplu pazarlık hakkı olmak bazı haklarını kazanacakları yeni bir dönem başlıyor. Tabii bunun için öncelikle bir sendikada örgütlü olmaları gerekiyor.

Bir grubu belediye şirketi çalışanın, “Ne olacak bu BİT’lilerin hali” minvalindeki sorunlarına yanıt aramak üzere görüşlerine başvurduğum DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan’ın verdiği yanıt ve bilgiye göre, durumun onlar için umut taşıyan bir aşamada olduğunu anladım.

Çalışkan’ın verdiği bilgiye göre, BİT olarak kısaltılan belediye İktisadi teşekküllerde (BİT) yani belediye şirketlerinde çalışan işçiler, belediyelerdeki toplam istihdamın yüzde 87.2’sini oluşturuyor.

Belediyelerde memur, sözleşmeli personel, geçici ya da sürekli çalışanlar içinde ezici bir ağırlığa sahip. Belediyelerde sürekli yani kadrolu işçilerin oranı yüzde 11.9.

Yenik başlamışlardı

İki yıl önce ciddi bir kazanım olarak kadroya alınan bu yüz binlerce işçi aslında kadro almış olsalar da yeni duruma yenik başlamışlardı. Çünkü, yaklaşık 400 bin belediye işçisine ayrımcılık yapıldı, bu işçiler belediyeler yerine belediye şirketlerine aktarıldı.

Bunun doğrudan bir sonucu olarak belediye şirketlerine aktarılan işçiler, 52 günlük ilave tediye haklarından mahrum kaldı. Ayrıca, iş sözleşmelerinden doğan asgari ücretin yüzdelik farklarına göre ücret alan işçilerin çok büyük bir kısmının bu yüzdelik farkları ortadan kaldırıldı. İşçilerin ücretleri, bu iki yıllık zamanda reel olarak ciddi anlamda düştü.

Bu da yetmezmiş gibi Anayasal bir hak olan sendika ve toplu iş sözleşmesi hakları ortadan kaldırıldı. Yüz binlerce işçi Yüksek Hakem Kurulu sözleşmesinin yüzde 4+4 ücret zamlarına mahkûm edildi. Bu eşitsiz durumun haziranda son bulacağını dile getiren Çalışkan, “696 sayılı KHK’nin toplu iş sözleşmesi hakkına yönelik getirmiş olduğu sınırlamaların sonuna geldik. Taşerondan geçiş yapan işçiler için iki yılı aşkın bir süredir askıya alınan toplu iş sözleşmesi ile ilgili yasal sınırlamalar, belediye şirketleri için 30 Haziran 2020 tarihinde, merkezi idarelerde de 31 Ekim 2020 tarihinde artık sona eriyor” dedi.

Böylece hem işçilere hem de sendikalar için zorlu bir süreç başlıyor. Birçok yerde yetki aldıklarını anlatan Çalışkan, İstanbul’dan Hakkâri’ye pek çok işyerinde yaklaşık 50 bine yakın işçi için pazarlık masasına oturmaya hazırlandıklarını dile getirdi. İlk defa toplu iş sözleşmesi imzalanacak belediye şirketleri için de yetki başvuruları 1 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak.

İşçiler: Hakkımız teslim edilsin

Konunun gündeme gelmesini isteyen ve kayıplarını sıralayan işçiler, sosyal denge, tediye gibi haklarını hatırlatarak belediyede aynı temizlik işinde çalışan kadrolu işçinin 6 bin lira maaş alırken, belediye şirket işçisinin 2 bin 200 lira aldığının altını çizdi.

Yol ve yemek parası da bunun içinde. Yüzde 4+4 ise ayrı bir yara onlar için. İşçiler isteklerini de şöyle sıraladı: Bizlerin seçtiği kişilerin bizim sesimiz olmasını istiyoruz. Çalışanların haklarını teslim eden, biat etmeyen sendikalar istiyoruz. İşçiyi hor gören, işçiyi ezen, işçiye düşmanmış gibi bakan hükümet veya vekiller istemiyoruz. İkinci bir Lale Devri vakası yaşayan ülke istemiyoruz. Bizler saraylar değil, gelecek istiyoruz. Belediyelerde ve diğer devlet kurumlarında hakların verilmesini istiyoruz.