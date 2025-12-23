İmralı Heyeti olan DEM Parti yöneticileri, İmralı temaslarını anlatmak ve yeniden oraya gitmeden önce CHP’nin görüşlerini almak için Özgür Özel’le görüştü.

Görüşme sonrası, Özel’in Leyla Zana’ya yapılan sözlü saldırıları kınamaya ilişkin sözlerinden başka ciddi bir açıklama yapılmadı.

Her iki taraf da herkesin kabul edebileceği, pek köşeli olmayan “Hem Türkiye’de hem Suriye’de Türkler için de Kürtler için de Dürziler için de, Aleviler için de Türkmenler için de...” gibi, “Münazara değil, müzakere” gibi, genel açıklamalarla yetindi, soru filan da alınmadı.

Çünkü:

1) PKK’nin Cumhuriyet Rejimi’ne ilişkin kabul edilemez tarihsel görüşleri ve güncel istekleri var ve seçmen genel olarak bunlara karşı.

2) CHP “iktidar adayı” bir “Kitle Partisi” olarak Kürt seçmenleri de yabancılaştırmak istemiyor.

Ve tam bu noktada CHP’nin de “AÇMAZI” gündeme geliyor.

***

Atatürk’ün Cumhuriyeti ilan etmek için kurduğu parti CHP bugün iktidar adayı:

İktidar olmak için:

Türkiye’nin artık egemenliğini yitirmiş olan Din/Tarım Toplumu kalıntılarını da...

2) En kalabalık kesimini (çoğunluğu) oluşturan Endüstri Toplumu ürünü olan halkı da...

3) Dördüncü Devrimin öncüleri olan Bilişim Toplumu seçmenlerini de...

Kapsamaya çalışan bir “Kitle Partisi”:

Bu niteliğini, “Cumhuriyet Değerleri” ve “Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti İlkeleri” bağlamında, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Akıl ve Bilim Yolu” olarak tanımladığı “Atatürkçülük” ve “Aydınlanma Devrimi” yöntemleriyle sürdürmesi beklenen ve bu beklentiyi karşılamadığı zaman eleştirilen bir “Kitle Partisi”.

Bu “Kitle Partisi”nin iktidar yürüyüşünün önünde üç büyük engel var gibi görünüyor:

1) Büyük bir iştiha ile paylaştıkları Osmanlı topraklarının çekirdeğini, Anadolu ve Trakya’yı, savaşarak ellerinden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onun kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni bir türlü “hazmedemeyen” Emperyalistler.

2) Emperyalizmin desteğindeki Orta Çağ kalıntısı Dinci Otoriter Devletler, Siyasal İslamcılar, Tarikatlar, Cemaatler.

3) Emperyalizmin İsrail’i korumaya ve petrol bölgelerini denetlemeye yönelik olan Ortadoğu projesinde önemli bir rol sahibi verilmiş olan Kürtlerin temsilcisi olduğunu iddia eden PKK ve DEM Parti.

Ve bu üç grup, ittifak halinde, Ortadoğu savaşı bağlamında, Saddam’dan sonra Esad’ı da devirerek bölgemizde hâkimiyet kurmuş, üstelik iktidarla da anlaşmış görünüyor.

***

CHP’nin iktidar olmak için oylarını istediği “Seçmen Kitlesi” içinde, “Emperyalist uzantıları”, “Siyasal İslamcılar” (Dindarlar değil, Dinciler, Müslümanlar değil, Siyasal İslamcılar), Tarikatlar ve Cemaatler ve PKK ile DEM de var elbette!

Bu gruplar kendi kimliklerini ve düşmanlıklarını öne çıkartarak “Türkiye Cumhuriyeti”nin “Ulus Devlet Bağımsızlığı”nı ve “Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” niteliğini reddediyorlar.

İşte tam bu noktada, bir Kitle Partisi olan CHP, bu grupların da oylarını almak için onları utangaç bir biçimde destekler bir konumda davranınca, kuruluş amaçlarına ve var oluşuna aykırı bir izlenim veriyor ve kendi çekirdek seçmenini bile uzaklaştırıyor.

***

Emperyalizm, dincilik ve etnikçilik ittifakı, gücünü yitirmekte olan İktidarla da sanki ona güç veriyormuş gibi onu da aldatarak anlaşıp Türkiye Cumhuriyeti seçmeninin önüne, kabul edemeyeceği bir hedef koydu ve gizli/açık temaslarla onu zorluyor!

İktidar adayı CHP de bu oyun içinde tasfiye edilmeye çalışılıyor.

Varlığını korumak için “Üçlü İttifaka” ve “İktidara” verdiği her ödün, her boyun eğiş, onu tabanından bile kopararak yok olmaya biraz daha yaklaştırıyor!

Çok yetenekli ve zeki bir hatip olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile başarılı bir belediye başkanı olan hapisteki Ekrem İmamoğlu ikilisinin ve çevresindeki arkadaşların, bu açmazı aşıp aşamayacakları, halkla, seçmenle, öteki partilerle kuracakları ilişki, Türkiye’nin geleceğini belirleyecek.

Dilerim tarih, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran partinin, onun yıkılışına da destek verdiğini yazmaz!