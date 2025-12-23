Cumhuriyet Gazetesi Logo
2025’te en çok konuşulan diyetler
Güneş Aksüs
Son Köşe Yazıları

2025’te en çok konuşulan diyetler

23.12.2025 10:51
Güncellenme:
Yeni bir yıla girerken beslenme ve sağlık dünyasında öne çıkan başlıklar genellikle “en hızlı zayıflatan diyet” arayışı etrafında şekillenir. Ancak 2025 yılı bu açıdan önemli bir kırılma noktası oldu. Yıllar önce en düşük kalori en iyi zayıflama modeli iken artık insanlar farklı arayışlarda. 

Bu yıl, kısa vadeli diyetler yerine uzun vadeli sağlık, tek tip listeler yerine kişiselleştirme ve yasaklar yerine sürdürülebilir alışkanlıklar ön plana çıktı. Artık kalıcı çözümler arıyoruz. Bu sevindirici tabi ama yine de aynı zamanda kısa sürede hızlı sonuç alma isteyenler de her zamanki gibi heyecanlıydılar. Çünkü bu zayıflama iğneleri onları epey heyecanlandırdı ve  sonuç görmelerini sağladı. Kalıcı mı? Hayır ama her zaman kolay yolu deneyenler olacaktır. 

Bakalım bu yıl en çok neler konuşulmuş...

1. KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ BESLENME YAKLAŞIMLARI

2025’te en çok konuşulan konuların başında “herkes için tek bir doğru diyet yoktur” anlayışı oldu. Biz diyetisyenler yıllardır bunu söylüyoruz ve artık bu daha iyi anlaşıldı sanki. Bir de buna bir cümle daha ekleyelim. “Diyeti diyetisyen yazar”! Bizim mesleğimize uzmanlığı farklı olduğu halde sulanan çok oluyor. Herkesin uzmanlığı farklı. Kadın doğum hekimine gözünüz ile ilgili sorularınızı sormuyorsanız , fizik tedavi doktoruna ameliyat olmuyorsanız, diyetinizi de bu işin uzmanında almalısınız. Burada amaç bir liste yazmak değil, sağlığınıza ve hayatınıza uygun öneriler ile size eşlik etmektir. 

Bilimsel çalışmalar; yaş, cinsiyet, genetik yapı, bağırsak mikrobiyotası, hormonal durum ve yaşam tarzının beslenme ihtiyacını doğrudan etkilediğini açıkça gösteriyor. Bu nedenle:

  • Aynı diyetle herkesin aynı sonucu alamaması artık “irade sorunu” olarak görülmüyor
  • Kişiye özel planlama, sağlık profesyonellerinin temel yaklaşımı haline geliyor
  • Diyet listelerinden çok beslenme modelleri konuşuluyor

2. AKDENİZ DİYETİ VE BİLİMSEL OLARAK KANITLANMIŞ MODELLER

Popüler diyetler gelip geçse de, 2025’te bilimsel olarak en güçlü beslenme modeli yine Akdeniz diyeti oldu.

Uzun yıllardır yapılan çalışmalar, bu modelin:

  • Kalp-damar hastalıkları riskini azalttığını
  • Tip 2 diyabet ve insülin direnciyle ilişkili olduğunu
  • Uzun vadede kilo kontrolünü desteklediğini
  • Bağırsak sağlığı ve iltihaplanma üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koyuyor.

2025’te bu yaklaşım, “zayıflama diyeti” olarak değil; sağlıklı yaşlanma ve kronik hastalıklardan korunma modeli olarak ele alındı.

3. BİTKİ AĞIRLIKLI (PLANT-BASED) BESLENME

Bu yıl sıkça konuşulan bir diğer konu bitki ağırlıklı beslenme oldu. Buradaki vurgu, tamamen hayvansal gıdaları kesmekten ziyade:

  • Sebze, meyve, baklagil, tam tahıl tüketimini artırmak
  • Lif alımını yükseltme
  • İşlenmiş gıdaları azaltmaküzerindeydi.

Bilimsel veriler, bitki ağırlıklı beslenmenin:

  • Kardiyovasküler riskleri azalttığını
  • Bağırsak mikrobiyotasını desteklediğini
  • Doygunluk hissini artırarak kilo kontrolüne yardımcı olduğunu gösteriyor.

4. BAĞIRSAK SAĞLIĞI VE LİF TÜKETİMİ

2025’te sağlık gündeminde belki de en çok tekrar edilen kavramlardan biri bağırsak mikrobiyotası oldu.

Bilim, bağırsak sağlığının yalnızca sindirimle değil; bağışıklık sistemi, metabolik sağlık, ruh hali ve zihinsel sağlık ile de ilişkili olduğunu net biçimde ortaya koyuyor.

Bu nedenle yıl boyunca:

  • Liften zengin beslenme
  • Fermente gıdalar
  • Çeşitlilik içeren beslenme modelleri ön plana çıktı.

Özellikle “tek bir süper besin” yerine besin çeşitliliği vurgulandı.

5. ARALIKLI ORUÇ: DAHA ESNEK, DAHA BİLİNÇLİ

Aralıklı oruç (intermittent fasting) 2025’te de gündemdeydi; ancak yaklaşım ciddi biçimde değişti. Artık:

  • Herkese uygun olmadığı
  • Hormonal denge, stres düzeyi ve yaşam tarzının mutlaka dikkate alınması gerektiği
  • Daha esnek zaman pencerelerinin tercih edilebileceği konuşuluyor.

Bilimsel olarak, aralıklı orucun bazı bireylerde metabolik faydalar sağlayabildiği kabul edilirken; tek başına mucize bir yöntem olmadığı da net şekilde vurgulandı.

6. PROTEİN ALIMI VE KAS SAĞLIĞI

2025’te protein konusu sadece kilo vermek için değil, kas kütlesinin korunması ve metabolik sağlık açısından ele alındı. Özellikle:

  • Yaş ilerledikçe kas kaybının önlenmesi
  • Uzun süreli diyetlerde metabolizmanın korunması
  • Tokluk hissinin artırılması konularında yeterli protein alımının önemi konuşuldu.

Ancak bu başlıkta da bilimsel yaklaşım öne çıktı: Aşırı protein değil, yeterli ve dengeli protein.

7. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE GEZEGEN SAĞLIĞI

2025’te beslenme artık yalnızca bireysel sağlıkla sınırlı kalmadı.Gıda üretimi, çevresel etkiler ve sürdürülebilirlik, sağlık tartışmalarının önemli bir parçası haline geldi. Bu bağlamda:

  • Mevsiminde beslenme
  • Yerel ürünlerin tercih edilmesi
  • Gıda israfının azaltılması

hem sağlık hem çevre açısından öne çıkan konular oldu.

