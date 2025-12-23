19 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7566 sayılı Kanunla hizmet borçlanmaları ile prim ihya oranları yüzde 45’e yükseltildi.

1 Ocak 2026 tarihi itibariyle asgari ücret yeniden belirlenecek. Gerek asgari ücretin gerekse borçlanma ve prim ihya oranlarının artması sigortalıların ödeyecekleri prim miktarlarını büyük ölçüde artıracaktır.

HİZMET BORÇLANMASI YAPACAK SİGORTALILAR

Doğum borçlanması hariç olmak üzere, askerlik, avukatlık stajı, doktora ve uzmanlık öğrenimi, tutukluluk ve gözaltı, fahri asistanlık, grev ve lokavtta geçen, uzman ve usta öğreticilerin 1/3/2011 öncesi 30 günden eksik, 1416 sayılı Kanun kapsamında yurtdışında resmi öğrenci, kısmi süreleri çalışmalar, 4/c sigortalılarının aylıksız izin ve seçimler nedeniyle istifa ettikleri sürelerine ilişkin borçlanmalarda prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e yükseltilmiştir. Kısmi süreli çalışmalarda 30 günden eksik sürelerin GSS primi ödenmiş olması kaydıyla borçlanılması halinde borçlanma oranı ise yüzde 20’den yüzde 39’a yükseltilmiştir.

Borçlanma kapsamında hizmeti bulunup, bu hizmetleri borçlanmak suretiyle 2025 veya 2026 yıllarında emeklilik talebinde bulunacak sigortalıların borçlanma başvurularını mutlaka 31/12/2025 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri gerekmektedir. Borçlanma bedelleri, borçlanma talep tarihinde geçerli olan prime esas kazanç ve prim oranı (yüzde 32) üzerinden hesaplanmaktadır. Borçlanma talep dilekçesinin 31/12/2025 tarihine kadar verilmesi durumunda, SGK borçlanma bedelini sigortalıya tebliğ edecek ve 1 aylık ödeme süresi tebliğ tarihinden itibaren başlayacaktır.

Borçlanma başvurusunun 1/1/2026 tarihinden itibaren yapılması halinde, borçlanma bedeli hem yeni belirlenen asgari ücrete göre hem de yüzde 45 prim oranı üzerinden hesaplanacaktır. Asgari ücretin yüzde 30 civarında artması halinde asgari günlük kazanç üzerenden 1 günlük borçlanma bedeli 507,11 TL olacaktır. 2025 rakamıyla mukayese edildiğinde 1 günlük borçlanma bedeli yaklaşık yüzde 82 oranında artacaktır.

PRİM İHYA TALEBİNDE BULUNACAK BAĞ-KUR SİGORTALILARI

1/5/2021 tarihinden önce Bağ-Kur prim borçlarını yasal süresinde ödemeyen Bağ-Kur sigortalılarının hizmet süreleri silinmektedir. Silinen hizmetlerin tümü Bağ-Kur’luların talebi halinde ihya edilmek suretiyle geçerli hale getirilmektedir.

7566 sayılı Yasayla yapılan değişiklikle, mevcutta silinen hizmetlerin canlandırılmasında yüzde 34,75 olarak uygulanan prim ihya oranı yüzde 45’e yükseltilmiştir. Zaten büyük ölçüde prim ödeme güçlüğü çeken Bağ-Kur’lular için bu büyük bir prim maliyeti getirmektedir.

Bağ-Kur sigortalıları için emeklilikte aranan 9 bin prim gün sayısının 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin yasa çalışmalarının başlatılacağını açıklayan iktidar, prim borçlarını yasal süresinde ödeyemedikleri için hizmet süreleri durdurulan Bağ-kur sigortalılarının, bu hizmet sürelerinden ihtiyacı olan süreleri kısmi ihya yaparak emekli olmalarına imkan veren destekleyici yasalar yapmak yerine, Bağ-kur’lunun 7 bin 200 günü bile tamamlayamaması için primlerin ihya oranını yükseltmiştir.

Buna göre, 1/5/2021 öncesi hizmet süreleri silinen ve bu sürelerin ihya edilmesi halinde 2025 veya 2026 yılında emeklilik koşullarını yerine getirecek Bağ-kur sigortalılarının (2026 yılında prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürüleceğini de varsayarak) silinen hizmetlerinin ihyası için mutlaka en geç 31/12/2025 tarihine kadar SGK’ya ihya talep dilekçelerini vermeleri gerekmektedir. İhya talebinde bulunan vatandaşa SGK tarafından borç tebliği yapıldıktan sonra, ihya bedelinin 3 aylık sürede ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre, 31/12/2025 tarihine kadar ihya talebinde bulunan Bağ-kur sigortalılarının ihya bedelleri müracaat tarihindeki asgari ücret ve yüzde 34,75 oranına göre hesaplanacak ve 2026/Mart sonuna kadar primlerini ödemek için zaman kazanmış olacaklardır. Böylelikle hem yapılan zamdan etkilenmemiş olacaklar hem de iktidar tarafından 2026 yılının ilk altı aylık döneminde yasal düzenleme yapılacağı açıklanan erken emeklilik düzenlemesinin ayrıntıları da ortaya çıkmış olacaktır.