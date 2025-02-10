Baskıların nedeni

10 Şubat 2025 Pazartesi

AKP Genel Başkanı ve “Cumhurbaşkanı” Recep Tayyip Erdoğan anayasanın 101. maddesine göre üçüncü defa cumhurbaşkanı adayı olamaz.

Anayasanın ilgili 101. maddesi açıktır: “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir.”

Erdoğan, “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine” geçildikten sonra iki defa cumhurbaşkanı seçildi.

Erdoğan’ın bir daha cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için TBMM kararıyla anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi veya bir önceki seçimlerin TBMM tarafından yenilenmesi gerekiyor.

Anayasaya göre iki durum için de 360 milletvekilinin onayı gerekiyor. Şu anda AKP’nin, MHP’nin ve HÜDA PAR’ın oyları bu sayıya ulaşmaya yetmiyor; iktidar kanadının 360’ı bulması için onlarca milletvekilinin daha desteğine ihtiyaç var.

Özetle, İbrahim Tatlıses’in ve Erdoğan’ın istemesiyle Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olamaz.

Erdoğan TBMM’de gerekli çoğunluğu sağlamadan cumhurbaşkanı adayı olursa, seçimleri doğrudan etkileyecek ağır anayasa ihlaliyle, sivil darbe gerçekleşmiş olur!

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AKP hükümetinin faşist baskıları artırmasının nedenlerinden birisi de budur. AKP iktidarı, anayasal ve yasal yollarla ve halkın desteğiyle sağlayamadığı sonucu, anayasaya, yasaya, hukuka aykırı sahte yargı kararlarının oluşturduğu baskıyla ve zulümle sağlamaya çalışıyor!

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ve CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmaları; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik açılan kumpas “soruşturmaları”, kumpas “davaları” ve kendisi hakkında hapis cezası ve siyaset yasağı istemiyle hazırlanan sözde “iddianame”; DEM’li belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyum atanması; Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanması; menajer Ayşe Barım’ın “Gezi” kumpas “davasıyla” tutuklanması, medyaya ve milyonlarca vatandaşa “Gezi” konusunda gözdağı verilmesi; Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın tutuklanması; tarihçi- yazar Çiğdem Bayraktar Ör’ün bir sosyal medya paylaşımı yüzünden tutuklanması; Barış Pehlivan, Serhan Asker, Kürşad Oğuz, Seda Selek, Özlem Gürses gibi gazetecilerin, televizyon programcılarının ve CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın çeşitli bahanelerle gözaltına alınmaları ve ev hapsi, yurtdışına çıkış yasağı gibi koşullarla “serbest bırakılmaları”; yeni mezun teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş, Batuhan Gazi Kılıç’ın ve onların komutanları olan Alper Topsakal, Halit Türkoğlu ve Murat Öztürk’ün Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmeleri; Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’na kamu kurumlarındaki görevden almalarla ilgili padişahlık yetkileri veren “yasal” düzenleme, son zamanlarda artan hukuk dışı baskılara dair örneklerdir.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir süre önce, hem cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söylemişti hem de 2025’te erken seçime gidilmesi çağrısı yapmıştı; böylece Erdoğan’a, “Aday olacaksan 2025’te Ekrem İmamoğlu’na veya Mansur Yavaş’a karşı yarışacaksın veya bir daha cumhurbaşkanı adayı olamayacaksın” mesajını vermişti.

Ayrıca AKP’nin ve MHP’nin terör örgütü PKK ve DEM açılımından da bugüne kadar bir sonuç elde edilemedi ve AKP, Erdoğan’ın bir daha aday olması konusunda DEM’in desteğini hâlâ alamadı.

Son zamanlarda yaşanan baskılarla bu gelişmelerin aynı döneme denk gelmesini tesadüfle açıklamak zor.

Bunun tesadüf olmaması da, bu baskıların hukukla ilgisi olmadığı, bu baskıların, Erdoğan’ın 2028 yılından sonra da iktidarda kalmayı planlamasıyla ilişkili olduğu görüşünü güçlendirir.

Erdoğan için 2028’den sonra iktidarda kalmanın neden bu kadar önemli olduğu, iktidar hırsı yüzünden bir ülkenin neden bu kadar büyük bir istikrarsızlığa sürüklendiği ise, başlı başına araştırılması gereken ayrı bir konudur.