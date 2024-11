Âlim kurtlar muallim kuşlar

12 Kasım 2024 Salı

Basından eğitim haberleri: Nurcu yazarın “Esma-i Hüsna Ansiklopedisi”yle çocuklara canlıları anlatacak. Öğrencilere Allah’ın 99 ismiyle kurdu, kuşu tanıtmak için okullarda yeni bir gösterim serisi başlatıldı. Referans olarak da bir tarikatçının kitabı alındı. MEB, Nurcu yazarın “Esma-i Hüsna Ansiklopedisi”yle çocuklara canlıları anlatacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), attığı her adımla milli eğitimi dinsel eğitime dönüştürüyor. “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”yle Din Öğretimi Genel Müdürlüğü çocuklara canlıları Allah’ın 99 ismiyle tanıtmak için yeni bir gösterim serisi başlattı. Bakanlığın, “çocukların çevreye ve yaşadığı dünyaya ilgisinin artmasını ve bu vesileyle de yaratıcısını tanımak” ifadeleriyle amacını açıkladığı “Esma-i Hüsna Ansiklopedisi” adlı gösterim serisiyle çocuklara canlılar örneklerle anlatılacak.

MEB’in sayfasında söz konusu izlencenin Nurcu çocuk kitabı yazarı Nurefşan Çağlaroğlu’nun aynı adı taşıyan çocuk kitabından uyarlanarak hazırlandığı belirtildi. Nurefşan Çağlaroğlu, Nur cemaatine yakın olduğu bilinen şair-yazar Taha Çağlaroğlu’nun kızı. Aynı zamanda Nurefşan Çağlaroğlu, Nur cemaatinin “Okuyucular” kolunun yayın organlarından “Dost FM” radyo kanalında hazırladığı “Çocuk Kalpli Kitaplar” adlı programla da biliniyor.

Araştırdım, söz konusu kitabı Dr. Hatice Ayar isimli biri yazmış. Vikipedi’de kitaplarının listesi var, uzmanlık alanı olan “okulöncesi eğitim” ve “din eğitimi” konusunda epeyce yayını var. Söz konusu kitabının Arapça adı esmai hüsnayı Türkçeye çevirirsek güzel isimler anlamına geliyor. Onlarca yazar Esma-i Hüsna adlı kitaplar yayımlamış. Milli Eğitim Bakanlığı Dr. Hatice Ayar’ın yazdığı kitabı renkli video serisi yapmış. Dr. Hatice Ayar bir yazar olarak dilediğini yazmakta özgürdür. Eleştiririz ama yazıp yayımlamasına engel olamayız. Ancak bu kitabı bir altın madenine çeviren Milli Eğitim Bakanlığı’nı anayasa ve yasalarda belirtilen görevlerini kötüye kullandığı için suçlarız. MEB, önünde sonunda anayasanın 2 ve 24. maddelerine mahkemede hesap vermek zorunda kalır.

“Kuşlar Kuddüs diye ötüşür”müş. Anlaşılan kitaptaki kıssalardan biri böyle.

Milli Eğitim Bakanlığı, Esma-i Hüsna Ansiklopedisi’nden hazırlattığı videoyu müdürlüğe ait sosyal medya hesabından yayımlamış. Açıklama şöyle: “Söz konusu gösterimlerden birinde Tanrı’nın 99 isminden ‘Rahman’ adı yağmur üzerinden anlatıldı. Söz konusu gösterimde ‘Rahman’ için, ‘Rahman olan Allah’ımıza yağmur damlaları adedince teşekkürlerimizle. Sen yarattığın hiçbir şeyi rahmetinin dışında bırakmazsın. Rahmet ve bereketinle yıka dünyayı Allah’ım’ dendi. Serinin 2. gösteriminde ise 99 isimden biri olan ‘Kuddüs’ (kusurdan arınmış) adı karidesler üzerinden tanıtıldı. Karideslerin denizleri temizleyen canlılar olarak tanıtıldığı gösterimde şu ifadelere yer verildi.”

Açıklama devam ediyor: “Rüzgâr süpürür, bulutlar sünger gibi su sıkar her yere; yağmurlarla şakır şakır yıkanır yaşadığımız her yer. Tertemiz hava, ardından çiçek kokularıyla el ele tutuşur. Kuşlar ‘Kuddüs’ diye ötüşür. Her yer ‘Kuddüs’ olan yaratıcımızın emriyle temizlenir. Çünkü Allah temizdir, temiz olanı sever. Bizi temiz kıl, tertemiz yollar göster bize Allah’ım.”

Açıklama hâlâ devam ediyor: “Serinin üçüncü gösteriminde ise 99 isimden ‘Basir’ (açık ya da gizli olan her şeyi görüp duyan) ismi baykuşlar üzerinden anlatıldı. Gösterimde baykuşların işitme ve görme yeteneklerinin gelişmiş olduğu, karanlıkta cisimleri net gördükleri vurgulandı. Baykuşların bu özelliklerinden hareketle gösterimde, ‘Biz baykuşlara bu özelliği veren yaratıcımız ‘Basir’dir. Allah biz baykuşların gördüklerini de görmediklerini de görür. İyilikleri de görür, kötülükleri de. Çünkü o Basir’dir. Basir olan Allah’a gördüğümüz varlıklar sayısınca teşekkürler’ ifadelerine yer verildi.”

Bu bilime aykırı zırvaların faili “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”ni uygulayan Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü.

Merak ediyorum, ilkokullarda tabiat bilgisi öğretmenleri, ortaokul ve liselerde coğrafya, fizik, kimya öğretmenleri derslerinde doğa olaylarını nasıl anlatıyorlar? Ey anneler, ey babalar, ey veliler bu Milli Eğitim Bakanlığı’nın zırvaları yüzünden çocuklarımızın akıl ve ruh sağlığı tehlikede. Cumhuriyet Devrimlerinin izinden, yolundan ayrılmayan öğretmenlere sabır dilerim.