Devlet Bey esip gürlerken...

08 Nisan 2025 Salı

Franz Kafka’nın Değişim adlı romanı “Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu” cümlesiyle başlar. MHP lideri Devlet Bahçeli son bir yılda, böyle kökten ve üstgerçekçi olmasa da müthiş bir metamorfoz (başkalaşma, dönüşüm, değişim) geçirdi.

“Bayram değil seyran değil eniştem beni nedem öptü?” durumu yok kuşkusuz. Ama durum da çok şaşırtıcı. Yıllarca “vatan haini, çocuk katili” gibi kötü sıfatlarla andığın Abdullah Öcalan için sanki durup dururken “Gelsin DEM Parti grubunda konuşsun, PKK’nin lağv edildiğini açıklasın” diye öneri yapıyor, önerisi ve bunun gerçekleşmesine ilişkin çıkışı siyasetin gündemi oluyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli’nin çağrısına destek vererek “Hep beraber terörün olmadığı Türkiye’yi inşa edelim istiyoruz” diyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de “Partisinin terörün bitmesine tam destek vereceğini” söylüyor ve sorunun çözüm adresinin TBMM olması gerektiğini açıklıyor. Bahçeli’nin çıkışına en sert tepki İYİ Parti’den geliyor. Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli’nin İmralı çağrısına tepki olarak kürsüden ip fırlatıyor. Derken Bahçeli, İYİ Parti grubundan o ipi istiyor. Bahçeli o ipi genel merkezdeki makam odasına asacakmış. MHP’den yapılan açıklamaya göre ip Bahçeli’ye ulaşmış. Tam bir tiyatro.

Anımsayalım:

[MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis açılışında DEM Partililer ile tokalaşmasının ardından dünkü grup toplantısında ses getiren yeni bir adım atmış ve “‘Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz’ diyenlere sesleniyorum; şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağv edildiğini haykırsın. Bu kararlılığı gösterirse ‘umut hakkı’ndan yararlanmasının önü açılsın. Ne Kandil ne de Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın” diyor ve devam ediyor: “Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız. Türkiye ve Türk milleti için fedakârlık yapmaya, her çileye katlanmaya, her adımı atmaya kararlıyız, inançlıyız, tarih huzurunda diyorum ki yeminliyiz. ‘Yeni yüzyıl, yeni hayat, yeni Türkiye’ temelinde bagajları boşaltalım ve milli ülküleri hep birlikte yakalayalım” şeklinde konuşuyor.

TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’la ilgili çağrısına sert çıkıyor. Kürsüden ip fırlatan Dervişoğlu, “Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz! Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz! Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as” diye çıkışıyor.

Edinilen bilgiye göre MHP lideri Devlet Bahçeli o ipi istiyor ve Dervişoğlu’nun attığı ipi odasına asacakmış. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da konuyla ilgili katıldığı canlı yayında şunları söylüyor:

“Genel başkanım her kararında haklı çıktı. Dervişoğlu böyle bir şov yapma gereğinde bulunmuş. Sayın liderimiz Dervişoğlu’na güzel karşılık verdi. Müsavat Dervişoğlu ipi atmış, genel başkanımız da o ipi odama asacağım demiş. Müsavat Dervişoğlu ip atacaktı ya, öncelikle kendi ipini atmış olsaydı belki bu ülke içinde bir faydası olurdu. İP’in kurulduğu günden beri Türk milleti ile Türk milliyetçiliği ile alakaları olmamıştır. O ip, o dönemde atıldığında anlamlıydı, bambaşka bir şeydi. Bugün atılması ise o günkü bağlamıyla alakası yoktur. Biraz önce dediğim gibi, genel başkan olduktan sonra tutamadığı, toparlayamadığı partisine böyle bir şov yapma ihtiyacı duymuştur.”

Dervişoğlu da bunun üzerine, “‘Urgan’ı değil konuşmamı assın. Biz milliyetçilikten çok Cumhuriyetin değerlerini savunuyoruz” şeklinde konuştu.]

Benim olay özetim şu: Kuruluşundan itibaren tüzüğünde yazılı ideolojiyi bir türlü uygulama fırsatı bulamayan, geleceğe dönük olarak “tek başına iktidar” hedefine ulaşamayacağı acı gerçeğini anlayarak kinlenen MHP, AKP’nin (ya da başka bir partinin) stepnesi, tamamlayıcı olmaya mahkûm. Bu gibi olaylar MHP’nin ruh sağlığını bozmakta. Bunun son örneği şu:

Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve milyonlarca yurttaşın katıldığı demokratik ve anayasal hak olan protestolara tepki gösterdi. Eylemler hakkında, “Demokrasi ve özgürlüklerin kullanılması adına yapıldığı ileri sürülse de demokrasi dışı arayışları tezahürüdür ve asla samimi ve masum değildir” derken CHP ve muhalif medyayı “suç işlemek”le itham etmekte ve “CHP ve yandaşlarının toplumu isyana çağıran bir tutum içinde olması, siyasi ahlaktan uzak, hem toplumun huzurunu hem de demokrasiyi tehdit eden bir aymazlıktır” demekte ki laf ola beri gele! Bahçeli’nin gözüne girmek için AKP’ye çırak duracaksın, başka çare yok!