Dam hırsızı

05 Temmuz 2020 Pazar

Karatepelinin biri on tane dam (ev) yapmış. Damın birinin başına çıkar, sayarmış, dokuz, iner sayarmış, on.

“Vay açıkgöz hırsız! Ben damın tepesine çıkana kadar çaldı, inene kadar yerine koydu” dermiş. Bir kere daha dokuz sayınca hırsızı aramaya çıkmış. Yolda:

“Sırtı dam yüklü adam gördünüz mü” diye sormuş rastladığı birine. O da:

“Gördüm, az önce geçti” demiş.

Giderken bir değirmene varmış. Girmiş içeri.

Değirmenciye sırtında dam yüklü hırsızı sormuş. Değirmenci: “Sen otur dinlen, demiş. O gâvur öyle çalar hep damları. Geçeceği saati biliyorum. Sana haber veririm.”

Değirmende bir de şapkalı papaz varmış. Bunlar yatıp uyumuşlar. Değirmenci papazın şapkasını Karatepeliye, bunun terliğini de papaza giydirmiş. Sonra Karatepeliyi uyandırmış:

“Damı çalan hırsız şimdi değirmenin önünden geçti. Kalk yetiş ardından” demiş.

Karatepeli yola düşer. Ay ışığı da arkadan vururmuş. Gölgesi önüne düşüp de başında şapkayı görünce, almış da eline demiş:

“Hay değirmenci! Beni uyandıracağına papazı uyandırmış.”

Emmini eşek bekleme

Karatepelinin biri Aladağ’a gelir. Canı pekmez ister. Fırından bir çörek satın alır. Sonra da pekmez aramaya çıkar. Gezerken bir ayakkabı tamircisine rastlar. Gön suyunu pekmeze benzeterek “Oğlum, elli kuruşluk pekmez ver” der. Adam pekmez satmadığını söyler. Karatepeli biraz daha gezinir ama pekmez bulamaz. Tekrar ayakkabıcının yanına gelir, “Oğlum elli kuruşluk pekmez ver” der. Adam dayanamaz, bir tasın içine gön suyunu dökerek verir. Karatepeli çöreğini gön suyuna batırarak yer. Sonunda elini silerken, “Oğlum, emmini de eşşek belleme ya, pekmezin de pek iyi değilmiş” der.

Katır yumurtası

Karatepelinin biri, ilk defa şehre iner. Dolaşırken yolu sebze haline düşer. Karpuz yığınlarının önünden geçerken merak edip sorar:

- Selamünaleyküm hemşerim, nedir bu sattıkların?

Karşısındakinin Karatepeli olduğunu anlayan açıkgöz manav:

- Aleykümselam arkadaş, bunlar katır yumurtası olur.

- Kaç para tanesi?

- Senin için beş kuruş olur.

Karatepeli fiyatı makul bularak en büyüklerinden bir karpuz seçer, sonra da sorar:

- Şimdi ben bu karpuzu götürsem, içinden katır çıkar mı, çıkarsa kaç günde çıkar?

Manav:

- Götürüp sıcak bir yerde on gün sakla, on birinci gün katır sahibisin, der.

Bu kadar kısa bir sürede katır sahibi olmak, Karatepelinin çok hoşuna gider. Karpuzu alır, köye doğru yola koyulur. Epeyce yol aldıktan sonra dinlenmek ister ve yokuşun başında bir yere oturur. Fakat karpuz her nasılsa elinden pırtarak dereye doğru yuvarlanmaya başlar. Karatepeli de arkasından koşar. Karpuz biraz ileride taşa çarparak kırılır. Tesadüfen orada bulunan bir tavşan, gürültüden korkarak kaçmaya başlar. Karatepeli tavşanın ardından koşar ama yakalayamaz:

- Yaa gördün mü işte şanssızlığı! Yumurtadaki yetişkin yavruymuş ama elimizden kaçırdık. Karatepeli yorgun argın eve gelir ve olanları hanımına anlatır. Kadın da ondan farklı değildir,

- Tüh yazık olmuş, kaçmasaydı, yaylaya çıkarken binerdik, der.

OKUMUŞ KARATEPELİ DİYOR Kİ:

1- Okuduğunuz gazetede yazılanların doğru olup olmadığını anlamak için aynı gazeteden on tane daha satın almanın gereği yok. Beş duyu ve aklın aküsü beyni kullanmak yeter. Beyin bir salgıbezi değildir. Düşünce üretmez. Aküyü doldurmak gerek. Akılın kapısı açık olacak. Hurafeler ve dinin dogmaları tarafından kapatılmamış olmayacak. Akıl vesayet altında olmayacak, kimsenin aklı sizin aklınıza vekâlet etmeyecek...

2- Memleketin imam başı: “Krizin anahtarı İslam iktisadı” diyor.

Doğrudur: Önce ülkenin toprakları altındaki petrol havuzlarındaki (!) kara altını 24 ayar sarı altına çevireceksin; sonra eline geçen parayı yaran havuzundaki mesleksiz lümpene dağıtacaksın; daha sonra Con Ahmet’in devri daim makinesiyle fabrikalar kurup kazançları vergi olarak toplayacaksın; imamları keşif yapmaya teşvik edeceksin! Virüsün saltanatı bitmeden, kalan parayla bütün tarikat ehlini hacca götüreceksin.

3- Mesleksiz işsizlerden bir bekçi ordusu kurup Viyana’yı fethe çıkacaksın!

4- Arıcılık, çerçilik, bostancılık, celeplik, parti çığırtkanlığı yapan din görevlilerinin tecrübelerinden yararlanmak için tamamını iktisat vekâleti emrinde müdür yapacaksın!