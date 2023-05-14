14 Mayıs 2023 Pazar

Kavun acısı

Bu kavun acısı gelecektir

bu kavun acısı geçecektir

demir tavını bulacaktır

ağır kuru ve gebe bir sesle

çekiç örse vuracaktır

karımın devsel yeşil gözleri

öfkenin şiirini yazacaktır

Kavun acısı

kışın ilk sesidir camlarda

yazın boş bir okul avlusunda birikmesidir,

unutulmuş bir kalemdir öğretmen masasında

gülen ayvadır ağlayan nardır

bir umut sürgünüdür Dicle boyunda

kavun acısı gelecektir

kavun acısı geçecektir

kırağı gibi dalların üzerinden

bir al turna gibi tüfeğin önünden

su gibi damlayacaktır

ve dağlayacaktır yalım gibi

kavun acısı geçecektir

kiraz zamanı gelecektir

Çünkü

saat çalışır ve tamamlar günü

bir kan damlar kaldırımın üzerine

bir daha bir daha damlar

acı yağmur suyuna karışır

bir adam durur direğin dibinde

boynu kıldan ince bir adam

saat vurur yürek atar kan damlar

atar sigarasını adam ezer böcek gibi

atar sigarasını adam ezer yazgı gibi

atar sigarasını adam, çünkü

bir yerlerde beyaz mügeler açmaktadır

incir sütü biber gibi yakmaktadır

ak döşekler diken gibi batmaktadır

dağlar dağlar dağlar çağırmaktadır

Türkünün yurdu insanın yüreğidir

türkünün yüreği insanın belleğidir

onlar senin türkünü anlamazlar

türkün bütün sularda yıkanmıştır

bütün otların ince tadını bilir

bütün zindanları özgürlüğe çevirmiştir

onlar senin türkünü anlamazlar

çünkü onlar

gak deyince et

guk deyince su isteyen

Anka’dırlar

Kavun acısı geçecektir

kiraz zamanı gelecektir

bu kütük çiçeğe duracaktır

karımın devsel yeşil gözleri

öfkenin şiirini yazacaktır.

(Aydın, 2.4.1967)

***

Elmanın Tarihi

Elmanın hızını düşün

Tomurcukları gördün bir sabah

tomurcukları düşün

saniyede 300.000 kilometre yol alan hızda

sayısız güneşlere bölünüyordu

sayısız su kabarcıklarına

Çiçeklerini gördün bir sabah

çiçekleri düşün güneşin inatçı gücünü

erguvan tülünü ilkyazın

tutsak insanları ölü çocukları

hedefe giden merminin hüznünü

köyleri kentleri kasabaları düşün

çiçekleri düşün hepsinin düşleri bir

ama hepsinin düşleri ayrı

Yeşil tüylerini gördün ilk patlamada

yeşil tüyleri düşün

bir şey olmayacakmış gibi duran tüyler

dengeli bir coşkuyla bekleyip kafa tutarak

yelin bağrına gümüş kakmalar döken

yeşil tüyler onları düşün

İlkyazda durumu bu elmanın

yeşil kırmızıya dönüşecek

kırmızı tada dönüşecek

ve sonra doludizgin bir koku

ve elmanın doruk noktası:

Yumruktan küçük ve yuvarlak

kabuğu parlak ve sert

kırmızıdan yeşile kadar türlü renkte

kokusu hoş tadı tatlı ve mayhoş

Dokusu gevrek ufak çekirdekli

Gülgiller’den Elma.

Elmanın hızını düşün

Elini uzatsan elindedir

yere düşerse çürür ayrışır

ve çekirdekleri yayılır toprağa

toprağın dölyatağına

Elma çürür ama öcünü içinde taşır

bir filiz olmanın bir ağaç olmanın öcünü

Döllenmenin hızını düşün yeşermenin hızını

yeşilin kırmızının mayhoş tadın ve kokunun

dalından düşmenin ve çürümenin hızını

Saniyede 300.000 kilometre yol alan hız

benim dışımda benden ayrı bana karşı

parmak uçlarımı karıncalandıran uygar sıcaklık

sevgilimin yeşil saçları gibi yığılan

ölümün sakladığı dirim ertelenen dirim

benim yaşama tarzım bu benim direnmem

bu benim... değişmem delidumanlığım zorbalığım

ölümsüz ve benden bağımsız bir başka şey

bu beni saran beni sarsan bir bengi salgı

Elmanın hızını düşün sevgilim

seni beklememin hızını düşün.

(Muğla, 5.8.1968)

***

Zorba ve Ozan

47.

Size boyun eğmeyi öğrettim, dedi Zorba,

sağır ve dilsiz aklın uçurumlarında;

boş yere acı çekmişsiniz bir hayal için.

Gözyaşları her şeyi tan rengine boyar sandınız,

bağış dilenmektir onun bir damlası bile,

ne işe yaradı ölümlere lâyık sevdanız?

Nuh’un ömrü, Eyüb’ün sabrı mı var sizde?

Fermansız adım attınız, yol bitti işte,

sınanma zamanı geldi, sustu diliniz.

Ölümümü bekliyorsunuz, kurtulmak için benden,

vücudum çürüyecek ve büyü bozulacak sanki,

tatlı canınıza, gül teninize kıymayacaksınız.

Boş bunlar! Kulluktur yapının biricik temeli,

sır budur ve yalnız bu seçilir âlemde;

isyan çare değil, secde edeceksiniz Nemrud’a.

(Paris, 29. 5. 1986)

48.

Sevdayı da karıncadan öğrendim, dedi Ozan,

dikenlerle yırttım gözlerimdeki perdeyi,

devlette bir ululuk görmedim sevda konusunda.

Utanmadan kendini teraziye koyuyorsun, dediler,

sen mi daha yücesin yoksa köpek mi?

Bunları bana değil Zorba’ya sormalılar.

Pas yapar, demiri eritir gözyaşları,

dağların yerini değiştirir ufacık bir karınca;

sabrı, gayret kemerini kuşananlar bilir.

Alay ediyorlar: Kılıç mı keskin, sözcük mü?

Kılıca bakıp kederle gülümsüyor bir şiir:

“Mum gibi başımı kesseler ne korkum var?”

(Paris, 30.5.1986)

50.

Düşlerim hiç gerçekleşmeyecek sanıyorsun -

dedi ozan, yargı gecesi, son söz olarak -

ayırabilir misin sen düşü gerçekten?

Düşlerimle demir attım dünyaya,

gördükten sonra ışıkla gölgenin kavgasını

ne yapayım ben artık düşsüz hayatı?

Geçen zaman kazandığım topraktır benim,

yıktığın kent bir gün benim kalem olacak,

ölümümü gördün ve dirilişimi göreceksin.

O gün, İsrafil’in Sûr’u üç kez çalınca

geri döneceğim kanatlı atımla birlikte;

diyeceksin, şaşkın gözlerle bakarak bana:

Hep buradaymış bu, hiçbir yere gitmemiş.

(Paris, 12.6.1986)