İstanbul’da hiçbir şey araştırması sürüyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yarından itibaren kamuoyu ile daha güçlü paylaşmayı planladığı “İstanbul Gönüllüleri” çalışması sırasında konuştuk.

Türkiye’nin gündeminde “İstanbul seçimleri ne olacak” sorusu var.

İmamoğlu’nun gündeminde ise “İstanbul’un daha iyi yönetilmesi için öncelikli olarak yapılması gerekenler” listesi var. İmamoğlu’nun kafasında “Seçim iptal edilirse ne olur” sorusu yok. Bu sorunun sorulmasını bile, “Kulvarı değiştirmek”, “Konuyu AKP’nin istediği mindere çekmek” olarak değerlendiriyor.

Yol haritası şöyle:

-Belediye Başkanı sorumluluklarına odaklanmak.

-İstanbulluların, “İmamoğlu döneminde kentte neler olacak” sorusuyla ilgili kalmasını sağlamak. İstanbul Gönüllüleri projesini öne çıkarmak.

-YSK konusunu ağırlıklı olarak partinin, hukukçuların irdelemesine bırakmak. Bunu yaparken, “Kimsenin hakkını yemem, hakkımı da kimseye yedirmem” duruşunu sürdürmek, hissettirmek.

***

İmamoğlu’nun 31 Mart gecesinden itibaren adım adım ördüğü, AKP’ye oy verenler dahil tüm Türkiye’de genel kabul gören tutumu süredursun, iktidarın durumu çetrefilleştirme politikası da tam gaz devam ediyor.

Bir AKP klasiği ile karşı karşıyayız; kamuoyunun büyük çoğunluğunun, “olamaz” dediği, “mantıksız” bulduğu bir durumu her yöntemi kullanarak gündemde tut, kamuoyunu bıktır, “Ne olacaksa bir an önce olsun” noktasına getir, abuk-subuk önerilerle kafaları karıştır, en sonunda istediğini elde et!

Yöntem bu...

17 Nisan’da İmamoğlu’na mazbatasının verilmesinden sonraki durumu sütuna yatıralım... AKP, “Hiçbir şey olmadıysa da çok şey oldu” diye özetlenen olağanüstü itiraz dilekçesinde, önceki iki hafta boyunca il ve ilçe seçim kurullarına yaptığı itiraz konularını “Bir de YSK incelesin” deyip dilekçeye koydu. YSK’nin bunlara dayalı iptal kararı vermesi çok zordu. Bu yöndeki düşünceler YSK’den AKP’ye ulaştı. Bunun üzerine art arda “eklemeler” yapıldı. Eklerde de iptale dokunur bir şey yoktu. Bunun üzerine perşembe günü onlarca sandık kurulu başkanı ifadeye çağrıldı.

YSK’nin AKP başvurusunu inceleme süreci devam ederken sandık kurulu başkanlarına yönelik bu tutumun nedeni aşikâr; hiçbir şey yoksa da çok şey var, duygusunu bir nebze besleyecek iklim oluşturmak.

Bu kadarı AKP standartlarına göre bile fahiş!

Bundan sonraki adım şu olsa gerek; tek tek seçmenlerin ifadesini almak!

Süre bu kadar uzayınca ister istemez, fısıltı gazetesine gün doğuyor. Seçimi iptal ettirme çabasının Türkiye’yi kaosa sürüklemeye yenelik FETÖ planı olduğunu iddia eden bile var. YSK’nin içinden kaynaklanan kulis bilgileri ise oybirliğine dayalı bir görüşün oluşmadığı yönünde...

AKP, YSK’nin şunu söylemesini istiyor:

Benden kaynaklanan nedenlerle seçimi iptal ediyorum!

***

Konunun halk tarafına gelince...

İstanbul seçimleri sadece İstanbul’un değil, tüm Türkiye’nin gündeminde. Dün Ödemiş’teydik. Belediye Başkanımız Mehmet Eriş’in kıydığı nikâha şahitlik ettik, kentin pazarı olduğu için esnafı dolaştık, Elpa Kitabevi’nde okurlarla söyleştik, çarşıda yürüdük... Herkesin ilk sorusu şu oldu: İstanbul seçimleri ne olacak?

Bu soruyu soranlar şu tür cümlelerle devam etti:

-İnanın tir tir titriyorum...

-Kötü bir şey olmaz değil mi?

-Bu kadar uzattıklarına göre bunlar kesin bir katakulli yapacaklar...

Son olarak Ödemiş çarşısında yaşanmış bir olayı anlattılar. Müşteri kasaba, “Sinirsiz et istiyorum” demiş. Kasap şu karşılığı vermiş:

-Bu İmamoğlu’nun işi!