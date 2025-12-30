Cumhuriyet Gazetesi Logo
Topraklarımızda 10 bini aşkın IŞİD’li!
Mustafa Balbay
Topraklarımızda 10 bini aşkın IŞİD’li!

30.12.2025 04:00
Yılın son pazartesi gündemini tahmin etmek zor değildi. Ya karaparaya bulanmış uyuşturucu operasyonlarının devamı ya da şikeye ilişkin uluslararası yükümlülüklerimizin de zorunlu kıldığı yeni bir dalga...

Ne yazık ki güne Yalova ile başladık!

Bir süredir IŞİD’in yılbaşı sürecinde eylem yapabileceğine dair olasılıklar nedeniyle özellikle İstanbul’da operasyonlar düzenleniyordu. En son 25 Aralık Perşembe günü İstanbul’da 124 adrese IŞİD baskını düzenlendiği, aranan 137 kişiden 115’inin gözaltına alındığı açıklandı.

Önceki gece 02.00 sıralarında Yalova’da bir evin kapısını çalan güvenlik güçlerimize silah sesiyle karşılık verildi. Operasyonun böylesi ciddi bir örgüte karşı yapıldığı bilinciyle hareket edildiğini düşünüyoruz! 8 saat süren çatışmada şehit düşen polislerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Her şehidimizin yakını 86 milyondur. Bu bağlamda hepimizin başı sağ olsun!

***

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) kökenleri 1980’lere kadar giden, içinde İslam” sözcüğü geçen terör örgütlerinin devamı. ABD 2004, Türkiye ise 2013 yılında resmen terör örgütü olarak tanıdı.

Türkiye’de en çok ses getiren eylemi 10 Ekim 2015 Gar katliamı oldu. O gün 104 yurttaşımız yaşamını yitirmişti. Bu eylem bir saldırıda en çok can kaybı yaşadığımız olay oldu. Ne yazık ki o günlerde IŞİD militanları Türkiye’de çok zorlanmadan yaşıyordu. Sonrasında ne kadar zorlandılar ya da yok edici operasyonlarla karşılaştılar, bilmiyoruz.

Bildiğimiz şu:

Özellikle Suriye’den Türkiye’ye sığınanların arasında IŞİD militanları da vardı. 2010’lu yıllardaki bir araştırmaya göre Suriyelilerin azımsanmayacak bir bölümü IŞİD’i “kahraman” olarak görüyordu.

Örgütün ayrıca 28 Haziran 2016’da İstanbul Atatürk Havaalanı saldırısında 19’u yabancı uyruklu 45 kişinin öldüğünü, 1 Ocak 2017’de Orta Asya uyruklu bir teröristin gece kulübüne saldırısıyla 39 kişinin can verdiğini anımsatmak gerek.

Bugüne gelirsek... ABD’nin Türkiye ile de paylaştığı verilere göre Türkiye’deki IŞİD’li sayısı 10 binin üzerinde. Suriye’deki son gelişmeler gölgesinde IŞİD gibi pek çok terör örgütü değişti, başkalaştı, sindi, radikalleşti. Suriye ve Irak’taki IŞİD’li sayısının da kabaca Türkiye’dekinin üç katı olduğu öngörüsü var. Örgütün bir özelliği de “aile” şeklinde kendini kamufle etmesi.

***

Sağduyulu tüm kesimlerin üzerinde birleşmesi gereken tanım şudur:

Nereden gelirse gelsin, hedefi ne olursa olsun terörün her türlüsüne hayır!

Ancak böyle yaklaşılabilirse dünya terör belasında kurtulur.

Ne yazık ki, gerçek böyle değil. Stratejide geleneksel bir yarış vardır; karalara mı, denizlere mi, havaya mı hâkim olan dünyaya hâkim olur?

Kim hangi tezi savunursa elini güçlü tutacak veriye sahiptir. 21. yüzyılda ise biraz da ironiyle şu söylem tartışılıyor:

Terör örgütlerine hâkim olan dünyaya hâkim olur!

Bu tezi güçlü kılacak örnekler verilebilir.

Türkiye pek çok alanda olduğu gibi terör örgütleri bağlamında da hem hedef ülke hem geçiş bölgesi hem de “yuva” ülke!

Eğer iktidar samimiyetle Türkiye’nin huzurunu, güvenliğini, iç ve çevre barışını istiyorsa hiçbir terör örgütüne aman vermemeli.

Türkiye hiçbir zaman terör örgütlerine teslim olmaz, terörle her zaman baş eder. Ancak terörle mücadeleyle terörizmle mücadele aynı şey değil!

İlki güvenlik güçleriyle aşılabilir.

İkincisi için strateji, akıl, güvenlik ve diplomasi gücü gerekiyor.

