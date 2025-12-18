Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, son günlerde bazen konuşmuyor! En son aya sert iniş yapar gibi, AKP’nin içi dışı her yere daldı.

Şu sözler 14 Aralık Pazar günü oğul Erdoğan tarafından söylendi:

“Biz adeta bu içimizdeki fitnelerle, bu içimizdeki kaypaklarla, bu içimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle cumhurbaşkanımızın gücünü, enerjisini azalttık. Bu ülkenin yurtdışındaki gücünü, enerjisini azalttık.”

Bununla yetinmedi, devam etti:

“Ülkemizde kolay yoldan zengin olmuş insanları örnek göstermemek lazım. Kolay yoldan zengin olanları örnek gösterdiğimiz zaman toplumu bozuyoruz.”

Mübarek muhalefet lideri, ilk seçimde iktidara oynuyor!

***

Son iki seçimdir temel stratejisini, seçeneğini ortadan kaldırmaya ya da parçalamaya oturtan AKP’de ilginç bir süreç söz konusu. Kapalı kapılar ardında Erdoğan sonrası konuşuluyor. Konuşanlar arasında Erdoğan’ın kendisi de var!

Yakın geçmişte damatlardan başlayarak farklı seçenekler söz konusuydu. Güncel durum iki kişi üzerine:

HAKAN FİDAN VE BİLAL ERDOĞAN!

10 yılı aşkın süre MİT’in başında bulunan Fidan, artık fidan değil. Ankara’da kimi çok dar çevrelerde şu tür tekliflerin yapıldığını duyuyoruz:

- Hakan Fidan adına bir kadro kuruyoruz, bize katılır mısınız?

AKP iktidarında dinlemeler başta olmak üzere pek çok takip sadece muhalefeti denetim altında tutmak için yapılmıyor. Aynı zamanda partinin içinde olup biteni öğrenmek, zamanında önlem almak için de yapılıyor!

Flash TV’nin ardından Habertürk operasyonunun da buna dönük bir önleyici hücum olduğunu söylemek abartı olmaz.

Dikkati çeken bir durum daha var:

İktidar medyası yaklaşık bir aydır Hakan Fidan’ın basın toplantısı ve benzer canlı yayın açıklamalarına yer vermiyor!

Bilal Erdoğan’ın öne çıkmasına gelince... Uzun süre TÜGVA, TÜRGEV gibi yüzde yüz iktidar yapımı kurumlarda staj yapan Bilal Erdoğan, yazının girişinde yaptığı konuşmayla stajının bittiğini ilan etti.

İlan sert olunca yankıları da yüksek oldu. Sonradan açıklamasının üzerine yumuşatıcı dökmeye çalıştıysa da söz ağızdan çıktı bir kez. Okçulukla hayli barışık olan Bilal Erdoğan’a şu atasözü söylenmediyse, biz anımsatmış olalım:

Yaydan çıkan ok, ağızdan çıkan söz, bir de geçen zaman geri gelmez!

Bilal Erdoğan, partinin içinde kendisini istemeyenlere karşı o sözleri söyledi sanki!

Bilal Erdoğan’ın yurtdışı gezilerinde, babasının oğlu olması dışında resmi bir görevi olmamasına karşın devlet protokolü istediği konuşuluyor. Büyükelçiler bu konuda hayli zorlanıyormuş!

Erdoğan’ın da “Reis, Bilal olmaz” diyenlere hemen soğuduğu da kulisler arasında!

***

Erdoğan tabii ki yaşadığı sürece iktidarda kalmak istiyor. Ancak bu konuda da parti içinde çatallaşmaların olduğu bilgisi var. Erdoğan’ın derdi kendisinden sonrayı örgütlemek!

İşte bu çok zor!

Mısır’da Hüsnü Mübarek oğlunu, Kazakistan’da Nazarbayev kızını kendisinden sonrası için hazırladı ama olmadı! Kaldı ki Türkiye’nin demokrasi birikimi bu ülkelerden çok daha fazla.

Bizde de evlatlar deneme yaptı. Aydın Menderes, Ahmet Özal, Tuğrul Türkeş ilk akla gelen ismler. Erdal İnönü hayli sıra dışıydı. Şimdi Fatih Erbakan’ın da önce iktidar destekli, sonra iktidar köstekli değişik bir seyri var.

Ankara’nın onca gündeminin arasına bir de taht oyunları girmiş görünüyor!