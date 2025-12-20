Cumhuriyet Gazetesi Logo
Utanmazlar!
Mustafa Balbay
Son Köşe Yazıları

Utanmazlar!

20.12.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

9 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “ayrıcalıklı” işe girenleri sıraladı. Sınavda çok yüksek puan alıp mülakatta elenenleri anımsattı. Ardından, AKP’ye dönerek seslendi:

- Hiç utanmıyor musunuz?

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Günaydın’a mülakatta tam puan alacağı bir yanıt verdi:

- Evet utanmıyoruz, gurur duyuyoruz yaptığımız işten. Neyinden utanacağız yani?

Özlem Hanım cesurca, net bir tavırla yaptıklarının utanılacak bir şey olmadığını kayda geçirerek söylemiş. Üstüne de eklemiş:

- Gurur duyuyoruz yaptıklarımızla!

***

42. İstanbul Kitap Fuarı’nın “onur yazarı” Murathan Mungan, Hayat Atölyesi adlı kitabında şöyle demişti:

“Türkiye’de her şey olursun... Sadece rezil olmazsın!”

9 Aralık’tan beri “Yaptıklarımızdan utanmıyoruz, gurur duyuyoruz” sözü kafamızda... “Utanmıyoruz” sözü artık Özlem Hanım’dan çıktı, iktidar icraatının anlatımına döndü.

Biz de iktidarın gurur duyduklarını okurla paylaşmak gerekir diye düşündük. Mademki yaptıklarından utanmıyorlar. O zaman şu tanım altında bunları paylaşmak şart oldu:

Utanmazlar!

Sadece emeklilerin durumuyla ilgili ilk akla gelenleri sıralasak:

-2000’li yıllarda emekli maaşlarının toplam gayrisafi milli hasılaya oranı yüzde 5 civarındaydı, yüzde 3’lere indi. Bunun anlamı, emeklinin payı yarı yarıya azalmış demek.

Bundan utanırlar mı?

Utanmazlar.

- Türkiye’de çalışma süresi uzadıkça, emekli maaşı azalıyor. Normal bir ülkede tersi olur. Çok prim ödeyen daha çok emekli maaşı alır. Bizde maaş skalası akordeon gibi. Ne zaman uzayıp kısalacağı belli değil.

Bundan utanırlar mı?

Utanmazlar!

- Sosyal güvenlik sistemi sosyal devlet kavramının turnusol kâğıdıdır. Gerektiğinde zarar eder ama emekliyi olabildiğince rahat yaşatmayı hedefler. Bunu başardığı ölçüde sosyal devlettir. Oysa bakanın açıklamasına göre SGK’nin geliri 101 ise gideri 100! Yani kâr etmiş. İlk bakışta ne güzel. Ama rakamı yorumlarsanız gerçek şu:

Devlet emekliye verebileceği parayı vermemiş.

Bundan utanırlar mı?

Utanmazlar!

- Bu iktidar döneminde “kök maaş” uygulaması başladı. Aslında en gerçek maaş! 2020’de emekli maaşları çok düşük kalınca en düşük şu kadar olacak dediler. Bunun altında alanlara ek yaptılar. Ama yılın sonunda yapılan zammı kökün üstüne koyup en düşük maaş seviyesine getirdikten sonra, üste bir şey kalırsa maaşa eklediler. Kök maaş diye, maaşın kökünü kuruttular.

Bundan utanırlar mı?

Utanmazlar!

BUGÜN-YARIN TÜYAP’YIZ... 

Yazı aramızda yeri geldikçe kendime biraz aferin verdiğim konulardan biri, kitap üretimidir. Bu satırları yazarken içime doğru haykırdım:

- Balbaycığım yaş 65, yazdığın kitap sayısı 65!

64. kitap bu köşeyi sürekli okuyanların tanış olduğu bir başlıkla çıktı; Şahsıma Mektuplar! Erdoğan’ın bir toplantı için vurguladığı, “Almanya, Fransa, İngiltere ve şahsım” sözleri bize ilham vermişti. Türkiye yerine şahsım!

65. kitap, “Ya Hep Beraber Ya Hiç”! Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra tüm mahpus başkanların, bürokratların karşı karşıya kaldığı hukuksuzlukları, buna karşı direnci içeriyor.

Bugün-yarın İstanbul Kitap Fuarı’ndayız.

Bugün saat 13.00’te onlarca gazeteci arkadaşımızla 9 No’lu salonda haksızca Silivri’de tutulan, kardeşimiz Merdan Yanardağ’la dayanışma imzasına katılacağız. Ardından Bilgi Yayınevi standında olacağız.

Yarın sabah Halk TV’de sevgili Serhan Asker’in “Görkemli Hatıralar” programına katılacağız. Öğleden sonra 7 No’lu salonda Cumhuriyet ve Bilgi Yayınevi standında olacağız.

Okurla yazar birleşince okuryazar oluruz!

İlgili Konular: #AKP #İktidar #Özlem zengin #Gökhan Günaydın #Mülakat

Yazarın Son Yazıları

Utanmazlar!

9 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “ayrıcalıklı” işe girenleri sıraladı.

Devamını Oku
20.12.2025
Taht oyunları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, son günlerde bazen konuşmuyor!

Devamını Oku
18.12.2025
Gülşah Durbay’ın bıraktığı iz...

Ne zaman, zamansız bir ölüm haberi alsam aklıma ilk Yunus Emre’nin dörtlüğü gelir...

Devamını Oku
17.12.2025
Denetim elemanları...

Gündemde asgari ücret var.

Devamını Oku
16.12.2025
Bebeerkil toplum!

TÜİK deyince aklımıza ilk enflasyon rakamları geliyor ama kurumun Türkiye’nin her alandaki verilerini derleyip toparlamak, bunları “bilgi” haline getirmek gibi önemli bir işlevi var.

Devamını Oku
13.12.2025
Trumpizm: Önce Amerika!

ABD’nin yeni strateji belgesi yayımlandı.

Devamını Oku
11.12.2025
Denk bütçe!

2026 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlamasıyla ekonomi hak ettiği gündem önceliğini bir nebze kazandı.

Devamını Oku
10.12.2025
Suriye’nin bir yılı!

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin üzerinden bir yıl geçti. 8 Aralık 2024’te Şara ve beraberindekiler Halep’ten çıktıkları engelsiz yolculukla Şam’a vardılar. Havaya sıktıkları zafer kurşunları Esad güçlerine sıktıklarından çok daha fazlaydı.

Devamını Oku
09.12.2025
Mr. Tom Barrack... Bu üslubu bırak!

Sayın Büyükelçi, göreve geldiğiniz günden beri Türkiye ve bölge üzerine tezler ortaya atıp geçmişten geleceğe aklınıza geleni söylüyorsunuz.

Devamını Oku
06.12.2025
İktidar, halkın İMF’si oldu!

Dün sabah saat 10.00’da enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte art arda buna paralel haberler döküldü:

Devamını Oku
04.12.2025
Tarım ‘şap’a otururken!

Uzunca bir süredir tarımdan gelen olumsuz haberler zincirine sonunda iktidarın TÜİK’İ de katıldı.

Devamını Oku
03.12.2025
Papanın ziyareti!

Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti sona erdi, tartışmaları devam ediyor.

Devamını Oku
02.12.2025
Yeni siyasal yelpaze ve CHP!

CHP’nin 39. olağan kurultayı Ankara için sık kullandığımız şu tanımın gölgesinde başladı...

Devamını Oku
29.11.2025
İtirafname!

İBB iddianamesi İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Devamını Oku
27.11.2025
Parçalar birleşmiyor!

Uzun süre tartışıldıktan sonra ansızın gerçekleşen İmralı görüşmesinin yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu dün vurgulamıştık.

Devamını Oku
26.11.2025
Süreç yeni başlıyor!

Kritik haftalardan bir hafta daha başladı.

Devamını Oku
25.11.2025
CHP milleti dinledi...

Son birkaç gündür uzun süredir konuşamadığımız, Anadolu’nun pek çok yerinden eski-meyen dostların sesini duyduk.

Devamını Oku
22.11.2025
İşi İmralı’ya sürdüler!

Kamuoyunda “Terörsüz Türkiye” diye bilinen komisyonun tam adı şöyle...

Devamını Oku
20.11.2025
Erdoğan’la Bahçeli’nin Öcalan sorunu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dün partisinin grup toplantısındaki konuşması bir süredir kulislerde dalgalanan pek çok olasılığın doğruluk payını arttırdı.

Devamını Oku
19.11.2025
Akdeniz’de ABD kuşatması!

Güney yelpazemizde birbirinden farklıymış gibi seyreden gelişmeleri birleştirince ortaya Türkiye’nin etrafını saran bir yay çıkıyor.

Devamını Oku
18.11.2025
İddianamenin satırları!

Satır sözcüğünün ikinci anlamı şu...

Devamını Oku
15.11.2025
AKP’nin bitmeyen Atatürk zikzakları!

Bir 10 Kasım’da daha Mustafa Kemal Atatürk’ün unutulmaz, unutturulamaz olduğunu yaşadık.

Devamını Oku
13.11.2025
Bana her şey Ergenekon’u hatırlatıyor!

Dün sabah iktidar medyasının haber vermesiyle gündeme düşen İmamoğlu iddianamesi saat 15.00 sıralarında kamuoyuna ulaştı.

Devamını Oku
12.11.2025
45. yıl…

7 Kasım 1980 Cuma günü. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde günün sonuna yaklaşıyoruz.

Devamını Oku
11.11.2025
Hukuksuzluk Tayfun’u!

1293 gündür hapiste olan Tayfun Kahraman’la ilgili Anayasa Mahkemesi’yle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi arasındaki asimetrik çatışma Türkiye’nin hukuksuzlukta geldiği noktanın yeni bir ivmesi oldu.

Devamını Oku
08.11.2025
New York’ta sosyalizm!

Dünyanın Trump krampına girdiği bir süreçte ABD’nin kalbi New York’ta belediye başkanlığı seçimlerini Müslüman kökenli sosyalist Zohran Mamdani’nin kazanması, içinde büyük umutlar taşıyan önemli bir başlangıç olabilir!

Devamını Oku
06.11.2025
Pazarlık!

Her şeyin pazarlığa tabi olduğu bir dönemdeyiz.

Devamını Oku
05.11.2025
Anayasa oyunları!

Dün AKP iktidarının 23. yılıydı. Çeyrek asra yaklaşan süreci şöyle özetlemek mümkün:

Devamını Oku
04.11.2025
Sürecin şifreleri...

Birinci yılını dolduran, yolda “terörsüz Türkiye” adını alan süreçte şaşırtıcı olmayan bir “deltalaşma” aşamasına gelindi.

Devamını Oku
01.11.2025
Prof. Özer hapiste fikirleri iktidarda!

Bugün Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e yönelik operasyonun birinci yıldönümü!

Devamını Oku
30.10.2025
Cumhuriyet yurttaşlık bilincidir!

Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılın ikinci yılına yine en temel değerlerin tartışma konusu olduğu bir ortamda giriyor.

Devamını Oku
29.10.2025
Tükenmişlik saldırısı!

Korkunun gözleri o kadar çoktur ki insanın üzerine çöktü mü, artık her şeyi korku olarak algılar. İmamoğlu, hapiste de olsa... Özgürce siyaset yapamasa da... Ondan korkuyorlar!

Devamını Oku
28.10.2025
Ca-sus!

Dün sabahtan akşama dek sözcüğün tam anlamıyla yargı fırtınası esti!

Devamını Oku
25.10.2025
Kıbrıs dersleri!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçtiğimiz pazar günü yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin yankıları devam ediyor.

Devamını Oku
23.10.2025
İddianame turşusu!

İBB soruşturmasında aylardır beklenen iddianamenin bir bölümü çıktı.

Devamını Oku
22.10.2025
Kışlalı ile haftaya bakış!

Sevgili Kışlalı, Bugün alçakça bir saldırıyla aramızdan koparılışının 26. yılı!

Devamını Oku
21.10.2025
Suriye denklemi!

Suriye Devlet Başkanı Şara’nın Moskova’ya gidişi, İsrail’le Türkiye arasındaki bu ülkenin nasıl bir geleceğe evrileceğine ilişkin soru işaretlerini biraz daha artırdı.

Devamını Oku
18.10.2025
Bitime hazırlık mı?

22 Ekim 2024’te MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Öcalan’a yönelik çağrısıyla başlayan, devamında “terörsüz Türkiye” diye adlandırılan süreçte sonbahar havası hissediliyor.

Devamını Oku
16.10.2025
Gazze harap olduktan sonra!

O bilinen “Basra harap olduktan sonra” deyişi ne yazık ki Gazze’ye de uyuyor. Yüzde 85’i harap olmuş, her 20 kişinden biri ölmüş ya da kaybolmuş, bebekleri ölüme doğmuş Gazze’de barışa giden yola ilişkin bir iyi niyet anlaşması yapıldı.

Devamını Oku
15.10.2025
Yavaş’ın en büyük projesi: Huzur-güven!

Seçeneğini aşağı çekmekten başka seçeneği kalmamış bir iktidarın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da hedef alacağı aşikârdı.

Devamını Oku
14.10.2025