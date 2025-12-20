9 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “ayrıcalıklı” işe girenleri sıraladı. Sınavda çok yüksek puan alıp mülakatta elenenleri anımsattı. Ardından, AKP’ye dönerek seslendi:

- Hiç utanmıyor musunuz?

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Günaydın’a mülakatta tam puan alacağı bir yanıt verdi:

- Evet utanmıyoruz, gurur duyuyoruz yaptığımız işten. Neyinden utanacağız yani?

Özlem Hanım cesurca, net bir tavırla yaptıklarının utanılacak bir şey olmadığını kayda geçirerek söylemiş. Üstüne de eklemiş:

- Gurur duyuyoruz yaptıklarımızla!

***

42. İstanbul Kitap Fuarı’nın “onur yazarı” Murathan Mungan, Hayat Atölyesi adlı kitabında şöyle demişti:

“Türkiye’de her şey olursun... Sadece rezil olmazsın!”

9 Aralık’tan beri “Yaptıklarımızdan utanmıyoruz, gurur duyuyoruz” sözü kafamızda... “Utanmıyoruz” sözü artık Özlem Hanım’dan çıktı, iktidar icraatının anlatımına döndü.

Biz de iktidarın gurur duyduklarını okurla paylaşmak gerekir diye düşündük. Mademki yaptıklarından utanmıyorlar. O zaman şu tanım altında bunları paylaşmak şart oldu:

Utanmazlar!

Sadece emeklilerin durumuyla ilgili ilk akla gelenleri sıralasak:

-2000’li yıllarda emekli maaşlarının toplam gayrisafi milli hasılaya oranı yüzde 5 civarındaydı, yüzde 3’lere indi. Bunun anlamı, emeklinin payı yarı yarıya azalmış demek.

Bundan utanırlar mı?

Utanmazlar.

- Türkiye’de çalışma süresi uzadıkça, emekli maaşı azalıyor. Normal bir ülkede tersi olur. Çok prim ödeyen daha çok emekli maaşı alır. Bizde maaş skalası akordeon gibi. Ne zaman uzayıp kısalacağı belli değil.

Bundan utanırlar mı?

Utanmazlar!

- Sosyal güvenlik sistemi sosyal devlet kavramının turnusol kâğıdıdır. Gerektiğinde zarar eder ama emekliyi olabildiğince rahat yaşatmayı hedefler. Bunu başardığı ölçüde sosyal devlettir. Oysa bakanın açıklamasına göre SGK’nin geliri 101 ise gideri 100! Yani kâr etmiş. İlk bakışta ne güzel. Ama rakamı yorumlarsanız gerçek şu:

Devlet emekliye verebileceği parayı vermemiş.

Bundan utanırlar mı?

Utanmazlar!

- Bu iktidar döneminde “kök maaş” uygulaması başladı. Aslında en gerçek maaş! 2020’de emekli maaşları çok düşük kalınca en düşük şu kadar olacak dediler. Bunun altında alanlara ek yaptılar. Ama yılın sonunda yapılan zammı kökün üstüne koyup en düşük maaş seviyesine getirdikten sonra, üste bir şey kalırsa maaşa eklediler. Kök maaş diye, maaşın kökünü kuruttular.

Bundan utanırlar mı?

Utanmazlar!

BUGÜN-YARIN TÜYAP’YIZ...

Yazı aramızda yeri geldikçe kendime biraz aferin verdiğim konulardan biri, kitap üretimidir. Bu satırları yazarken içime doğru haykırdım:

- Balbaycığım yaş 65, yazdığın kitap sayısı 65!

64. kitap bu köşeyi sürekli okuyanların tanış olduğu bir başlıkla çıktı; Şahsıma Mektuplar! Erdoğan’ın bir toplantı için vurguladığı, “Almanya, Fransa, İngiltere ve şahsım” sözleri bize ilham vermişti. Türkiye yerine şahsım!

65. kitap, “Ya Hep Beraber Ya Hiç”! Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra tüm mahpus başkanların, bürokratların karşı karşıya kaldığı hukuksuzlukları, buna karşı direnci içeriyor.

Bugün-yarın İstanbul Kitap Fuarı’ndayız.

Bugün saat 13.00’te onlarca gazeteci arkadaşımızla 9 No’lu salonda haksızca Silivri’de tutulan, kardeşimiz Merdan Yanardağ’la dayanışma imzasına katılacağız. Ardından Bilgi Yayınevi standında olacağız.

Yarın sabah Halk TV’de sevgili Serhan Asker’in “Görkemli Hatıralar” programına katılacağız. Öğleden sonra 7 No’lu salonda Cumhuriyet ve Bilgi Yayınevi standında olacağız.

Okurla yazar birleşince okuryazar oluruz!