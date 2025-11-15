Cumhuriyet Gazetesi Logo
İddianamenin satırları!
Mustafa Balbay
Son Köşe Yazıları

İddianamenin satırları!

15.11.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Satır sözcüğünün ikinci anlamı şu:

“Et kesmeye, kemik kırmaya yarayan, büyük, ağır ve enli, kendinden saplı bir tür bıçak.”

3900 sayfalık iddianameyi kısa sürede satır satır okumak olanaksız ama her sayfada birkaç satır olduğu için bölümler halinde okumak da genele ilişkin ipucu veriyor. Bu, vücuttan bir tüp kan alıp genel durumla ilgili veri elde etmek gibi bir şey.

Örneğin dünya basınının konuyu haberleştirme şekli... Rusya’nın Putinsever yayın organı Rossiyskaya Gazeta iddianamenin ertesi günü şöyle yazdı:

“Erdoğan’ın en güçlü rakibine iki bin yıl hapis isteniyor!”

ABD’nin dünya çapında yayın organı The Wall Street Journal’ın analiz haberinde şu cümleler vardı:

“İmamoğlu’nun asıl suçu seçmen katındaki popülerliği. Erdoğan onu seçimlerden uzaklaştırmaya çalışıyor. Sadece hapse atılmasını istemiyor. İki bin yıl boyunca hapishanenin anahtarının zaman kumuna gömülmesini istiyor.”

İktidar ve ondan ileri medyası bütün dünyanın gördüğünü başka türlü anlatmaya çalışıyor!

***

İddianamenin açık-gizli kimi satırlarına ilişkin dikkati çekenleri paylaşalım.

CHP’ye yönelik davaların 38. İstanbul il kongresi ve 38. olağan kurultay bölümlerinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim hukukunu işletti, yerel mahkemelerin yetkisini aşan işlere girmemesi gerektiğini açıklamalarıyla anlatmaya çalıştı. İddianamede YSK’de toplanan seçmen verilerinin CHP üzerinden başka yerlere sızdırıldığı iddiası var. CHP’nin YSK katındaki avukatı Mehmet Hadimi Yakupoğlu bunu ayrıca araştırdı, YSK verilerine ilişkin CHP merkezli hiçbir kuraldışı paylaşım olmadığını YSK kaynaklarından da doğrulattı. Yakupoğlu, “Lütfen YSK’den elinizi çekin” diyor. Sözün özü CHP’nin bütün partilerle paylaşılan seçmen bilgilerini edinme hakkını da casusluk faaliyetine sokmaya çalışıyorlar. YSK’ye de sopa göstermeye kalkıyorlar.

Bu, seçim çalışmasını suç saymaya girişmekten başka bir şey değil.

Dikkati çeken bir başka durum da AKP iktidarından iş almış, İmamoğlu döneminde İstanbul’da iş yapmış iş insanlarına şekli yolda değişebilecek biçimde yer verilmiş. Yoldaki tutumlarına göre suçlu da olabilirler makbul de!

Bu, seçimleri kazanan muhalefet partili belediye başkanının elini kolunu her yöntemi kullanarak bağlamak, onlarla hareket edenlerin mal güvenliğini sıfırlamak demek. İddianamenin hatırı sayılır bir bölümü CHP olağan kurultayı fotoğraflarıyla dolu. Sanık, tanık iddianamenin hiçbir yerinde olmayan kişilerin ismi yazılıp kırmızı daire içine alınmış. Kurultayı neredeyse yasadışı gizli bir örgüt toplantısına çevirmişler!

***

İlk gözlemlerimiz o ki, İmamoğlu siyasal bir savunma hazırlayacak, hukuksal boyutunu avukatlara bırakacak. İddianame diliyle, içeriğiyle büyük ölçüde siyasal bir metin olduğu için, “seçim kazanma suçunu” nasıl işlediğini ayrıntılarıyla anlatmak durumunda.

CHP Genel Merkezi de üçlü bir yol haritası çizmiş görünüyor:

1-Toplumun önemli bir bölümünde hâkim olan, “bu dava siyasi” değerlendirmesini pekiştirip toplumsal algıyı daha güçlü hale getirmek.

2-Siyasal mücadeleyi güçlendirmek.

3-Hukuksal zeminde ayrıntılı çalışma yapmak.

CHP’nin 39. olağan kurultayı 28-30 Kasım’da yapılacak. Kimi kulis bilgilerine göre iddianamenin kurultaydan iki hafta önce yayımlanmasının başlıca nedeni Özgür Özel’in parti içinde gücünü aşağı çekmeye yönelikti.

Tablo tam tersi görünüyor.

Yakın geçmişle birlikte irdelemek gerekirse...

2019’da İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin ardından “ahmak” davasıyla Erdoğan, “Rakibim İmamoğlu” dedi.

2025’te tutuklamayla Erdoğan, “Beni o yener” dedi.

Millet de öyle diyor!

Milli iradeye satır işlemez! 

İlgili Konular: #CHP #YSK #dava #iddianame #millet

Yazarın Son Yazıları

İddianamenin satırları!

Satır sözcüğünün ikinci anlamı şu...

Devamını Oku
15.11.2025
AKP’nin bitmeyen Atatürk zikzakları!

Bir 10 Kasım’da daha Mustafa Kemal Atatürk’ün unutulmaz, unutturulamaz olduğunu yaşadık.

Devamını Oku
13.11.2025
Bana her şey Ergenekon’u hatırlatıyor!

Dün sabah iktidar medyasının haber vermesiyle gündeme düşen İmamoğlu iddianamesi saat 15.00 sıralarında kamuoyuna ulaştı.

Devamını Oku
12.11.2025
45. yıl…

7 Kasım 1980 Cuma günü. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde günün sonuna yaklaşıyoruz.

Devamını Oku
11.11.2025
Hukuksuzluk Tayfun’u!

1293 gündür hapiste olan Tayfun Kahraman’la ilgili Anayasa Mahkemesi’yle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi arasındaki asimetrik çatışma Türkiye’nin hukuksuzlukta geldiği noktanın yeni bir ivmesi oldu.

Devamını Oku
08.11.2025
New York’ta sosyalizm!

Dünyanın Trump krampına girdiği bir süreçte ABD’nin kalbi New York’ta belediye başkanlığı seçimlerini Müslüman kökenli sosyalist Zohran Mamdani’nin kazanması, içinde büyük umutlar taşıyan önemli bir başlangıç olabilir!

Devamını Oku
06.11.2025
Pazarlık!

Her şeyin pazarlığa tabi olduğu bir dönemdeyiz.

Devamını Oku
05.11.2025
Anayasa oyunları!

Dün AKP iktidarının 23. yılıydı. Çeyrek asra yaklaşan süreci şöyle özetlemek mümkün:

Devamını Oku
04.11.2025
Sürecin şifreleri...

Birinci yılını dolduran, yolda “terörsüz Türkiye” adını alan süreçte şaşırtıcı olmayan bir “deltalaşma” aşamasına gelindi.

Devamını Oku
01.11.2025
Prof. Özer hapiste fikirleri iktidarda!

Bugün Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e yönelik operasyonun birinci yıldönümü!

Devamını Oku
30.10.2025
Cumhuriyet yurttaşlık bilincidir!

Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılın ikinci yılına yine en temel değerlerin tartışma konusu olduğu bir ortamda giriyor.

Devamını Oku
29.10.2025
Tükenmişlik saldırısı!

Korkunun gözleri o kadar çoktur ki insanın üzerine çöktü mü, artık her şeyi korku olarak algılar. İmamoğlu, hapiste de olsa... Özgürce siyaset yapamasa da... Ondan korkuyorlar!

Devamını Oku
28.10.2025
Ca-sus!

Dün sabahtan akşama dek sözcüğün tam anlamıyla yargı fırtınası esti!

Devamını Oku
25.10.2025
Kıbrıs dersleri!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçtiğimiz pazar günü yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin yankıları devam ediyor.

Devamını Oku
23.10.2025
İddianame turşusu!

İBB soruşturmasında aylardır beklenen iddianamenin bir bölümü çıktı.

Devamını Oku
22.10.2025
Kışlalı ile haftaya bakış!

Sevgili Kışlalı, Bugün alçakça bir saldırıyla aramızdan koparılışının 26. yılı!

Devamını Oku
21.10.2025
Suriye denklemi!

Suriye Devlet Başkanı Şara’nın Moskova’ya gidişi, İsrail’le Türkiye arasındaki bu ülkenin nasıl bir geleceğe evrileceğine ilişkin soru işaretlerini biraz daha artırdı.

Devamını Oku
18.10.2025
Bitime hazırlık mı?

22 Ekim 2024’te MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Öcalan’a yönelik çağrısıyla başlayan, devamında “terörsüz Türkiye” diye adlandırılan süreçte sonbahar havası hissediliyor.

Devamını Oku
16.10.2025
Gazze harap olduktan sonra!

O bilinen “Basra harap olduktan sonra” deyişi ne yazık ki Gazze’ye de uyuyor. Yüzde 85’i harap olmuş, her 20 kişinden biri ölmüş ya da kaybolmuş, bebekleri ölüme doğmuş Gazze’de barışa giden yola ilişkin bir iyi niyet anlaşması yapıldı.

Devamını Oku
15.10.2025
Yavaş’ın en büyük projesi: Huzur-güven!

Seçeneğini aşağı çekmekten başka seçeneği kalmamış bir iktidarın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da hedef alacağı aşikârdı.

Devamını Oku
14.10.2025
Tuğla...

1990’lı yılların faili meçhul cinayetler sürecinde dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın Uğur Mumcu cinayeti için kullandığı “tuğla” sözcüğü Ekrem İmamoğlu ve zafer arkadaşlarının iddianamesinde de gündeme geldi!

Devamını Oku
11.10.2025
Nadir toprak elementleri!

Sanayi Devrimi’nde kömür, demir, çelik neyse bugünün iletişim devriminde nadir toprak elementleri o!

Devamını Oku
09.10.2025
Eğitimde yeni bir bozum mu?

Klasik söylemdir, “Eğitim yapboz tahtasına döndü” denir ama her değişiklik sorunları çözmek yerine katladığı için “yap” kısmı yok...

Devamını Oku
08.10.2025
Meclis zemini!

21 Ekim 1999’da alçakça bir saldırıyla aramızdan koparılan Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi kitabında Meclis’in birleştiriciliğini şöyle özetler:

Devamını Oku
07.10.2025
Silivristan!

Önceki gün Silivri’ye giderken Ayşe Barım’ın serbest bırakıldığını öğrendik.

Devamını Oku
04.10.2025
Hakan Fidan tartışılan o sözlerini bilerek mi söyledi?

Ava giderken av olmak diye bir deyim vardır.

Devamını Oku
02.10.2025
Amer-İslam!

Önceki akşam Gazze’deki en hafif anlatımla “soykırım” denebilecek felaketin sona erebileceği umuduyla Trump-Netanyahu görüşmesini bekledik.

Devamını Oku
01.10.2025
ABD ile kapitülasyon!

Erdoğan’ın Trump görüşmesinden çıkan sonuçların açıklanan kısmını başlıktaki gibi özetleyebiliriz. Kapitülasyonun anlamı şöyle:

Devamını Oku
30.09.2025
Silivri’de sabit kalemler!

Perşembe günü Silivri’deydik.

Devamını Oku
27.09.2025
Parseller ve konserler!

Yeri geldikçe vurguladığımız CHP’ye yönelik üçlü kıskacın bütün yönleriyle işletildiği günlerden geçiyoruz.

Devamını Oku
25.09.2025
Tunç Soyer’in kooperatif ‘suçu’!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 4 Temmuz’dan beri tutuklu olarak adaleti bekliyor.

Devamını Oku
24.09.2025
CHP’de yükselen üçlü!

CHP’nin, olağan-olağanüstü onlarca kurultayını izledik. Yenimahalle Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki 22. olağanüstü kurultay atmosferi en farklı olanlardan biriydi.

Devamını Oku
23.09.2025
Dokuz Adanalı genç!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Belediyeler Birliği başkanvekilliğini de yürüttüğü sırada, 5 Temmuz Cumartesi günü gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

Devamını Oku
20.09.2025
Ekonomi iyi yürütülüyor!

Siyasetin en gerçekçi tanımlarından biri şudur: Ekonominin paylaşımı!

Devamını Oku
18.09.2025
Kemal Bey’in 4 B’si!

Baştan vurgulayalım, bu yazıyı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın-uzak çevresinden aldığımız herhangi bir bilgiye, duyuma dayalı yazmıyoruz!

Devamını Oku
17.09.2025
CHP yargı duvarını aştı!

CHP’nin 38. olağan ve 21. olağanüstü kongresinin iptali istemiyle açılan dava dördüncü kez ertelendi. Yeni duruşma 24 Ekim’de...

Devamını Oku
16.09.2025
Silivri’de 12 Eylül!

Bir 12 Eylül gününde Silivri’deyiz.

Devamını Oku
13.09.2025
Kemal Bey’in aradığı garantiler!

Siyaset yeni bir dalgalanmanın eşiğine geldi.

Devamını Oku
11.09.2025
15 Eylül senaryoları!

Tam öngörülemezlik halindeyiz.

Devamını Oku
10.09.2025
Sıfır muhalefet... Tam otokrasi!

CHP İstanbul il binasına yönelik polis ablukası ve devamında binanın biber gazıyla ele geçirilmesi ancak olağanüstü durumlarda, darbe günlerinde meydana gelebilecek bir durum.

Devamını Oku
09.09.2025