Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akdeniz’de ABD kuşatması!
Mustafa Balbay
Son Köşe Yazıları

Akdeniz’de ABD kuşatması!

18.11.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Güney yelpazemizde birbirinden farklıymış gibi seyreden gelişmeleri birleştirince ortaya Türkiye’nin etrafını saran bir yay çıkıyor.

Kuzeydoğumuzdan aşağı inip güneybatımıza doğru kuş-ku bakışı şöyle görünüyor:

Azerbaycan, İsrail’le ilişkilerini stratejik düzeye çıkardı, alçalmadan ilerliyor. Trumpın geçen ağustos ayında devreye girmesiyle ABD’de gerçekleşen Aliyev-Paşinyan zirvesinde Kafkasların en kritik geçiş noktası Zengezur’a da yeni ad kondu:

Trump rotası!

Azerbaycan-Ermenistan barışı her iki ülke, bölge ve elbette Türkiye için de iyidir. Ancak ABD ve İsrail’in devrede olmasının anlamı açık. Rusya’nın tarihsel akış içinde bunu normal karşılaması zor. Azerbaycan’dan dönen C-130 tipi nakliye uçağımızın düşme nedeni araştırılıyor. İlk bulgular motor arızası ve devamında seyreden terslikler üzerine. Aynı günlerde Rusya’nın Kiev’de Azerbaycan büyükelçiliğini vurması insanın içinde olmadık kuşkular doğuruyor!

***

Suriye’de Trump etkisi farklı yankılarla devam ediyor. Şara’nın ABD ziyareti sonrasında kimi gelişmeler hızlandı.

Şara, Trump’la çok iyi anlaştı. Hemen her konuda birlikte hareket etme kararı aldılar. İsrail’le iyi olmak istediğini ilanen duyurdu. Bütün bu iyilikler içinde olan Şara, Erdoğan’la da iyi anlaşıyor!

Çok basit bir mantık sorusu:

Bu durumda Türkiye-İsrail ilişkileri nereye oturuyor?

Karaya oturmadığı belli!

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrackın açıklamaları Suriye’de ABD etkisinin adım adım artacağını, Şam yakınlarına bir ABD üssünün de buna çok yakışacağını gösteriyor.

Şara, Suriye’nin kuzeyinde nasıl bir yol izleyecek?

Bu konuda da Barrack son derece “kolaylaştırıcı” rol oynuyor. Suriye medyasında yayımlanan haberlere göre, ABD yönetimi SDG’nin varlığını erozyona uğratacak bir adım atmayacak, atılmasına da izin vermeyecek. SDG adına konuşanları bundan hayli emin görünüyor.

Suriye’nin Lazkiye limanından 125 mil ilerlediğinizde Kıbrıs adasının burnuna ulaşıyorsunuz! Önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 42. yılını kutlayalım. Sonra soralım:

Adanın Rum kesiminde iki İngiliz üssü varken ABD niçin yeni bir üs kurmaya karar verdi?

Yazının başında vurguladığımız bütünün Kıbrıs parçası da boş görünmüyor. Üstelik buradaki Amerikan askerleri hayli tanıdık. 2020 sonrasında Türkiye’ye giriş yapan Afganların 40 bin kadarı Yunanistan’ın Dedeağaç bölgesindeki ABD üslerinde eğitilip “Amerikan askeri” yapıldı. 10 bin kadarı Kıbrıs’taki üsse gönderildi.

ABD son yıllarda art arda Yunanistan’da kaç üs kurdu?

ık kaynaklarda bilinen kara, deniz, hava üsleri olmak üzere beş!

Bunların amacı ne olabilir?

Olasılık çeşitli. Öteki parçalarla birleştirilince ortaya şu tanım çıkıyor:

Akdeniz’de ABD kuşatması!

***

Türkiye NATO zemininde ABD ile ortak. Dünyaya en azından güvenlik olarak aynı pencereden bakıyorlar.

O zaman neden böyle bir kuşatma var!

İlk akla gelen yanıt Rusya! Ancak sadece Rusya yeterli karşılık değil.

ABD’nin bölgeye genel bakışını özetlemek ipucu olabilir:

İki kaygı ile siyaset üretiyor, enerji kaynakları ve hatları ile İsrail’in güvenliği!

ABD yeni dönemde bölgede terör örgütlerinin dönüştürülmesini ve ulusüniter devletlerin bitirilmesini istiyor!

Bu politika ışığında Türkiye’deki iktidarla şöyle bir yazılı olmayan, güçlü anlaşma tarifi yapılabilir:

İçeride istediğini yap.

Dışarıda istediğimi yap!

İlgili Konular: #ABD #türkiye

Yazarın Son Yazıları

Akdeniz’de ABD kuşatması!

Güney yelpazemizde birbirinden farklıymış gibi seyreden gelişmeleri birleştirince ortaya Türkiye’nin etrafını saran bir yay çıkıyor.

Devamını Oku
18.11.2025
İddianamenin satırları!

Satır sözcüğünün ikinci anlamı şu...

Devamını Oku
15.11.2025
AKP’nin bitmeyen Atatürk zikzakları!

Bir 10 Kasım’da daha Mustafa Kemal Atatürk’ün unutulmaz, unutturulamaz olduğunu yaşadık.

Devamını Oku
13.11.2025
Bana her şey Ergenekon’u hatırlatıyor!

Dün sabah iktidar medyasının haber vermesiyle gündeme düşen İmamoğlu iddianamesi saat 15.00 sıralarında kamuoyuna ulaştı.

Devamını Oku
12.11.2025
45. yıl…

7 Kasım 1980 Cuma günü. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde günün sonuna yaklaşıyoruz.

Devamını Oku
11.11.2025
Hukuksuzluk Tayfun’u!

1293 gündür hapiste olan Tayfun Kahraman’la ilgili Anayasa Mahkemesi’yle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi arasındaki asimetrik çatışma Türkiye’nin hukuksuzlukta geldiği noktanın yeni bir ivmesi oldu.

Devamını Oku
08.11.2025
New York’ta sosyalizm!

Dünyanın Trump krampına girdiği bir süreçte ABD’nin kalbi New York’ta belediye başkanlığı seçimlerini Müslüman kökenli sosyalist Zohran Mamdani’nin kazanması, içinde büyük umutlar taşıyan önemli bir başlangıç olabilir!

Devamını Oku
06.11.2025
Pazarlık!

Her şeyin pazarlığa tabi olduğu bir dönemdeyiz.

Devamını Oku
05.11.2025
Anayasa oyunları!

Dün AKP iktidarının 23. yılıydı. Çeyrek asra yaklaşan süreci şöyle özetlemek mümkün:

Devamını Oku
04.11.2025
Sürecin şifreleri...

Birinci yılını dolduran, yolda “terörsüz Türkiye” adını alan süreçte şaşırtıcı olmayan bir “deltalaşma” aşamasına gelindi.

Devamını Oku
01.11.2025
Prof. Özer hapiste fikirleri iktidarda!

Bugün Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e yönelik operasyonun birinci yıldönümü!

Devamını Oku
30.10.2025
Cumhuriyet yurttaşlık bilincidir!

Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılın ikinci yılına yine en temel değerlerin tartışma konusu olduğu bir ortamda giriyor.

Devamını Oku
29.10.2025
Tükenmişlik saldırısı!

Korkunun gözleri o kadar çoktur ki insanın üzerine çöktü mü, artık her şeyi korku olarak algılar. İmamoğlu, hapiste de olsa... Özgürce siyaset yapamasa da... Ondan korkuyorlar!

Devamını Oku
28.10.2025
Ca-sus!

Dün sabahtan akşama dek sözcüğün tam anlamıyla yargı fırtınası esti!

Devamını Oku
25.10.2025
Kıbrıs dersleri!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçtiğimiz pazar günü yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin yankıları devam ediyor.

Devamını Oku
23.10.2025
İddianame turşusu!

İBB soruşturmasında aylardır beklenen iddianamenin bir bölümü çıktı.

Devamını Oku
22.10.2025
Kışlalı ile haftaya bakış!

Sevgili Kışlalı, Bugün alçakça bir saldırıyla aramızdan koparılışının 26. yılı!

Devamını Oku
21.10.2025
Suriye denklemi!

Suriye Devlet Başkanı Şara’nın Moskova’ya gidişi, İsrail’le Türkiye arasındaki bu ülkenin nasıl bir geleceğe evrileceğine ilişkin soru işaretlerini biraz daha artırdı.

Devamını Oku
18.10.2025
Bitime hazırlık mı?

22 Ekim 2024’te MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Öcalan’a yönelik çağrısıyla başlayan, devamında “terörsüz Türkiye” diye adlandırılan süreçte sonbahar havası hissediliyor.

Devamını Oku
16.10.2025
Gazze harap olduktan sonra!

O bilinen “Basra harap olduktan sonra” deyişi ne yazık ki Gazze’ye de uyuyor. Yüzde 85’i harap olmuş, her 20 kişinden biri ölmüş ya da kaybolmuş, bebekleri ölüme doğmuş Gazze’de barışa giden yola ilişkin bir iyi niyet anlaşması yapıldı.

Devamını Oku
15.10.2025
Yavaş’ın en büyük projesi: Huzur-güven!

Seçeneğini aşağı çekmekten başka seçeneği kalmamış bir iktidarın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da hedef alacağı aşikârdı.

Devamını Oku
14.10.2025
Tuğla...

1990’lı yılların faili meçhul cinayetler sürecinde dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın Uğur Mumcu cinayeti için kullandığı “tuğla” sözcüğü Ekrem İmamoğlu ve zafer arkadaşlarının iddianamesinde de gündeme geldi!

Devamını Oku
11.10.2025
Nadir toprak elementleri!

Sanayi Devrimi’nde kömür, demir, çelik neyse bugünün iletişim devriminde nadir toprak elementleri o!

Devamını Oku
09.10.2025
Eğitimde yeni bir bozum mu?

Klasik söylemdir, “Eğitim yapboz tahtasına döndü” denir ama her değişiklik sorunları çözmek yerine katladığı için “yap” kısmı yok...

Devamını Oku
08.10.2025
Meclis zemini!

21 Ekim 1999’da alçakça bir saldırıyla aramızdan koparılan Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi kitabında Meclis’in birleştiriciliğini şöyle özetler:

Devamını Oku
07.10.2025
Silivristan!

Önceki gün Silivri’ye giderken Ayşe Barım’ın serbest bırakıldığını öğrendik.

Devamını Oku
04.10.2025
Hakan Fidan tartışılan o sözlerini bilerek mi söyledi?

Ava giderken av olmak diye bir deyim vardır.

Devamını Oku
02.10.2025
Amer-İslam!

Önceki akşam Gazze’deki en hafif anlatımla “soykırım” denebilecek felaketin sona erebileceği umuduyla Trump-Netanyahu görüşmesini bekledik.

Devamını Oku
01.10.2025
ABD ile kapitülasyon!

Erdoğan’ın Trump görüşmesinden çıkan sonuçların açıklanan kısmını başlıktaki gibi özetleyebiliriz. Kapitülasyonun anlamı şöyle:

Devamını Oku
30.09.2025
Silivri’de sabit kalemler!

Perşembe günü Silivri’deydik.

Devamını Oku
27.09.2025
Parseller ve konserler!

Yeri geldikçe vurguladığımız CHP’ye yönelik üçlü kıskacın bütün yönleriyle işletildiği günlerden geçiyoruz.

Devamını Oku
25.09.2025
Tunç Soyer’in kooperatif ‘suçu’!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 4 Temmuz’dan beri tutuklu olarak adaleti bekliyor.

Devamını Oku
24.09.2025
CHP’de yükselen üçlü!

CHP’nin, olağan-olağanüstü onlarca kurultayını izledik. Yenimahalle Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki 22. olağanüstü kurultay atmosferi en farklı olanlardan biriydi.

Devamını Oku
23.09.2025
Dokuz Adanalı genç!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Belediyeler Birliği başkanvekilliğini de yürüttüğü sırada, 5 Temmuz Cumartesi günü gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

Devamını Oku
20.09.2025
Ekonomi iyi yürütülüyor!

Siyasetin en gerçekçi tanımlarından biri şudur: Ekonominin paylaşımı!

Devamını Oku
18.09.2025
Kemal Bey’in 4 B’si!

Baştan vurgulayalım, bu yazıyı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın-uzak çevresinden aldığımız herhangi bir bilgiye, duyuma dayalı yazmıyoruz!

Devamını Oku
17.09.2025
CHP yargı duvarını aştı!

CHP’nin 38. olağan ve 21. olağanüstü kongresinin iptali istemiyle açılan dava dördüncü kez ertelendi. Yeni duruşma 24 Ekim’de...

Devamını Oku
16.09.2025
Silivri’de 12 Eylül!

Bir 12 Eylül gününde Silivri’deyiz.

Devamını Oku
13.09.2025
Kemal Bey’in aradığı garantiler!

Siyaset yeni bir dalgalanmanın eşiğine geldi.

Devamını Oku
11.09.2025
15 Eylül senaryoları!

Tam öngörülemezlik halindeyiz.

Devamını Oku
10.09.2025