CHP’nin 39. olağan kurultayı Ankara için sık kullandığımız şu tanımın gölgesinde başladı:

Başkentte metrekareye dört senaryo düşer!

Bugünlerde Ankara’ya yağış düşmüyor ama senaryo enflasyonu var!

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adındaki her şeye hasret devam ediyor. Şu aşamada MHP ile DEM Parti’nin başı çektiği, AKP’nin onların aldığı yolu sağlamlaştırdığı bir görünüm var.

Görünüm diyoruz, çünkü görünenin arkası farklı senaryolara gebe! Türkiye’nin en önemli konusu iktidarın koltukta kalmayı öncelemesi sorunuyla karşı karşıya! AKP, MHP ile ittifakın iktidarda kalmaya yetmediğini, görünür tabloda da yetmeyeceğini bildiği için başta vurguladığımız senaryo enflasyonuna veri taşıyor. Buna karşın muhalefetin CHP dışındaki unsurları da kendi içinde olasılık hesapları yapıyor. AKP’nin başlıca hedeflerinden biri bu kesimden bir cumhurbaşkanı adayı çıkması! Bunu başarabilirse daha rahat hedefine ulaşabileceğini düşünüyor!

***

CHP, önümüzdeki dönemde çok sık işleyeceğimiz senaryoların doğal olarak merkezine oturuyor. Zira Cumhur İttifakı’nın tek seçeneği şu:

Seçeneğini yok etmek!

Dün başlayan CHP 39. Olağan Kurultayı’nın açılışında konuşan genel başkan Özgür Özel iki temel başarının fotoğrafıydı:

1- Partiye yönelik üçlü saldırıları püskürterek, direnerek, iki yıl içinde üç kez genel başkan seçilerek, dördüncü kez seçilmeyi garantileyerek kürsüye çıktı.

2- Saldırılara karşın CHP’yi birinci sırada tuttu.

Üçlü saldırı şuydu:

- Belediye başkanlarına ve onların eli-kolu olan bürokratlarına operasyon!

- Kendisine güç katacağını düşündüğü belediye başkanlarına havuç ya da sopayla transfer dayatması.

- CHP kurultayını ve İstanbul il kongresini sakatlamaya yönelik yargı uçlu saldırı!

Her üçünün de medya-lröz birlikleri desteğinde sürdüğünün altını çizmek gerek!

2025 başından beri zaman zaman karşı karşıya geldiğimiz iktidar gazetecileri sıklıkla şunu iddia ettiler

- Şu vakte kadar CHP bölünecek, yarılma olacak, yeni partinin eli kulağında!

Biz böyle bir hava almadığımız için bunun olmayacağını ısrarla vurguladık. Zira CHP delegesinin sağduyusu 4-5 Kasım 2023’te kıl payı farkla seçtiği Özgür Özel’i, 6 Nisan ve 21 Eylül olağanüstü kurultaylarında güçlendirdi. “Sağlam dur, desteğimiz seninle” dedi. Özel de bu güveni boşa çıkarmadı.

19 Mart süreci Özgür Özel’le Ekrem İmamoğlu’nun arasını açmak bir yana birbirlerine daha sıkı sarılmalarını sağladı. Şöyle bir denklem oluştu:

Kim kimin arkasından çekilirse kendisi de çöker!

Dünkü salon, dayanışmanın ve direnişin resmiydi!

***

Temel konu ve gelecek haritası Özel’in şu saptamasında şekillendi: “Bütün mesele iktidar!”

Kurultayın sloganı da bu yönde. Şimdi sıra bu hedefi topluma benimsetmekte. CHP, iktidarın aradığı yeni siyasal yelpazenin milletle bütünleşmiş halini oluşturmak zorunda.

Bugünkü genel başkan seçiminde sorun görünmüyor. Delegenin ezici bir çoğunluğu Özel’in hakkını teslim edecek. Yarınki parti organları seçimi sonrasında toplum şunu diyebilmeli:

CHP, sadece partiyi yönetecek olanları değil, Türkiye’yi yönetecekleri de seçmiş!

Bunun için de sihirli formül bize göre şöyle:

Mesele bütün kesimlerden temsilci almak değil, bütün kesimlere güven vermek!