Libya Genelkurmay Başkanı Muhammet Ali el Haddad’ın Türkiye’ye yaptığı resmi ziyaretten sonra ülkesine dönerken uçağının düşmesi sonucu heyetiyle birlikte ölümü, pek çok soru işaretinin doğumuna neden oldu.

Olayın meydana geldiği önceki geceden bu yana ortaya atılan her senaryo alternatifini yaratıyor. Uçağın arıza ya da benzer bir nedenle düşmüş olma olasılığı düşük!

İlk bakışta dönemin Jandarma Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis’in 1993’te düşen uçağı akla geliyor. Uçak kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüş, gerekçe olarak “buzlanma” gösterilmişti. Üretici firma buzlanma olasılığının yok denecek kadar az olduğunu açıklamıştı.

Öncelikle bir süredir gündemin dışında kalan Libya konusu yeniden canlandı. Bu canlanmanın Ortadoğu’daki dengelerin altüst olduğu bir döneme karşılık gelmesi ister istemez şu cümleyi kurduruyor:

Zamanlama manidar!

***

Akdeniz’den Karadeniz’e bir dizi karmaşanın, kuşatmanın yaşandığı günlerdeyiz!

İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan hafta başında Kudüs’te bir araya geldi. Konu, Doğu Akdeniz’in güvenliği için işbirliği!

Bu üç ülkenin haritadaki konumuna bakınca güvenlik arayışının kime karşı olacağı kolayca anlaşılacaktır!

Ortak güvenlik gücünün GKRY’de olacağı, sayısının 2500’ü bulacağı bilgisi var. Bu durumda şu yorumu yapmak ileri olmayacaktır:

İsrail, Kıbrıs’a yerleşiyor!

Suriye’de de Esad rejiminin devrilmesinin üstünden bir yılı aşkın süre geçmesine karşın bütün bir devlet kurma hedefi hâlâ uzak! Şam yönetimi SDG’nin maliye bakanlığından savunma bakanlığına kadar bütün kritik noktalara talip olmasına sıcak bakıyor. Bu Türkiye’nin istediği durum değildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bu konuyu konuşmak için gittiği Şam’da doğru dürüst basın toplantısı bile yapamaması manidar!

Karadeniz’deki güvenlik sorunlarını deşmek için geçen kasım ayı başında Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 uçağımızdan başlamak gerek! Kara kutu hâlâ çözümlenmedi. Çözümlemdiyse de açıklanmıyor! İsrail’in stratejik ilişki kurduğu ülkelerin başında Azerbaycan geliyor! Azerbaycan’ın da Türkiye ile bir yana AKP’yle ilişkisi mükemmel ötesi!

Bu tablonun kuzeyindeki Rusya, Türkiye’nin Trump yörüngesine fazla girmesiden rahatsız! Bu rahatsızlığın Karadeniz’in deli dalgalarına kadar vardığı dikkati çekiyor! Kuzeyden ülkemize giren İHA’ların gizemi hâlâ açıklanmadı.

Gökten yağmur beklenirken İHA yağıyor.

Hava sahamız demir kubbe değil, demir kevgir!

Bunun Türkçe şu:

Kuzeyden, “Bana karşı Trump’la bir olma, iyi olmaz” mesajları geliyor!

***

İşte bütün bunların ortasında Libya uçağı düştü. Şu aşamada sadece sorular soralım:

-Türkiye, Akdeniz’de “Mavi Vatan” kavramını Libya ile bir nebze hayata geçirmişti, hedef bu mu?

-Ölen genelkurmay başkanı Türkiye ile iyi ilişkilere inanıyordu. Yerine gelecek kişi nasıl biri olacak?

-Türkiye’nin Libya’da bir hava üssü var. Batı bunu istemiyor. Mesaj oraya mı?

Olayın kaza olmadığı öngörüsü ile bu soruları sıraladık.

Sonuç olarak yalnızlaşıyoruz...

Kuşatılıyoruz!