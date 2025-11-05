Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mustafa Balbay
Pazarlık!

05.11.2025 04:00
Her şeyin pazarlığa tabi olduğu bir dönemdeyiz. Pazarlık çarşıda, pazarda olağan bir yöntemdir ama bu başka türlü bir pazarlık!

Her şeyin alınıp satılmaya açık olduğu, değer ölçüsünün o anki çıkara dayalı değiştiği bir dönem.

Bütün bunların sonunda elbet hukuk da pazarlığa tabi!

Selahattin Demirtaş’ın dokuz yıllık tutukluluğunun devamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “Son sözümdür, tahliye şarttır” demesinin ardından iktidar kanadında yumuşama olmasına “hukukun işlemesi”, “hakkın yerini bulması” gözüyle bakılıyor.

Demirtaş’ı kim içeri attı?

İktidar!

AİHM kararlarına karşın içeride kalmasını kim ısrarla istiyor?

İktidar!

Çıkmasını kim hayırlı buluyor?

İktidar!

Hayırdır...

***

Hukukun dünkü kefelerinde şunlar vardı:

Sabah CHP’nin 38. olağan kurultayına karşı bitip tükenmek bilmeyen saldırılardan biri olan ceza davasının duruşması vardı. Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na, Özgür Çelik’ten Cemil Tugay’a kadar genişçe bir yelpaze yapıp hapis ve siyasi yasak istemişler.

Öğleye doğru AİHM’nin Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin kararına Bahçeli’den hayırlara vesile olacak, hukuk işledi yorumu geldi. Bahçeli, Öcalan’ı sürecin ana muhatabı kabul ettiğinin altını bir kez daha çizdi, komisyonun İmralı’ya gitmesinin süreci güçlendireceğini vurguladı.

Öğlenden sonra Ekrem İmamoğlu’nun babası ve oğlunun bugün için ifadeye çağrıldığı haberi geldi. İmamoğlu’nun özel kalem müdürü, koruması, şoförü, onlarca üst düzey bürokratı, kayınbiraderi tutuklandı. Şimdi de babası ve oğlu sorgulanıyor!

Bu tablo akıldışı bir denklemin oluşturulmaya çalışıldığını ortaya koyuyor.

Denklem şu:

DEM Parti Cumhur İttifakı’nın yanına çekilecek, CHP belediye başkanlarından genel merkezine kadar tümüyle düşmanlaştırılacak.

Bunun yaşama geçmesi zor demiyoruz, mümkün değil.

Eşyanın tabiatına aykırı...

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş değerlerine ters...

Toplumsal dokunun hiçbir hücresiyle uyumlu değil...

Hukukla zerre kadar ilgisi yok...

TBMM gerçeklerine ters...

Başka ne diyelim?

DEM Parti’den bir önceki parti HDP’ye ilişkin kapatma davası Bahçeli’nin olağanüstü ısrarlarıyla açılmıştı. 18 Mart 2021’deki MHP kongresinden bir gün önce 17 Mart’ta işlem başlamıştı! O günlerde bu durum, “MHP’ye kongre hediyesi” diye yorumlanmıştı.

Şimdi Öcalan kurucu önder, HDP’den sonra kurulan DEM esas ortak, CHP can düşmanı!

Bu gerçekleri dün-bugün zıtlığını anımsatmak için değil, bugünden yarına nasıl gidilecek sorusuna yanıt aramak için vurguluyoruz.

***

Bütün bunlar bir yana Türkiye’de kalıcı bir barışın inşa edilmesi herkesin ortak dileği. Bu yönde yaşanacak tüm gelişmeler sağduyulu herkes gibi bizi de çok mutlu eder.

Bugüne kadar 11 kez denenmiş bir sürecin 12’sinde başarı her şeyden önce Meclis’in ve toplumun bütününü ikna ederek gerçekleşebilir.

Süreç komisyonu bunun için bir şanstı.

İYİ Parti tavrını baştan koydu.

CHP, komisyonun içinde kalarak düşüncelerini ifade etmeyi yeğledi!

Dün itibarıyla komisyon başkalaştı. Belki de süreç komisyonu işlevinden çok seçim komisyonu kimliğine bürünecek. Cumhur İttifakı amacına ulaşırsa devamında seçim isteyecektir. Başarılı olamaz komisyon dağılırsa başka bir denge kurup seçime gidecektir.

Ucu seçime uzanan yeni bir sürece girildi...

İktidar ortaklarının kılıktan kılığa girmesi milletin başka bir hesaba girdiğini görmelerinden kaynaklanıyor.

Ekonomiden adalete yaşamakta olduğumuz bozulma ancak adil bir seçimle aşılır.

