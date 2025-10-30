Cumhuriyet Gazetesi Logo
Prof. Özer hapiste fikirleri iktidarda!
Mustafa Balbay
Son Köşe Yazıları

Prof. Özer hapiste fikirleri iktidarda!

30.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Bugün Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e yönelik operasyonun birinci yıldönümü!

Özer’in tutukluluğunda günler, haftalar, aylar geçildi, yıla gelindi!

29 Ekim kutlamalarını gerçekleştiren Ahmet başkan, bunun hazzını yaşayamadan ertesi sabah güne polislerle uyandı.

O gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şöyle demişti:

“Sorguda yöneltilen sorulardan, istenen dosyalardan anlıyorum ki hedef benim!”

Süreç İmamoğlu’nun vurguladığı gibi devam etti. 19 Mart’taki İmamoğlu operasyonundan sonraki yedi dalgada onlarca kişi tutuklandı, soruşturmaların kapsadığı kişi sayısı bini buldu.

Ekim ayı içinde İmamoğlu iddianamesini beklerken yeni iddialar geldi. Ancak inandırıcılık o kadar azaldı ki iktidar medyasında bile soru işaretleri oluşmaya başladı!

***

Bugünü Prof. Özer’in dosyasına ayıralım. “Kent uzlaşısından” terör faaliyeti üretip tutuklanmayı buradan verdiler.

Ahmet başkan Silivri’de iddianamesinin hazırlanacağı günü beklerken TBMM’de de “terörsüz Türkiye” sürecinde ilerlemeler yaşandı. Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan merkezli süreçte akla gelen gelmeyen her şey konuşuldu. PKK tarafından yapılan açıklamalar sürecin doğal bir parçası olarak tartışıldı. Bu arada Ahmet başkanın iddianamesinde de geçmişte TBMM’de bulunan Kürt kökenli milletvekilleriyle telefon konuşmaları suç delili olarak yer aldı.

Baktılar ki Ahmet başkana terör örgütü üyesi demek anlatılması zor bir durum olacak, ihaleye fesat karıştırmaktan ayrıca tutuklama kararı verildi.

14 Temmuz’da mahkeme karşısına çıkarıldığında terörden tahliyesine, yolsuzluktan tutukluluğunun devamına dediler.

Ahmet başkan sadece yolsuzluktan tutuklansa Esenyurt’a kayyum atanacak mıydı?

Hayır!

Neden kayyum atandı?

Terörden tutuklandığı için!

14 Temmuz’da terörden tahliye çıktı, kayyum kararını geri alacak mısınız?

Hayır!

Neden?

Yanıt yok!

Kayyum olarak atanan Can Aksoy ne yaptı?

Gelir gelmez yedi başkan yardımcısının tümünü değiştirdi!

Onlar suçlu muydu?

Hayır. Zaten haklarında herhangi bir soruşturma da yok!

Ahmet başkanın yolsuzluk suçu ne?

Aziz İhsan Aktaş bağlantılı ihaleler!

Kayyum o ihaleleri ne yaptı?

Aynen sürdürüyor!

Ahmet başkanın PKK üyesi olduğunu iddia eden tanık nasıl ifade verdi?

Aynen şöyle:

“Bizim oralarda söyleyiş farklıdır. Biz pekaka deriz, o pekeke der. Bu üyeliğini göstermektedir!”

Ahmet başkanın telefonla konuştuklarının başka kişilerle bağlantısı var mı?

Var. Ahmet Özer’in telefonla konuştuğu kişilerle AKP’liler yemek yemiş!

***

Dosyadaki tonlarca gariplikten birkaç örnek verdik.

Rastlantıya bakın ki Ahmet başkanın tutukluluğunun birinci yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı heyetiyle görüşmeye hazırlanıyor. Bahçeli bir an önce daha ileri adımlar atılmasını istiyor.

12 Eylül döneminin meşhur bir söylemi vardı. Tutuklu yargılanan MHP’liler 12 Eylül yönetiminin Türk-İslam sentezine gönderme yaparak kendilerini şöyle savunmuştu:

“Biz tutukluyuz ama fikirlerimiz iktidarda!”

Özer’in birinci yılında aklımıza bu benzetme geldi. Özer Silivri’de ama fikirleri iktidar katlarında!

Darbe dönemlerinin gerçeği!

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #tutuklama #Soruşturma #Esenyurt Belediyesi #ahmet özer

Yazarın Son Yazıları

Prof. Özer hapiste fikirleri iktidarda!

Bugün Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e yönelik operasyonun birinci yıldönümü!

Devamını Oku
30.10.2025
Cumhuriyet yurttaşlık bilincidir!

Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılın ikinci yılına yine en temel değerlerin tartışma konusu olduğu bir ortamda giriyor.

Devamını Oku
29.10.2025
Tükenmişlik saldırısı!

Korkunun gözleri o kadar çoktur ki insanın üzerine çöktü mü, artık her şeyi korku olarak algılar. İmamoğlu, hapiste de olsa... Özgürce siyaset yapamasa da... Ondan korkuyorlar!

Devamını Oku
28.10.2025
Ca-sus!

Dün sabahtan akşama dek sözcüğün tam anlamıyla yargı fırtınası esti!

Devamını Oku
25.10.2025
Kıbrıs dersleri!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçtiğimiz pazar günü yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin yankıları devam ediyor.

Devamını Oku
23.10.2025
İddianame turşusu!

İBB soruşturmasında aylardır beklenen iddianamenin bir bölümü çıktı.

Devamını Oku
22.10.2025
Kışlalı ile haftaya bakış!

Sevgili Kışlalı, Bugün alçakça bir saldırıyla aramızdan koparılışının 26. yılı!

Devamını Oku
21.10.2025
Suriye denklemi!

Suriye Devlet Başkanı Şara’nın Moskova’ya gidişi, İsrail’le Türkiye arasındaki bu ülkenin nasıl bir geleceğe evrileceğine ilişkin soru işaretlerini biraz daha artırdı.

Devamını Oku
18.10.2025
Bitime hazırlık mı?

22 Ekim 2024’te MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Öcalan’a yönelik çağrısıyla başlayan, devamında “terörsüz Türkiye” diye adlandırılan süreçte sonbahar havası hissediliyor.

Devamını Oku
16.10.2025
Gazze harap olduktan sonra!

O bilinen “Basra harap olduktan sonra” deyişi ne yazık ki Gazze’ye de uyuyor. Yüzde 85’i harap olmuş, her 20 kişinden biri ölmüş ya da kaybolmuş, bebekleri ölüme doğmuş Gazze’de barışa giden yola ilişkin bir iyi niyet anlaşması yapıldı.

Devamını Oku
15.10.2025
Yavaş’ın en büyük projesi: Huzur-güven!

Seçeneğini aşağı çekmekten başka seçeneği kalmamış bir iktidarın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da hedef alacağı aşikârdı.

Devamını Oku
14.10.2025
Tuğla...

1990’lı yılların faili meçhul cinayetler sürecinde dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın Uğur Mumcu cinayeti için kullandığı “tuğla” sözcüğü Ekrem İmamoğlu ve zafer arkadaşlarının iddianamesinde de gündeme geldi!

Devamını Oku
11.10.2025
Nadir toprak elementleri!

Sanayi Devrimi’nde kömür, demir, çelik neyse bugünün iletişim devriminde nadir toprak elementleri o!

Devamını Oku
09.10.2025
Eğitimde yeni bir bozum mu?

Klasik söylemdir, “Eğitim yapboz tahtasına döndü” denir ama her değişiklik sorunları çözmek yerine katladığı için “yap” kısmı yok...

Devamını Oku
08.10.2025
Meclis zemini!

21 Ekim 1999’da alçakça bir saldırıyla aramızdan koparılan Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi kitabında Meclis’in birleştiriciliğini şöyle özetler:

Devamını Oku
07.10.2025
Silivristan!

Önceki gün Silivri’ye giderken Ayşe Barım’ın serbest bırakıldığını öğrendik.

Devamını Oku
04.10.2025
Hakan Fidan tartışılan o sözlerini bilerek mi söyledi?

Ava giderken av olmak diye bir deyim vardır.

Devamını Oku
02.10.2025
Amer-İslam!

Önceki akşam Gazze’deki en hafif anlatımla “soykırım” denebilecek felaketin sona erebileceği umuduyla Trump-Netanyahu görüşmesini bekledik.

Devamını Oku
01.10.2025
ABD ile kapitülasyon!

Erdoğan’ın Trump görüşmesinden çıkan sonuçların açıklanan kısmını başlıktaki gibi özetleyebiliriz. Kapitülasyonun anlamı şöyle:

Devamını Oku
30.09.2025
Silivri’de sabit kalemler!

Perşembe günü Silivri’deydik.

Devamını Oku
27.09.2025
Parseller ve konserler!

Yeri geldikçe vurguladığımız CHP’ye yönelik üçlü kıskacın bütün yönleriyle işletildiği günlerden geçiyoruz.

Devamını Oku
25.09.2025
Tunç Soyer’in kooperatif ‘suçu’!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 4 Temmuz’dan beri tutuklu olarak adaleti bekliyor.

Devamını Oku
24.09.2025
CHP’de yükselen üçlü!

CHP’nin, olağan-olağanüstü onlarca kurultayını izledik. Yenimahalle Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki 22. olağanüstü kurultay atmosferi en farklı olanlardan biriydi.

Devamını Oku
23.09.2025
Dokuz Adanalı genç!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Belediyeler Birliği başkanvekilliğini de yürüttüğü sırada, 5 Temmuz Cumartesi günü gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

Devamını Oku
20.09.2025
Ekonomi iyi yürütülüyor!

Siyasetin en gerçekçi tanımlarından biri şudur: Ekonominin paylaşımı!

Devamını Oku
18.09.2025
Kemal Bey’in 4 B’si!

Baştan vurgulayalım, bu yazıyı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın-uzak çevresinden aldığımız herhangi bir bilgiye, duyuma dayalı yazmıyoruz!

Devamını Oku
17.09.2025
CHP yargı duvarını aştı!

CHP’nin 38. olağan ve 21. olağanüstü kongresinin iptali istemiyle açılan dava dördüncü kez ertelendi. Yeni duruşma 24 Ekim’de...

Devamını Oku
16.09.2025
Silivri’de 12 Eylül!

Bir 12 Eylül gününde Silivri’deyiz.

Devamını Oku
13.09.2025
Kemal Bey’in aradığı garantiler!

Siyaset yeni bir dalgalanmanın eşiğine geldi.

Devamını Oku
11.09.2025
15 Eylül senaryoları!

Tam öngörülemezlik halindeyiz.

Devamını Oku
10.09.2025
Sıfır muhalefet... Tam otokrasi!

CHP İstanbul il binasına yönelik polis ablukası ve devamında binanın biber gazıyla ele geçirilmesi ancak olağanüstü durumlarda, darbe günlerinde meydana gelebilecek bir durum.

Devamını Oku
09.09.2025
Tarih verdi, 'Düğüm çözülecek' dedi!

Güvenlik deyince akla ilk, can ve mal güvenliği gelir ama Türkiye’de pek çok alanda güvenlik kalmadı.

Devamını Oku
06.09.2025
Darbeden beter!

Hukukun yolu bir. Hukukun dışına çıktınız mı, yol çok!

Devamını Oku
04.09.2025
Demokrasiye eylül darbesi!

CHP’nin kurumsal kimliğine yönelik olarak 19 Mart sürecinde planlanan operasyonun düğmesine eylül ayında basıldığı anlaşılıyor.

Devamını Oku
03.09.2025
Bir Haberal mucizesi!

Başkent Üniversitesi’nin kurucusu, Türkiye’de organ naklinin kurumlaştırıcısı Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın bilimsel alanda yaptıklarını sayılara dökmek gelinen noktayı göstermesi bakımından önemlidir.

Devamını Oku
02.09.2025
İnan Güney: Beyoğlu’nun dervişi!

Bir süredir Ankara’da şöyle bir kulis dolaşıyor...

Devamını Oku
30.08.2025
Büyük Sevr projesi!

Bölgemizde ABD’nin bir yerinden bulaştığı her gelişmenin Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) parçası olduğunu yeri geldikçe vurguluyoruz.

Devamını Oku
28.08.2025
Suriye’de bölünmeye giden adımlar...

Son iki günde Suriye’ye ilişkin iki haber art arda geldi.

Devamını Oku
27.08.2025
İstikşafi komisyon!

İstikşafi sözcüğü zaman zaman siyasi gelişmeleri tanımlamada kullanılıyor. Genellikle sonuç alınması zor durumlarda akla geliyor.

Devamını Oku
26.08.2025
Tutuklu aileleriyle!

Dün Saraçhane parkında daha farklı bir buluşma vardı.

Devamını Oku
23.08.2025