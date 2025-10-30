Bugün Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e yönelik operasyonun birinci yıldönümü!

Özer’in tutukluluğunda günler, haftalar, aylar geçildi, yıla gelindi!

29 Ekim kutlamalarını gerçekleştiren Ahmet başkan, bunun hazzını yaşayamadan ertesi sabah güne polislerle uyandı.

O gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şöyle demişti:

“Sorguda yöneltilen sorulardan, istenen dosyalardan anlıyorum ki hedef benim!”

Süreç İmamoğlu’nun vurguladığı gibi devam etti. 19 Mart’taki İmamoğlu operasyonundan sonraki yedi dalgada onlarca kişi tutuklandı, soruşturmaların kapsadığı kişi sayısı bini buldu.

Ekim ayı içinde İmamoğlu iddianamesini beklerken yeni iddialar geldi. Ancak inandırıcılık o kadar azaldı ki iktidar medyasında bile soru işaretleri oluşmaya başladı!

***

Bugünü Prof. Özer’in dosyasına ayıralım. “Kent uzlaşısından” terör faaliyeti üretip tutuklanmayı buradan verdiler.

Ahmet başkan Silivri’de iddianamesinin hazırlanacağı günü beklerken TBMM’de de “terörsüz Türkiye” sürecinde ilerlemeler yaşandı. Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan merkezli süreçte akla gelen gelmeyen her şey konuşuldu. PKK tarafından yapılan açıklamalar sürecin doğal bir parçası olarak tartışıldı. Bu arada Ahmet başkanın iddianamesinde de geçmişte TBMM’de bulunan Kürt kökenli milletvekilleriyle telefon konuşmaları suç delili olarak yer aldı.

Baktılar ki Ahmet başkana terör örgütü üyesi demek anlatılması zor bir durum olacak, ihaleye fesat karıştırmaktan ayrıca tutuklama kararı verildi.

14 Temmuz’da mahkeme karşısına çıkarıldığında terörden tahliyesine, yolsuzluktan tutukluluğunun devamına dediler.

Ahmet başkan sadece yolsuzluktan tutuklansa Esenyurt’a kayyum atanacak mıydı?

Hayır!

Neden kayyum atandı?

Terörden tutuklandığı için!

14 Temmuz’da terörden tahliye çıktı, kayyum kararını geri alacak mısınız?

Hayır!

Neden?

Yanıt yok!

Kayyum olarak atanan Can Aksoy ne yaptı?

Gelir gelmez yedi başkan yardımcısının tümünü değiştirdi!

Onlar suçlu muydu?

Hayır. Zaten haklarında herhangi bir soruşturma da yok!

Ahmet başkanın yolsuzluk suçu ne?

Aziz İhsan Aktaş bağlantılı ihaleler!

Kayyum o ihaleleri ne yaptı?

Aynen sürdürüyor!

Ahmet başkanın PKK üyesi olduğunu iddia eden tanık nasıl ifade verdi?

Aynen şöyle:

“Bizim oralarda söyleyiş farklıdır. Biz pekaka deriz, o pekeke der. Bu üyeliğini göstermektedir!”

Ahmet başkanın telefonla konuştuklarının başka kişilerle bağlantısı var mı?

Var. Ahmet Özer’in telefonla konuştuğu kişilerle AKP’liler yemek yemiş!

***

Dosyadaki tonlarca gariplikten birkaç örnek verdik.

Rastlantıya bakın ki Ahmet başkanın tutukluluğunun birinci yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı heyetiyle görüşmeye hazırlanıyor. Bahçeli bir an önce daha ileri adımlar atılmasını istiyor.

12 Eylül döneminin meşhur bir söylemi vardı. Tutuklu yargılanan MHP’liler 12 Eylül yönetiminin Türk-İslam sentezine gönderme yaparak kendilerini şöyle savunmuştu:

“Biz tutukluyuz ama fikirlerimiz iktidarda!”

Özer’in birinci yılında aklımıza bu benzetme geldi. Özer Silivri’de ama fikirleri iktidar katlarında!

Darbe dönemlerinin gerçeği!