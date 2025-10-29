Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cumhuriyet yurttaşlık bilincidir!
Mustafa Balbay
Son Köşe Yazıları

Cumhuriyet yurttaşlık bilincidir!

29.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılın ikinci yılına yine en temel değerlerin tartışma konusu olduğu bir ortamda giriyor. 

Öncelikle 102. yıl kutlu olsun! Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana çevremizdeki bütün ülkelerde sınırlar ve rejimler en az bir kez değişti. Böyle bir coğrafyanın ortasında, temelleri çok sağlam atılan Cumhuriyet, komşularında yaşananlarla birlikte kendisini kanıtlaya kanıtlaya varlığını sürdürüyor. 

Fransız Devrimi için yapılan pek çok tanımdan biri şudur:

“Fransız Devrimi’nin gücü, sürekli tartışılmasından gelir.”

Bunca karamsar gelişmelerin ortasında 29 Ekim 2025’e böyle bakmak gerekir. 

Cumhuriyet, onu yıkmak isteyenleri de dönüştürüyor, kendisine mecbur ediyor.

***

Terör örgütü PKK, 25 Eylül Pazar günü Türkiye’den tamamen çekildiğini açıkladı. Ülke sınırları içinde 100’ün altında teröristin kaldığı tahmin ediliyordu. Nasıl çekildiler, sınırdan uğurlanarak mı, gizlice mi biliyoruz. Yapılan resmi açıklama Irak’a çekildikleri yönünde. 

Görüntü, çekilmeden çok yer değiştirmeyi anımsatıyor. 

Çekilme açıklamasının devamında iktidarın da atması gereken adımları geciktirmemesi çağrısı var. 

O adımların ne olduğu sıralanırken anayasa değişikliği, yeni bir yurttaşlık tarifi ve dil konu ediliyor.

Bunlar cumhuriyeti cumhuriyet yapan kavramların başında geliyor. 29 Ekim 2024’te bu köşenin başlığı şuydu:

Yurttaşlarım!

Bu sözcüğü Atatürk’ün ürettiğini, ilk kez Cumhuriyetin onuncu yılı nutkunda kullandığını vurgulamıştık. Konu bu yıl da güncelliğini koruyor. İlle de yurttaşlık kavramı gevşetilecek! 

Atatürk Onuncu Yıl Nutku’nu şöyle bitiriyor:

“Ne mutlu Türküm diyene!” “damarlarında Türk kanı taşıyana” demiyor. Orta Asya’da “çadır” sözcüğünün karşılığı olan “yurt” en geniş kavram. Ayrım yapmaksızın bu topraklarda yaşayan herkesi kapsıyor.

Yurttaşlık kavramı oluşmayınca yaşanacakların, dağılmanın fotoğrafı Suriye! İş sadece tarihi köken derinliği de değil. Suriye’nin adı Asurlulardan geliyor; Asuriyan! 

4 bin yıllık bir tarihin bugünkü görünümü ayrı bir yazı konusu. 

Devam edelim... Dünyada 6 bin yaşayan dil var. 2 bini aktif konuşuluyor. 210 devlet var! 

Demek ki her dile bir devlet gibi bir anlayışın gerçekliği yok. Kaldı ki tüm PKK iç yazışmaları Türkçe, telsiz haberleşmeleri de öyle. Anadili öğrenmek 

bir insanın en temel hakkı. Türkiye’de, anadili öğrenme hakkının yasal zemini var. Anadil öğrenmeye evet, anadilde eğitim ise yurttaşlık bağlarını gevşetir. Dünyanın belli başlı tüm ülkelerinde bu gerçeklikten hareket edilir.

***

Onuncu Yıl Nutku özünde gelinen noktadan çok varılmak istenen hedefleri içerir. Gençliğe Hitabe kadar, Onuncu Yıl Marşı kadar günceldir. Yurttaş olmanın gücünü içerir. 

Onuncu yıl kutlamaları da aynı ruhla gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyetin bütün kurumları on yılda nereden nereye geldiklerini içeren sergiler, metinler hazırlamıştır. Sekiz yazarın kaleminden on yılı anlatan oyunlar sahneye konmuştur.

Yaşar Nabi İnkılap Çocukları, Faruk Nafiz Kahraman, Reşat Nuri İstiklal, Kazım Naci Uyanış, Nahit Sırrı Sönmeyen Ateş, Aka Gündüz Mavi Yıldırım, Ahmet Nuri Şeriye Mahkemesinde, Halit Fahri On Yılın Destanı oyunlarıyla Cumhuriyeti ışıtmıştır. 

Bugün Cumhuriyetin pek çok kurumu yara aldı, içi boşaldı ya da yok edildi. Ancak ne Atatürk ne Cumhuriyet ruhu yüreklerden silindi. O temeller üzerinde yeniden inşa edeceğiz. 

29 Ekimleri böylesi bir ruhla kutlayacağımız günlere!

İlgili Konular: #Cumhuriyet #Atatürk #Yurttaş #Fransız Devrimi

Yazarın Son Yazıları

Cumhuriyet yurttaşlık bilincidir!

Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılın ikinci yılına yine en temel değerlerin tartışma konusu olduğu bir ortamda giriyor.

Devamını Oku
29.10.2025
Tükenmişlik saldırısı!

Korkunun gözleri o kadar çoktur ki insanın üzerine çöktü mü, artık her şeyi korku olarak algılar. İmamoğlu, hapiste de olsa... Özgürce siyaset yapamasa da... Ondan korkuyorlar!

Devamını Oku
28.10.2025
Ca-sus!

Dün sabahtan akşama dek sözcüğün tam anlamıyla yargı fırtınası esti!

Devamını Oku
25.10.2025
Kıbrıs dersleri!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçtiğimiz pazar günü yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin yankıları devam ediyor.

Devamını Oku
23.10.2025
İddianame turşusu!

İBB soruşturmasında aylardır beklenen iddianamenin bir bölümü çıktı.

Devamını Oku
22.10.2025
Kışlalı ile haftaya bakış!

Sevgili Kışlalı, Bugün alçakça bir saldırıyla aramızdan koparılışının 26. yılı!

Devamını Oku
21.10.2025
Suriye denklemi!

Suriye Devlet Başkanı Şara’nın Moskova’ya gidişi, İsrail’le Türkiye arasındaki bu ülkenin nasıl bir geleceğe evrileceğine ilişkin soru işaretlerini biraz daha artırdı.

Devamını Oku
18.10.2025
Bitime hazırlık mı?

22 Ekim 2024’te MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Öcalan’a yönelik çağrısıyla başlayan, devamında “terörsüz Türkiye” diye adlandırılan süreçte sonbahar havası hissediliyor.

Devamını Oku
16.10.2025
Gazze harap olduktan sonra!

O bilinen “Basra harap olduktan sonra” deyişi ne yazık ki Gazze’ye de uyuyor. Yüzde 85’i harap olmuş, her 20 kişinden biri ölmüş ya da kaybolmuş, bebekleri ölüme doğmuş Gazze’de barışa giden yola ilişkin bir iyi niyet anlaşması yapıldı.

Devamını Oku
15.10.2025
Yavaş’ın en büyük projesi: Huzur-güven!

Seçeneğini aşağı çekmekten başka seçeneği kalmamış bir iktidarın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da hedef alacağı aşikârdı.

Devamını Oku
14.10.2025
Tuğla...

1990’lı yılların faili meçhul cinayetler sürecinde dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın Uğur Mumcu cinayeti için kullandığı “tuğla” sözcüğü Ekrem İmamoğlu ve zafer arkadaşlarının iddianamesinde de gündeme geldi!

Devamını Oku
11.10.2025
Nadir toprak elementleri!

Sanayi Devrimi’nde kömür, demir, çelik neyse bugünün iletişim devriminde nadir toprak elementleri o!

Devamını Oku
09.10.2025
Eğitimde yeni bir bozum mu?

Klasik söylemdir, “Eğitim yapboz tahtasına döndü” denir ama her değişiklik sorunları çözmek yerine katladığı için “yap” kısmı yok...

Devamını Oku
08.10.2025
Meclis zemini!

21 Ekim 1999’da alçakça bir saldırıyla aramızdan koparılan Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi kitabında Meclis’in birleştiriciliğini şöyle özetler:

Devamını Oku
07.10.2025
Silivristan!

Önceki gün Silivri’ye giderken Ayşe Barım’ın serbest bırakıldığını öğrendik.

Devamını Oku
04.10.2025
Hakan Fidan tartışılan o sözlerini bilerek mi söyledi?

Ava giderken av olmak diye bir deyim vardır.

Devamını Oku
02.10.2025
Amer-İslam!

Önceki akşam Gazze’deki en hafif anlatımla “soykırım” denebilecek felaketin sona erebileceği umuduyla Trump-Netanyahu görüşmesini bekledik.

Devamını Oku
01.10.2025
ABD ile kapitülasyon!

Erdoğan’ın Trump görüşmesinden çıkan sonuçların açıklanan kısmını başlıktaki gibi özetleyebiliriz. Kapitülasyonun anlamı şöyle:

Devamını Oku
30.09.2025
Silivri’de sabit kalemler!

Perşembe günü Silivri’deydik.

Devamını Oku
27.09.2025
Parseller ve konserler!

Yeri geldikçe vurguladığımız CHP’ye yönelik üçlü kıskacın bütün yönleriyle işletildiği günlerden geçiyoruz.

Devamını Oku
25.09.2025
Tunç Soyer’in kooperatif ‘suçu’!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 4 Temmuz’dan beri tutuklu olarak adaleti bekliyor.

Devamını Oku
24.09.2025
CHP’de yükselen üçlü!

CHP’nin, olağan-olağanüstü onlarca kurultayını izledik. Yenimahalle Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki 22. olağanüstü kurultay atmosferi en farklı olanlardan biriydi.

Devamını Oku
23.09.2025
Dokuz Adanalı genç!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Belediyeler Birliği başkanvekilliğini de yürüttüğü sırada, 5 Temmuz Cumartesi günü gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

Devamını Oku
20.09.2025
Ekonomi iyi yürütülüyor!

Siyasetin en gerçekçi tanımlarından biri şudur: Ekonominin paylaşımı!

Devamını Oku
18.09.2025
Kemal Bey’in 4 B’si!

Baştan vurgulayalım, bu yazıyı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın-uzak çevresinden aldığımız herhangi bir bilgiye, duyuma dayalı yazmıyoruz!

Devamını Oku
17.09.2025
CHP yargı duvarını aştı!

CHP’nin 38. olağan ve 21. olağanüstü kongresinin iptali istemiyle açılan dava dördüncü kez ertelendi. Yeni duruşma 24 Ekim’de...

Devamını Oku
16.09.2025
Silivri’de 12 Eylül!

Bir 12 Eylül gününde Silivri’deyiz.

Devamını Oku
13.09.2025
Kemal Bey’in aradığı garantiler!

Siyaset yeni bir dalgalanmanın eşiğine geldi.

Devamını Oku
11.09.2025
15 Eylül senaryoları!

Tam öngörülemezlik halindeyiz.

Devamını Oku
10.09.2025
Sıfır muhalefet... Tam otokrasi!

CHP İstanbul il binasına yönelik polis ablukası ve devamında binanın biber gazıyla ele geçirilmesi ancak olağanüstü durumlarda, darbe günlerinde meydana gelebilecek bir durum.

Devamını Oku
09.09.2025
Tarih verdi, 'Düğüm çözülecek' dedi!

Güvenlik deyince akla ilk, can ve mal güvenliği gelir ama Türkiye’de pek çok alanda güvenlik kalmadı.

Devamını Oku
06.09.2025
Darbeden beter!

Hukukun yolu bir. Hukukun dışına çıktınız mı, yol çok!

Devamını Oku
04.09.2025
Demokrasiye eylül darbesi!

CHP’nin kurumsal kimliğine yönelik olarak 19 Mart sürecinde planlanan operasyonun düğmesine eylül ayında basıldığı anlaşılıyor.

Devamını Oku
03.09.2025
Bir Haberal mucizesi!

Başkent Üniversitesi’nin kurucusu, Türkiye’de organ naklinin kurumlaştırıcısı Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın bilimsel alanda yaptıklarını sayılara dökmek gelinen noktayı göstermesi bakımından önemlidir.

Devamını Oku
02.09.2025
İnan Güney: Beyoğlu’nun dervişi!

Bir süredir Ankara’da şöyle bir kulis dolaşıyor...

Devamını Oku
30.08.2025
Büyük Sevr projesi!

Bölgemizde ABD’nin bir yerinden bulaştığı her gelişmenin Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) parçası olduğunu yeri geldikçe vurguluyoruz.

Devamını Oku
28.08.2025
Suriye’de bölünmeye giden adımlar...

Son iki günde Suriye’ye ilişkin iki haber art arda geldi.

Devamını Oku
27.08.2025
İstikşafi komisyon!

İstikşafi sözcüğü zaman zaman siyasi gelişmeleri tanımlamada kullanılıyor. Genellikle sonuç alınması zor durumlarda akla geliyor.

Devamını Oku
26.08.2025
Tutuklu aileleriyle!

Dün Saraçhane parkında daha farklı bir buluşma vardı.

Devamını Oku
23.08.2025
Operasyon alabora!

Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu beşinci ayını doldururken İBB operasyonları da inandırıcılık ömrünü büyük ölçüde doldurmuş görünüyor.

Devamını Oku
21.08.2025