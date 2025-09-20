Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP’ye karşı savaş ve son durum
Alev Coşkun
Son Köşe Yazıları

CHP’ye karşı savaş ve son durum

20.09.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

19 Mart 2025 bir dönüm noktasıdır. O tarihten bugüne Türk siyasal yaşamında bir benzeri olmayan ciddi ve sert bir siyasal mücadele yaşanıyor.

AKP siyasal iktidarının CHP’ye karşı açtığı savaşta ortaya iki hedef çıktı. Birinci hedef, AKP’yi seçimlerde iki kez yenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li belediyelerdir. Bugüne kadar başta İstanbul olmak üzere 3 büyükşehir ve 11 ilçe belediye başkanı tutuklanmıştır. Başkanlar ve kimi önemli belediye bürokratları başta Silivri olmak üzere çeşitli tutukevlerinde uzun süredir yatmaktadır. Belediyeler hakkındaki ayrıntılı iddianamenin 15 Ekim’de açıklanacağı belirtilmektedir.

Hedef CHP’nin kendisi

İkinci hedef, CHP’nin tüzel kişiliğidir, CHP’nin kendisidir.

Ankara ve İstanbul’daki bazı Asliye Hukuk Mahkemeleri dayanaksız kararlarla CHP’yi hedef aldılar. CHP İstanbul il yönetimine kayyum atandı, kongrelerin iptali istendi.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP’nin bir önceki kurultayını “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal etme yoluna girdi.

CHP tabanını karıştırmayı hedefleyen bu girişimler aslında kamuoyunda çoğunlukla destek görmedi. CHP Genel Yönetim Kurulu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kararlı tutumları sonucunda 19 Mart’tan bu yana 6 ayda 55 kitlesel toplantı gerçekleştirdiler ve konu halk kitlelerine yayıldı.

Son durumda, mahkemelerin aldığı son kararlar AKP siyasal iktidarının bu ikili hedefi tek hedefte toplama yoluna gittiğini gösteriyor.

Aylardır üzerinde tartışılan CHP kongreleriyle ilgili konulara önce Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bir nokta koydu. YSK, 11 Eylül 2025 tarihinde parti seçimleri dahil her türlü seçimlerde karar yetkisinin ilçe ve il seçim kurullarıyla, Yüksek Seçim Kurulu’nun yetkisi dahilinde olduğuna karar verdi.

Bilindiği gibi, YSK’de yalnızca seçimle gelen yargıçlar değil, siyasal parti temsilcileri de üye olarak görev yaparlar ve YSK kararlarında oy sahibidirler.

YSK’nin 11 Eylül 2025 tarihli kararı, düğümü çözen bir karardır ve oybirliği ile alınmıştır. Bunun anlamı, tüm yargıçlar ve siyasal parti temsilcileri ve AKP’nin temsilcisi bu konuda birleşerek oy kullanmışlardır.

KAYYUMU BİTİREN KARAR

CHP İstanbul iline atanan kayyum konusu kuşkusuz çok önemlidir ve üzerinde durmalıdır...

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kendini yetkili ve görevli saydı; Özgür Çelik başkanlığındaki il yönetiminin “tedbiren” uzaklaştırılmasına ve CHP İstanbul iline “tedbiren” kayyum atanmasına karar verdi.

Bu karar çok tehlikeliydi, CHP’nin Anadolu’daki ilçe ve il örgütlerinin görevden alınmaları için ayrıca CHP Genel Merkezi’nin kayyuma alınması için bir emsal, bir örnek karar olabilirdi... Ayrıca, 15 Eylül’de Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davada Özgür Özel ve arkadaşları hakkında “mutlak butlan” kararı verebilir, “kayyum” atanabilirdi.

Fakat yukarıda belirtilen iki yargı kararı, bu yanlış hesabı geri çevirdi. Kısaca ele alalım:

YSK, 15 Eylül 2025 kararıyla parti kongreleri hakkında tek yetkili ve görevlinin ilçe ve il seçim kurullarıyla Yüksek Seçim Kurulu olduğuna ilişkin kesin bir karar verdi. Bu konularda adli mahkemelerin mutlak yetkisiz olduğuna hükmetti.

YSK bu önemli kararında, Siyasal Partiler Yasası’nın 21. maddesine dayanmıştır. Bu maddeye göre, “Bütün seçim işlemlerinde ve parti kongrelerinde ilçelerde, ilçe seçim kurulu; illerde, il seçim kurulu; Türkiye genelinde YSK yetkilidir.”

İşte, 15 Eylül 2025’te Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen ve “kurultayda mutlak butlan” davasına bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, YSK’nin bu kararından sonra bir karar veremedi ve davayı ertelemek yoluna gitti.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul’a kayyum atanması için CHP Genel Merkezi’ne karşı açılan davayı “esastan” reddetti. Kongre iptallerinin ve kayyum atamanın hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KONUSU

CHP olası sorunları ortadan kaldırmak, karmaşayı çözmek amacıyla tamamen hukuksal ilkelere dayalı olarak 21 Eylül 2025’te olağanüstü kurultay yapmaya karar verdi.

CHP’yi zorda bırakmak isteyen ve aslında nereden yönetildikleri bilinen kimi kişiler bu kez olağanüstü kurultay kararının iptali için Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvurdular. Bu başvuruda, CHP tüzüğünün 48. maddesinde ve ilgili diğer maddelerde öngörülen kurallara uyulmadığı belirtildi. Çankaya İlçe Seçim Kurulu’nun alınan kurultay kararını iptal etmesi, böylece kurultayın yapılmaması istediler.

16 Eylül 2025 tarihli kararında Çankaya İlçe Seçim Kurulu, YSK’nin yukarıda sözünü ettiğimiz kararına dayanarak bu istemi reddetti. Ayrıca 22. olağanüstü kurultayın iptali talebi “tam kanunsuzluk” iddiasıyla YSK’ye taşındı. Dün toplanan YSK hukuk ilkelerine dayanarak yapılan iptal başvurusunu reddetti.

CHP, bu kararlardan sonra gerek İstanbul’da gerek bütün Türkiye’de kongrelerini serbestçe yapacaktır. Ayrıca olağanüstü kurultayını da gerçekleştirecektir.

Yeni bir yönetim oluşacak, başka bir deyişle parti yönetimi yeni bir nitelik kazanacaktır. Yargı eliyle CHP’yi ve CHP kongrelerini “dizayn etme” yolu da kesin olarak kapanmış olacaktır.

Bu bağlamda CHP’nin tartışmalı 38. kurultayı, hukuksal yönden geride kalmış olacaktır. Dolayısıyla Ankara mahkemesinin artık vereceği bir karar kalmamıştır.

Özetle, bu konudaki tüm engeller ortadan kalkmıştır. CHP’nin önünde olağanüstü kurultayı dikkatle gerçekleştirme konusu var. Şimdi CHP ne yapmalı? CHP olağanüstü kurultayını tamamladıktan sonra bütün dikkatini, ekim ortalarında açıklanacağı belirtilen iddianameye yöneltmelidir.

İlgili Konular: #AKP #CHP #kayyum #YSK #Özgür Çelik

Yazarın Son Yazıları

CHP’ye karşı savaş ve son durum

19 Mart 2025 bir dönüm noktasıdır.

Devamını Oku
20.09.2025
30 Ağustos Zaferi'ni kutluyoruz

30 Ağustos 1922’de kazanılan zafer, tarih sahnesinden silindiği düşünülen bir ulusun şahlanması ve modern bir devletin kuruluşunun müjdesidir.

Devamını Oku
30.08.2025
Yeni bir devlet kurma projesi mi?

ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack yaptığı konuşmalarla gündemi belirlemeye çalışıyor.

Devamını Oku
17.07.2025
Cetvelle çizilen sınırlar... Vatandaş kanıyla çizilen sınırlar...

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack aynı zamanda ABD’nin Suriye özel temsilcisi ve ABD Başkanı Trump’ın yakın arkadaşıdır.

Devamını Oku
11.07.2025
Tarihten bir yaprak: Kumpaslar halk gücü ile yenilir

Genel başkan İnönü, genel başkanlıktan, ardından CHP’den istifa ediyor. CHP’nin içinde yıllarca siyaset yapmış önemli siyasi liderler CHP’den ayrılmışlar ve yeni bir siyasi parti kurmuşlar... Askeri vesayet CHP’nin karşısında, muhafazakâr iktidar ve yandaş basın her gün CHP aleyhine propaganda yapıyor ama CHP’yi sıfırlayamıyorlar. İşte CHP böyle köklü bir siyasal partidir.

Devamını Oku
01.07.2025
İsmet İnönü’nün cevapları

Geçen günlerde CHP’nin ikinci genel başkanı İsmet İnönü’yü hedef alan konuşmalar yapıldı.

Devamını Oku
29.05.2025
27 Mayıs ve 1961 Anayasası

1960-1980 tarihleri arasında ülkemizde üç askeri darbe oldu.

Devamını Oku
27.05.2025
19 Mayıs ve Atatürk

19 Mayıs 1919 Türk İstiklal Savaşı’nın başlangıcı ve dönüm günüdür.

Devamını Oku
19.05.2025
Cumhuriyet gazetesi 101 yaşında: Mücadeleye devam

Cumhuriyet gazetesi 101 yaşında: Mücadeleye devam

Devamını Oku
07.05.2025
23 Nisan 1920’nin önemi

23 Nisan 1920’nin önemi

Devamını Oku
23.04.2025
CHP ve Cuntacılık

CHP ve Cuntacılık

Devamını Oku
10.04.2025
Alev Coşkun yazdı

3 Mart Devrim Yasaları Din Devletinin Yıkılışı

Devamını Oku
03.03.2025
Alev Coşkun yazdı...

Yakın tarihten bir yaprak...

Devamını Oku
21.02.2025
'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' ve siyasal tarih

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' ve siyasal tarih

Devamını Oku
20.01.2025
2024’ten 2025’e bakış

2024’ten 2025’e bakış

Devamını Oku
02.01.2025
Alev Coşkun yazdı...

Aydınlanma Devrimleri ve emperyalist kurgular- Alev Coşkun

Devamını Oku
29.11.2024
Alev Coşkun yazdı...

Atatürk ve karşıdevrim

Devamını Oku
10.11.2024
Atatürk ve Cumhuriyet (Bir özet)

Atatürk ve Cumhuriyet (Bir özet)

Devamını Oku
29.10.2024
Alev Coşkun yazdı...

İş Bankası ve Atatürk

Devamını Oku
12.09.2024
Alev Coşkun yazdı...

CHP 105 YAŞINDA

Devamını Oku
05.09.2024
30 Ağustos Zaferi ve anlamı...

30 Ağustos Zaferi ve anlamı...

Devamını Oku
30.08.2024
Alev Coşkun yazdı...

Anayasaya aykırı mıydı? Ali Fuat Başgil ve Tahkikat Komisyonu

Devamını Oku
03.06.2024
Alev Coşkun yazdı...

27 Mayıs Devrimi ve 1961 Anayasası

Devamını Oku
27.05.2024
Alev Coşkun yazdı...

19 Mayıs ve Kuvayı Milliye Destanı

Devamını Oku
19.05.2024
74 yıl önce: Demokrasi zaferi

74 yıl önce: Demokrasi zaferi

Devamını Oku
14.05.2024
Alev Coşkun yazdı...

23 Nisan 1920 Millet egemenliğinin başlangıcı

Devamını Oku
23.04.2024
Alev Coşkun'un yazısı...

Cumhuriyet, halk iradesi ile kuruldu

Devamını Oku
15.04.2024
Alev Coşkun yazdı...

Halifeliğin Kaldırılışı - Din Devletinin Yıkılışı

Devamını Oku
03.03.2024
Alev Coşkun yazdı...

İsmet İnönü

Devamını Oku
25.12.2023
Alev Coşkun yazdı...

Kissinger, darbeler ve örtülü dış operasyonlar

Devamını Oku
02.12.2023
Atatürkçü Bilâl Şimşir’i kaybettik

Atatürkçü Bilâl Şimşir’i kaybettik

Devamını Oku
21.11.2023
Alev Coşkun'un yazısı...

Hukuk devleti-Hukukun Üstünlüğü

Devamını Oku
13.11.2023
Alev Coşkun yazdı...

Atatürk ve Emil Ludwig

Devamını Oku
10.11.2023
Sonsuza kadar yaşayacaktır...

Mustafa Kemal, tüm Ortadoğu’da, tüm İslam dünyasında benzeri g rülmemiş bir devrim ger ekleştirdi

Devamını Oku
29.10.2023
Bu başarılar tesadüf mü?

Atatürk'ün kızları

Devamını Oku
12.09.2023
CHP bu tarihi gerçeği bir kenara itemez...

CHP 104 yaşında...

Devamını Oku
09.09.2023
Sivas Kongresi'nin 104. yıldönümü...

104. yılında Sivas Kongresi

Devamını Oku
04.09.2023
'Ordu madem ki güçlüydü...'

SAKARYA SAVAŞI’NIN KAZANILMASI HERKESI UMUTLANDIRMIŞTI. ORDU 30 AĞUSTOS SAVAŞI'NIN

Devamını Oku
30.08.2023
43 yıldır satılanlar böyle elde edilmişti!

Lozan’ın 100. yılı ve ülke çıkarları

Devamını Oku
24.07.2023
Laik Cumhuriyet olmasaydı...

Filenin Sultanları Atatürk’ün kızları

Devamını Oku
18.07.2023