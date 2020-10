Yaşandı bitti saygısızca!

09 Ekim 2020 Cuma

Türkiye'de transfer sezonu pazartesi saatler 23.59’u gösterdiğinde bitiyordu. Kimi için çok renkli, çok sesli, kimi için orta karar, bazıları için de, boş tribünler gibi sessizce sona ermişti 63 günlük maraton. Kuşkusuz ki bu sürecin şampiyonu F.Bahçe. Formasını sandığa kaldırıp, menajerliğe soyunan Emre Belözoğlu'nun kaptanlığında 18 yeni isim transfer ettiler. Üstelik harcama limiti cenderesiyle boğuştukları sezonda, 2 futbolcu satıp oradan yaratılan kaynak ve sponsor gelirleriyle yepyeni bir takım kurdular. Aşağı yukarı her mevkinin yedeği var, Örneğin Caner sakatlansa Novak hazır kıta, Samatta oynamasa Cisse, o da forma giymese Ademi var. Çok iyi bir karma oldular; şimdi sıra Erol Bulut'ta bu karışımdan iyi bir takım yaratır, olası "Ben niye oynamıyorum" serzenişine çare bulursa bu ligin tartışmasız favorisidir. Beşiktaş ile G.Saray ise buruk kaldı biraz. Beşiktaş için yapılacak yorum, "Gidecekler gitmedi, gelecekler gelmedi." Gerçekten de Beşiktaş'ın bir golcü ihtiyacı vardı; Kalinic, Balotelli, Ze Luis, Pukki isimleri döndü durdu, hiç biri alınamadı, sakatlığı soru işareti olan Aboubakar ile tahta kapandı. Görünen o ki, golcü meselesi Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi ve yönetici Erdal Torunoğulları'nın arasını açtı, ki bir takımda yönetici-teknik adam huzursuzluğu her zaman için eksi puandır. Gönderilmek istenen Mirin, Lens, Vida ve Larin'in de Yalçın'ın başını ağrıtacağına kesin gözü ile bakabilirsiniz. Galatasaray için bu transfer dönemi hayal kırıklığı ile geçti. Tıpkı Beşiktaş gibi, "Gitsin" diye bakılan Belhanda, Babel, Feghouli, hatta Diagne, kıllarını kıpırdatmadı; çünkü, “ballı” maaşları başka takımda bulmaları söz konusu değil. Bu isimler gitmeyince yeni birileri de gelmedi. İki bek Omar ile Saracchi alternatifsiz oynarken, hızlı bir kenar oyuncusu ihtiyacı gün gibi aşikarken, oyun kurucu ön libero açığı varken, 4 Ağustos'tan, 5 Ekim’e kadar camia, birilerinin gelmesini bekledi. Çünkü Başkan Cengiz, "G.Saray'da transfer bitmez", Abdurrahim Albayrak da, "Daha 50 günümüz var, birilerini alacağız" demişti ve kulübün kurucusu Ali Sami Yen Bey'den bu yana “G.Saray Başkanlarının sözü senetti."

Neredeyse amatör futbolcu parasına gelen Arda, sözünün arkasında duran Emre Kılınç, sağ bek Omar, Etebo ve Fatih dışında ahım şahım bir isim alınamadı. İşin kötüsü Fatih Terim dahil herkes, "Ha şimdi, tamam, geldi, geliyor" rüzgarına inanmıştı ve hayal kırıklığı yaşandı. Trabzon'un scout, Başakşehir'in bekle gör, K.Gümrük'ün, nokta atış, A.Gücü'nün kimi bulursan al taktiği uyguladığı yaz transfer dönemi, Burak Kut'un şarkısı "Yaşandı bitti saygısızca"daki gibi sona ermişti. Şimdi gözler sahada olacak, çok alan mı, hiç almayan mı, yoksa ayağını yorganına göre uzatan mı karlı çıkacak, bekleyip göreceğiz.