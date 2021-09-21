ENKA Sanat üstüne birkaç söz...

21 Eylül 2021 Salı

ENKA Vakfı Açıkhava Tiyatrosu etkinlikleri son hız devam ediyor. 24 Ağustos’ta başladı ve müzikten tiyatroya, performansa, belgesel gösterimine, çocuk oyunlarına uzanarak 28 Eylül akşamına kadar sürecek. Adeta bir maraton. Bu keyifli maratonda Ionesco’nun “Kel Şarkıcı”sından Dostlar Tiyatrosu “Şahdamarım”a, Fazıl Say’ın J.S. Bach’ın “Goldberg Varyasyonları”ndan “Yeni Hayat” Op.99 piyano Sonatı’na, Işıl Kasapoğlu’nun yazıp yönettiği “Masal İçinde Masal” çocuk oyununa kadar zengin bir seçenek sunuluyor seyirciye.

ENKA SANAT MARKASI

ENKA Vakfı’nın ENKA Sanat markası altındaki faaliyetleri tabii ki sadece Açıkhava Tiyatrosu etkinlikleriyle sınırlı değil. Kapsayıcı bir sanat yolunun izini sürüyorlar. Kuruluşu 1984 yılına uzanan vakfın kurucusu ve onursal başkanı Şarık Tara’nın vizyonuyla çıkılan sanat alanındaki bu yolculuk onun vefatından sonra da başta Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Tara ve vakıf yöneticilerinin destekleriyle devam ediyor.

ENKA Sanat’ın yakından tanıdığımız iki ismi, direktör Gül Mimaroğlu ve koordinatör Murat Ovalı. Genç bir ekiple çalışıyorlar. Gül Mimaroğlu, “Ekibim ile birlikte, çok sayıda genç sanatçının eğitimine yönelik burs programları hayata geçirdik; farklı alanlara odaklandığımız sosyal sorumluluk çalışmaları yaptık; sanat üretimini ve sanatın yaygınlaşmasını teşvik için farklı kurumlarla işbirliğinde sponsorluk, proje ve programlar geliştirdik; sanatçıların görünürlüğüne katkı sağlamayı ve her kesimden izleyicinin sanatla buluşmasını hedeflediğimiz etkinlikler düzenledik. İlerleyen süreçlerde de ülkemiz kültür sanat alanına her koşulda katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı artırarak sürdürmeye devam edeceğiz” diyor.

YAPIMLAR, İŞBİRLİKLERİ VE DAHASI

Satırbaşlarıyla değinmek gerekirse ENKA Sanat, İstanbul Bieanali, müzik ve sahne sanatları alanında İstanbul Kültür Sanat Vakfı İKSV ile bugüne dek olumlu işbirliklerine imza attı. Atmaya devam edecek. Geçen yıl Tiyatro Festivali’ndeki tüm yerli yapımların gösteri sponsorluğunu, bu yıl da uluslararası yapımların sponsorluğunu üstlendi. Bunun ötesinde, Türk tiyatrosuna yeni metinler kazandırmak ve de bu oyunların sahnelenmesine destek olmak için BKM, DasDas, İKSV ve Zorlu PSM ile Ortak Yapım Projesi’nde bir araya geldi.

ENKA Sanat’ın önemli bir girişimi de Türk tiyatrosunun belleğini oluşturmak ve bu yönde farkındalık yaratmak amacıyla yola çıkan Esen Çamurdan’ın kurduğu “Türkiye Tiyatro Vakfı”nın ilk etkinliği olan “Bize Bir Tiyatro Müzesi Gerek” başlıklı panele ev sahipliği yapmaktı. Yine aynı şekilde; “Türkiye Tiyatrosu’nun ve İstanbul Tiyatro Festivali’nin 1980’lerden Günümüze Yolculuğu” başlıklı panelde İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü tarafından hazırlanan “Dikmen Gürün’e Yazılar” kitabı ENKA Sanat katkılarıyla Doğan Kitap tarafından yayımlandı.

Bu yılın önemli bir girişimi “GENCO” belgeselinin yapım sponsoru ENKA Sanat oldu. Senaryosunu Genco Erkal’ın yazdığı Selçuk Metin’in yönettiği bu çalışmada Erkal, kendi tiyatro yaşamını Türk tiyatrosunun belli bir dönemi ile iç içe anlatıyor.

Geçen yıl gösteri sponsoru olarak desteklediği İstanbul Fringe Festivali’ne desteklerini bu yıl mekân sponsoru olarak sürdürüyor.

DAHA İYİ BİR GELECEK

Söz konusu olan uzun bir liste. Hepsine değinemiyorum. Ama son dönemde “Daha iyi bir gelecek için gençlerle sanat” söyleminden hareketle kurulan ENKA Sahne’nin yönetmenliğini Cihat Aşkın’ın yaptığını da belirtmeliyim. Böylelikle klasik müzik alanında gelecek vaat eden genç sanatçılar için kendilerini ifade edebilecekleri bir platform oluşturması da dikkat çekiyor ENKA Sanat’ın.

Sonuç olarak: Bir yerlerde baskı ve sansür tırmandıkça Türkiye’nin kültür ve sanat dünyasında aydınlık kurumlar, aydınlık işlere imza atarak yol alıyor. Sanatı ve sanatçıyı destekleyen ENKA Vakfı da bu kurumlardan biri...