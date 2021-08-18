Genco için bir belgesel

18 Ağustos 2021 Çarşamba

Genco Erkal deyince benim anılarım Robert Kolej yıllıklarına uzanır. Genco ve Çiğdem Selışık, unutulmaz ikili, nice temsil yapmışlardı. Okulun yıllıklarındaki fotoğrafları uzun zaman aklımızdan silinmemişti. Yıllar sonra Genco’dan tek kişilik oyun olarak Stravinski’nin “Askerin Öyküsü” başlıklı sahne kantatını icra etmesini istemiştim. Önce Robert Kolej sahnesinde, sonraki yıllarda Boğaziçi Üniversitesi’nin Albert Long Hall sahnesinde kim bilir kaç kez sahneledik. Oda orkestrasını Hakan Şensoy yönetti. Her temsil inanılmaz bir şölen oldu. Genco da kendi okulunun sahnesine yeniden çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Önceki akşam ENKA’nın açık hava tiyatrosunda Genco’ya ait bir belgesel izledik. Münir Metin’in hazırladığı prodüksiyon hızlı ve enerjik bir kurguydu. Genco baştan sona oyunlarını, tiyatroculuğunu yansıtırken bir yandan da kendi kuşağının toplumsal tarihini irdeliyordu. Sanat dünyamızın seçkin bir aydını ve tiyatro dünyamızın unutulmaz simgesi olarak uzun uzun alkışladık onu. Şimdi Netflix’te gösterime girecek. Genco gibi adını tarihe yazdırtmış bir kimliği yakından tanıma fırsatını kaçırmayın.

İSTANBUL FESTİVALİ 49 YAŞINDA

Bu akşam 49. İstanbul Müzik Festivali başlıyor. Emeği geçen ekip ile küçük bir toplantı yaptık önceki gün. Doğal ki ana konumuz sponsor bulmanın zorluğuydu. Yıllardır destek olan Elginkan Vakfı ne yazık ki bu yıl festivalden elini çekmiş! Bu arada maalesef İdil Biret’in rahatsızlığıyla da iki konser iptal edilmiş. Yöneticiler bin bir zorluk ve üzüntü içinde yine de renkli ve heyecan verici bir program düzenlenmişler. Efruz Çakırkaya başkanlığındaki ekip yeni mekânlar keşfetmiş, yeni bir bakış açısı, yeni bir enerjiyle işe sarılmış.

Bu festivaldeki bilet fiyatları eskiye göre oldukça yüksek. Festivaldeki yenilik ise kâğıttan tasarruf etmek, doğaya saygı politikası. Dolayısıyla yıllık katalog ve konserler için program notları basılmıyor. Peki, dinleyicimizi elinde program notu olmadan, yalnız bir kod numarası ile müziği takip etmeye nasıl hazırlayacağız? Bizim genel dinleyicimiz bırakın eser sonu coşkuyla alkışlamayı, daha eser bitmeden bölümler arasında bile alkışlamayı pek sever. Program notunun bir başka özelliği de çalınan eserin ve bestecisinin özelliklerini anlatmasıdır. Dinleyici konser öncesi koltuğuna yerleşip elindeki kataloğu okur ve bilgi edinir. Program notları konseri daha bilinçle dinlemenin zevkini getirirken bir yandan da öğrettikleriyle dinleyiciye eğitim verir. Yıllar boyu eski konser programlarını saklamış meraklılar vardır. Şimdi İKSV-Müzik sitesine girdiğinizde bütün programı bulabiliyorsunuz. Onları basarak kendinize el altında bir kaynak oluşturabilirsiniz. Ancak iş yine kâğıt israfında düğümleniyor!

Bu toplantıda yeni keşfedilen mekânları öğrendik ve bir dahaki yılın tarihi bir dönemeç olmasını beklediğimizi söyledik. Yöneticiler önce sponsor bulma sonra da program içeriğine göre sanatçı davet etme konusunda ellerinden geleni yapıyorlar.