“İmralı kayığı” siyasette fırtınalar kopardı. Binmek için daha ip çözülmeden önden atlayanlar gibi, “olur da batarsa” diye can simidi arayışına düşüp ağırdan binen de oldu. Tartışmalar arasında ise CHP, “Bu kayık güvenli değil” diyenlere katıldı. CHP’nin seçmenin genel eğilimini doğru bir yerden okuduğu ortada.

Kimsenin “Terör bitmesin” dediği yok. Ama İmralı’da terör örgütü elebaşısını Meclis üyelerinin ziyaretinin mantığını çözmek zor. Zaten bunun için kurulan bir komisyon, İmralı’yı ziyaret eden DEM milletvekilleri, MİT gibi ilgili istihbarat bölümlerinden bu görüş trafiğini yürüten yetkililer var. Öcalan’ın, bugüne kadar söylemediği ne olabilir ki İmralı’ya geldikleri için Meclis temsilcilerine anlatacak? O zaman, MHP liderinin ısrarla arkasında durduğu bu ziyaretin nedeni ne olmalı diye insan merak ediyor. Bu çabaların merkezinde Öcalan’a siyasi meşruiyet sağlama, umut hakkı için alan açma mı var diye haklı olarak kamuoyunda soruluyor. Ya da arka planda gerek bizde gerekse Suriye’de yeni anayasa çabaları mı yatıyor acaba deniyor. Bu toz duman arasında, olmaz olmaz ama yine de insanın aklına düşüveriyor; yurtdışındaki PKK lobileri acaba “Öcalan’ın ayağına gitmezseniz sürece su katarız” mı diyor!... Yeni dönemi okuyamıyorsanız deniyorsa bu yeni dönemin ne olduğu da soru işareti.

TOPLUMSAL UZLAŞI, GÜVEN VE DENETLEME

Silahlı bir terör örgütüyle diyalog zemininde, yıllarca yaşanan bunca ölüm ve acıyı düşündüğünüzde askeri, siyasi atılacak adımlar bellidir. Bu noktada toplumsal uzlaşı, yaraların sarılmasının önemi de ortadadır. Süreci besleyen güven ve denetleme mekanizmalarının işlerliğini görmek için zaman gerekir. Daha PKK’nin silah bırakma sürecindeki belirsizlikler gibi örgütün Suriye’de devletçikdevlet olma yolunda hızlı ilerleyişi, Irak’taki Kürt yönetimiyle ilişkisine yönelik bilinmezlikler masada dururken böylesine bir imaj çabasının yaldızlarına güven zordur. Washington’ın desteklediği İsrail’in bölgedeki işgalini, etki alanını genişletmesi de denklemdeki kritik gelişmelerden.

Şimdi birileri, Öcalan görüşmede Suriye’de yeni anayasa çağrısı, SDG’ye silahları bırak açıklaması yapabilir, buna olumlu yanıt alabilir iddiasını da dile getiriyor. Ama o zaman soru şu: Neden komisyon ziyaretine gerek var, yapsın açıklamasını? Zaten Şam’da Şara yönetimi ve SDG liderliği arasında uzlaşı arayışlarında bu yönde ilerleme yaşanmıyor mu, SDG’nin Suriye ordusuna entegresi gündemde değil mi, bunun için ABD yönetimi de devrede yok mu?... Ve nasıl bir anayasa şekillendirilmek isteniyor? Etnik, mezhepsel bölünmüşlükleri kaşıyacak bir sistem mi planlanıyor?

Suriye’de emperyalist oyunların yapbozlarıyla yeniden yapı kuruluyor. Arkada yol çiziliyor, önde imaj çabaları diziliyor. Cumhur’un AKP kanadı, MHP’nin aceleciliğine karşı tabandan alacağı tepkiyi CHP’yi öne sürerek eritme arayışında istediğini elde edememişe benziyor. CHP, “Komisyondayız, sürecin takipçisiyiz” derken aynı zamanda terör örgütü liderini meşrulaştırmaya hayır demiş oldu. “İmralı kayığı”nın alacağı yolu millet yakından izliyor. Yeni anayasa pazarlıklarıyla iktidarını sürdürmek isteyen Cumhur’un DEM siyasetini Kürt seçmenin nasıl değerlendirdiği, güven ve samimiyet testini yapması da önemli. Sorun tek bir taraf için değil. Çözüm ulusal birlik ruhuyla, güçler ayrılığı ilkesine gölge düşürmeden, demokratik, laik, hukuk devleti olmaktan geçiyor. Çünkü birilerinin itiraf ettiği gibi emperyalistler bölgede ulus devlet sevmiyor.

